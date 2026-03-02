Javier Milei, en frases: “chilindrina troska”, “kukas”, Cristina “chorra” y críticas a empresarios

El presidente Javier Milei pronunció un enardecido discurso en la apertura de sesiones que interrumpió varias veces para atacar con chicanas, agravios y descalificaciones al kirchnerismo y otros opositores. También cargó contra algunos empresarios. “¿Qué le pasa a la chilindrina troska?“, se preguntó, mirando a un costado del recinto, en alusión, presuntamente a la diputada Myriam Bregman. ”Son alérgicos a los datos", le dijo al presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. “Kukas, andá a tirarla al ángulo”, manifestó en otro momento.

El cruce entre Javier Milei y el bloque d ela oposicion presente en la apertura de sesiones ordinarias

Las principales frases contra el kirchnerismo y Cristina Kirchner

“Kukas, me encanta domarlos y verlos llorar”.

“Para ustedes la educación era lavarles la cabeza a los chicos con La razón de mi vida. Ustedes son muy divertidos para el debate: tienen todo el pasado por delante”.

“Vean los números, entiendo que suman con dificultad, pero vean los números”, le achacó a la oposición que lo desmentía. ”La tasa de desempleo cayó, pese a que cayó la oferta (...) Sería divertido debatir con ustedes si supieran algo. ¿Qué puedo esperar de ustedes, que en el último gobierno emitieron 28 puntos del PBI, tres en el último año para ganar una elección?”.

“Vayan y vean la causa de la jefa de la banda”.

“Manga de ladrones, ignorantes, la justicia social es un robo. Por eso tienen a la suya presa. Sigan con las operetas que la gente sabe que todo es falso. Sigan mintiendo a la gente. Manga de chorros. Por eso tienen a su líder presa y va a seguir presa: por la causa Cuadernos, por Vialidad, por el Memorándum con Irán, porque fueron los más chorros de la historia”.

“Ustedes también podrían gritar porque soy presidente también de ustedes, aunque no les guste. Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapa la mano de los bolsillos ajenos”.

“Por eso defienden tanto a piedrita, Don Chatarrín [frase que había usado contra Paolo Rocca].

Las principales frases de Milei contra la Izquierda

Javier Milei contra Nicolas del Cano, Myriam Bregman y el kirchnerismo

“[Nicolás] Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, tendríamos un problema muy grave, porque no son más que el 5%”.

¿Qué te pasa, chilindrina troska? No la llego a escuchar. Seguí llorando, chilindrina, dale. Quisieron hacer todo lo posible para terminar con este gobierno y no pudieron", dijo en supuesta alusión a Myriam Bregman.

Las principales frases de Milei contra los empresarios

Milei apuntó contra empresarios “prebendarios”: “No pueden comprar privilegios que los políticos corruptos no ponen a la venta”.

“Quiero tomarme unos minutos para explicar la posición del Gobierno y qué significa la moral como política de Estado. No he tenido reparo en señalar a un grupo de empresarios locales, fruto de su accionar comercial. Esto es, una ley, tal como sucedía en Sodoma, puede ser legal; no lo hace lícito”.

“Obviamente que los empresarios prebendarios no pueden comprar privilegios que los políticos corruptos no ponen a la venta. Ambos son cómplices de la corrupción y la mayor responsabilidad cae sobre los políticos. Pero la pregunta es muy simple: ¿alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder a costa de los argentinos de bien?“.