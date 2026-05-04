Patricia Bullrich visitó al alcalde de Santiago de Chile y cuestionó la gestión de Jorge Macri en la Ciudad

Mientras su nombre se impulsa como eventual candidata a jefa de Gobierno porteño de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de 2027, la actual senadora Patricia Bullrich mantuvo un encuentro con el alcalde de Santiago de Chile, elogió su gestión en el país vecino y aprovechó para cuestionar la administración de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires.

“El orden, la seguridad y la gestión eficiente son la base obligatoria de una Ciudad que crece", escribió la funcionaria en su cuenta de X junto a una fotografía en la que se la puede ver sentada de visita en la capital chilena con Mario Desbordes.

Y añadió: “Con reglas claras y una ciudad bien integrada, conectada y administrada, se genera el terreno donde la gente y el sector productivo pueden desplegar su potencial y progresar de verdad. Santiago es un ejemplo de una ciudad que crece y no se queda frenada en lo que Buenos Aires no logra avanzar: la limpieza, los subtes, el tránsito o los impuestos distorsivos. Ese es el camino".

El posteo de Patricia Bullrich X

Frente a las complicaciones judiciales que sufre Manuel Adorni, jefe de Gabinete y quien parecía el candidato a ocupar la candidatura en la Ciudad, la exministra de Seguridad de la Nación luce como probable competidora. Desde LLA apuestan a desbancar a Pro, la fuerza que lidera Mauricio Macri, el principal aliado parlamentario de Milei, de su histórico bastión de poder.