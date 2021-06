En tensión con intendentes y docentes, la Provincia se prepara para un regreso a las clases cargado de polémicas

LA PLATA.- La provincia de Buenos Aires se prepara para un regreso a clases presenciales mañana cargado de polémica: el retorno está previsto en 65 distritos. Otros 70 municipios, en su mayoría del interior, quedaron excluidos por la situación epidemiológica. Los intendentes de Juntos por el Cambio y vecinalistas que gobiernan en 46 esas comunas amenazan con rebelarse, salir a movilizar y cortar rutas.

En tanto el gobernador Axel Kicillof, que ayer se mostró junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hoy se mostrará con el Presidente, Alberto Fernández, en una clara señal de respaldo institucional ante la polémica.

Primer día de clases presenciales del ciclo lectivo 2021 en la Provincia de Buenos Aires, Escuela Municipal Malvinas Argentinas, Beccar. El 1 de Marzo de 2021. TOMAS CUESTA - LA NACION

Los alcaldes opositores denuncian discrecionalidad electoral para permitir el regreso a las aulas y amenazan con rebelarse.

“Si hace falta comenzaremos a movilizarnos en las rutas- dijo hoy a La Nacion, Javier Iguacel de Capitán Sarmiento-Vamos a hacer todo lo posible para que recapaciten y no sólo las escuelas de La Matanza o Tigre tengan clases presenciales sino todas. Sino hay clases presenciales habrá que movilizarse”, expresó. No es el único disconforme: los alcaldes de General Pueyrredón, Pinamar y Bahía Blanca también barruntan enojo y denuncian “discriminación”.

Mapa de los distritos que no regresan a clase realizado por la agrupación padres organizados

El conflicto tomó volumen político: la oposición pidió interpelar a la directora de Cultura y Educación, Agustina Vila. En cambió irá a la Legislatura el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, quien hoy criticó a Iguacel por instigar a un delito federal y acusó al procurador General, Julio Conte Grand, por no investigar la instigación de los intendentes opositores a cortar las rutas. “No es extraño, son del mismo partido político”, manifestó.

En tanto los gremios piden que se dispense a los docentes que no están vacunados: hay 150 mil docentes y no docentes inscriptos a los que aún no les llegó el turno sobre un total de 520 mil.

Para contener a los docentes Bianco aseguró que se entregarán turnos para todos los trabajadores de educación para los próximos días. “Toda esta semana vamos a estar vacunando a todos los trabajadores de la educación”, prometió. Además se comprarán treinta y tres mil medidores de dióxido de carbono. Y habrá testeos epidemiológicos activos.

“Se que hubo muchas polémicas sobre cómo se hizo el cambio de fase. No se hizo un cálculo muy elástico. Se hizo un cálculo muy rígido. Incidencia de casos para las últimas dos semanas se utilizará por fecha inicio de síntomas”, dijo Bianco antes de anunciar que Carmen de Areco, Guaminí y Salto retoman las clases presenciales.

“Hasta la semana pasada el problema era que en el AMBA no había clases. Cambió la situación epidemiológica. No hubo especulación política. Eso nos permite volver a la presencialidad. Inmediatamente que se vuelve a la presencialidad otros distritos del interior empezaron a quejarse. La respuesta es que la incidencia de casos es mayor a 500. No discriminamos a nadie”, afirmó Bianco.

El jefe de Gabiente de Axel Kicillof irá mañana a la Legislatura para dar respuestas políticas a los distintos bloques opositores. Los diputados de Juntos por el Cambio se preparan para cuestionar el criterio considerado “discriminador” adoptado para el regreso a clases presenciales.

“De los 70 municipios que no vuelven a las aulas 46 son opositores”, informó a La Nacion el diputado provincial Sergio Siciliano. “Todas las escuelas tienen que estar abiertas”, dijeron los legisladores en respaldo a los intendentes opositores. En el balance general, de los 135 municipios bonaerenses, 70 son gobernadores por el Frente de Todos, apenas algo más de la mitad.

“Hay distritos del conurbano que incluso tienen números arbitrarios según la conveniencia del partido gobernante, dejando de lado a algunos bonaerenses que casualmente viven en municipios mayoritariamente gobernados por Juntos por el Cambio”, dijo ese partido en un comunicado difundido por el intendente de Pinamar, Martin Yeza.

“No tuvimos respuestas”, dijo Iguacel a La Nacion. “Vamos a hacer todo lo posible para que recapaciten. Sino habrá que movilizarse”, dijo el alcalde de Capitán Sarmiento.

El jefe comunal de Capitál Sarmiento, Javier Iguacel

“Me parece institucionalmente grave- replicó Bianco-. Cortar rutas es un delito federal. No se si el señor Iguacel está al tanto que es un delito federal. Yo le diría que en vez de instigar a que se cometan delitos se dedique a hacer cumplir los protocolos. Sí lo hace seguramente van a bajar los casos”.

“Me extraña que un intendente que esté instigando que se cometa a un delito y no haya ningún fiscal investigando. Quizá no es extraño ya que Javier Iguacel y el Procurador General de la provincia son del mismo partido político”.

