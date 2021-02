Gabriela Cerruti y Alicia Castro protagonizaron un cruce en redes por un proyecto de ley "antiedadismo"

La diputada nacional del Frente de Todos Gabriela Cerruti protagonizó hoy un enfrentamiento en redes con Alicia Castro, exembajadora ante Venezuela y ante el Reino Unido, también referente del mismo espacio político. El cruce fue por un proyecto de ley que busca "ampliar el acceso al trabajo de las personas, con independencia de la edad".

El proyecto anunciado por la diputada se trata de una "Ley Antiedadismo" para que "todas las personas tengan acceso al trabajo o a lo que quieran hacer sin depender de los años que tengan".

"La edad es un momento en el calendario pero no te quita capacidades ni posibilidades, por eso vamos a presentar una Ley Antiedadismo para que todas las personas tengan acceso al trabajo o a lo que quieran hacer sin depender de los años que tengan", publicó Cerruti en su cuenta de Twitter en horas de la mañana.

Más tarde, Castro cuestionó la iniciativa y deslizó que se trataba de "un plan de ajuste". "QUÉ? Extender la edad jubilatoria no es buena idea Gabriella Cerruti. Al contrario, en el mundo pospandemia se esta pensando en reducir la jornada laboral y ofrecer jubilación temprana para repartir el escaso trabajo. Siempre los planes de ajuste quisieron extender la edad jubilatoria."

La diputada reaccionó a la afrenta y aseguró que solo trata de no discriminación por edad. "¿En serio Alicia? Increíble. Leé el proyecto de ley, por favor. O llamame. Estamos hablando de no discriminar por edad y que no te impidan postularte a trabajos o adquirir créditos, como ocurre aún en el estado, si tenés más de cuarenta años"

"Se me hace que todos los que están comentando cualquiera por acá no tienen ni la menor idea lo que es salir a buscar trabajo después de los cuarenta, sobre todo para las mujeres. Sí, queremos que no se discrimine por edad, y vamos a ponerlo por ley.", publicó Cerruti dando fin al altercado.

