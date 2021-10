En su minuto de presentación, María Eugenia Vidal pidió la renuncia de Aníbal Fernández

La primera candidata de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, sorprendió en su primer minuto de presentación en el debate de candidatos de la Ciudad de Buenos Aires al pedir la renunciar de Aníbal Fernández. “Quiero proponerles a todos que acompañemos una propuesta que es pedirle al Presidente que le pida la renuncia”, lanzó.

Así, Vidal se hizo eco de las amenazas del ministro contra Nik. “Lo que pasó fue inaceptable”, dijo y enfatizó: “Cruzó un límite”.

La exgobernadora bonaerense sostuvo que el 12 de septiembre la sociedad mandó un mensaje en el que se pidió que haya “delincuentes presos” y “políticos decentes”. En esa línea, sostuvo que se está en caminos de fortalecer una nueva opción política.

“Si construimos esa mayoría, esa es nuestra firmeza, ese es nuestro límite, el límite que se construye con coraje para que haya cambiar lo que haya cambiar. Pero sin gritos, sin dedos levantados, sin shows”, enfatizó.

Vidal defendió “la alternancia política” y criticó los recientes dichos de Emilio Pérsico acerca de la continuidad del peronismo en el poder. Y también apuntó a los privilegios de los funcionarios del Frente de Todos. “Cuando hay igualdad ante la ley, no hay privilegios en la política, cuando hay igualdad ante la ley no avanzan las mafias”.

La amenaza a Nik

El escándalo surgió luego de que el historietista publicara un tuit en el que hacía una crítica a la política de subsidios que había encarado el Gobierno, tras la derrota electoral. Dos días después, el 10 de octubre, el ministro de Seguridad tomó esa publicación y le respondió con el siguiente mensaje: “Muchos colegios y escuelas de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo, la escuela/colegio Ort. ¿La conocés? Sí que la conocés, ¿O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela, lo garantizo. Repito: ¿la conocés?”.

Más tarde, se conoció que Nik lleva a sus hijas a esa escuela porteña, por lo que el mensaje del ministro fue tomado por el propio humorista como “un tuit persecutorio” y una “amenaza velada”. La publicación de Fernández despertó el repudio de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y del Foro de Periodismo Argentino (Fopea). Asimismo, Juntos por el Cambio reclamó la renuncia de este ministro que juró hace menos de un mes en su cargo.

La Sociedad Interamericana de Prensa, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), entre otras entidades, manifestaron su pesar por lo ocurrido. Y si bien el Gobierno monitoreó la polémica, no salió a condenarla públicamente.

Aníbal Fernández volvió a defenderse tras el escándalo desatado por el mensaje considerado intimidante hacia el humorista gráfico Cristian Dzwonik, más conocido como Nik, por redes sociales. “Redacto muy bien, no vi nada de lo que me dijeron y no me arrepiento”, señaló, en diálogo con los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno.