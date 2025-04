En sintonía con Milei, la DAIA condenó un artículo de Carlos Pagni por afirmaciones que no hizo 

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) expresó su “profunda preocupación y rechazo” a un artículo de LA NACION firmado por Carlos Pagni, a quien le atribuyen una afirmación que nunca hizo.

En sintonía con mensajes difundidos en redes por Javier Milei, la institución aludió al artículo titulado “La Argentina, una torre de Babel” y dijo que allí se comparaban “las condiciones por las cuales nuestro presidente argentino llegó al poder con la Alemania hitleriana”. Consideró que eso es “una aberración, y minimiza el desastre que generó Hitler en la humanidad toda”. Y añadió: “Justamente es lo contrario; estamos ante un presidente que condena al terrorismo y se expresa a favor de la vida contra un líder capaz de asesinar a millones de personas”.

El tuit de la DAIA

El comunicado, al igual que las críticas previas del Presidente, tergiversa los argumentos de Pagni (que provienen originalmente de su editorial en LN+).

El periodista nunca vinculó la llegada de Milei al poder con el proceso que derivó en la asunción de Hitler. En cambio, planteó los riesgos a los que se enfrenta hacia futuro el mundo a partir de la incomunicación que caracteriza el actual momento de la política global.

El fragmento donde Carlos Pagni habla sobre la Alemania de los años 30

Llegó a esa reflexión a partir de la foto que se sacaron en la Basílica de San Pedro, el sábado pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder ucraniano, Volodimir Zelensky. “Interesa esta imagen por su rareza. Más allá de que Trump tiene un conflicto con Zelensky, y una mayor proximidad con Vladimir Putin que su antecesor Joe Biden, dos personas pueden dialogar en un mundo desarticulado, fragmentado y convertido en una especie de Torre de Babel”, señaló Pagni.

La reunión de Donald Trump y Volodymyr Zelensky dentro de la Basílica de San Pedro Presidencia de Ucrania

Fue entonces cuando citó el libro Hitler: a 30 días del poder, del historiador norteamericano Henry Ashby Turner. “El autor –recordó Pagni- sostiene de manera muy contundente que era muy difícil que Hitler llegara al poder, y se pregunta por qué llegó. Llegó porque cada dirigente importante de la clase política alemana de aquel momento tenía una hipótesis errónea respecto del comportamiento de los demás líderes: una Torre de Babel. Cada uno pensaba que el otro iba a hacer algo distinto de lo que efectivamente quería hacer. ¿Por qué se produjo eso? Por incomunicación. La tesis de Turner es que la incomunicación genera el caos. La incomunicación engendra monstruos, como diría Hegel”.

A continuación, mencionó que estamos “en un mundo y en un país muy dominado por ese fenómeno” de la incomunicación. Mencionó la agresividad contra la prensa, que se da en la Argentina y en otros países, y que “el factor que más moviliza políticamente a las sociedades es el odio, la bronca, la furia; ir contra algo, no a favor de algo”.

Y añadió: “Esto después se implementa con técnicas de comunicación que vemos aquí, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Gran Bretaña con el Brexit. Probablemente todo nació en Italia con Cinco Estrellas. Es una forma de ejercicio de la democracia que la corroe desde adentro, porque la democracia supone comunicación, intercambio de mensajes entre la gente y los dirigentes, y entre los dirigentes entre sí”.

Reflejó así argumentos muy discutidos entre historiadores y académicos de todo el mundo sobre el riesgo a futuro de reproducir dinámicas de polarización extrema.

Sin embargo, a las 13.16 la cuenta de X @mileibarrial –que habitualmente cita el Presidente- publicó un mensaje en el que acusa a Pagni de comparar “la llegada de Milei al gobierno con la llegada de Hitler al poder”. Advirtió, además: “Si ustedes atacan, se deben bancar el vuelto”.

El tuit que tergiversa el sentido de lo que dijo Pagni y que después citó Milei

Unas horas después, a las 18.39, el propio Milei reproduce críticas al artículo y señala: “Aquí queda en evidencia el operador serial Carlos Pagni quien incurre en el delito de banalizar el holocausto con tal de ensuciar políticamente”. Le dio retuit, además, a decenas de mensajes contra el periodista, en los que se insiste con la idea de que comparó la Alemania de principios de los 30 con la llegada de Milei al poder.

Uno de los tuits de Milei contra Pagni

La DAIA emitió su comunicado a las 22.26. Y 10 minutos más tarde el Presidente lo reprodujo con un comentario añadido: “Sería bueno que Carlos Pagni tome consciencia de la barbaridad que ha dicho y espero que las propias autoridades del canal @lanacionmas y el diario en el que publica sus columnas @LANACION que han permitido semejante acto barbárico pidan disculpas”.

Con esa misma lógica, la diputada Sabrina Ajmechet (Pro) se sumó a la descalificación del artículo asumiendo que lo que hacía era comparar la Alemania nazi con la Argentina actual: “Me preocupa que en el análisis sobre la Argentina mencione un libro extraordinario que, si algo no tiene que ver, es con la Argentina actual (...). Los análisis de Pagni son malos porque están guiados siempre por intereses no explicitados pero no porque se trate de un periodista poco formado o poco inteligente. Por eso es una canallada comparar, no importa en qué, a Hitler con el presidente argentino”.