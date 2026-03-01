Javier Milei en el Congreso, en vivo: la apertura de sesiones 2026, minuto a minuto 

Roberto Méndez; Paolo Rocca; Javier Milei y Javier Madanes Quintanilla

Es raro que un presidente crea en el libre comercio y en el mercado como único árbitro de la economía, pero al mismo tiempo desconfíe de los empresarios. A tres de ellos volvió a insultarlos y a ofenderlos. Un caso especialmente extraño es el de Paolo Rocca, el industrial más importante del país, porque este viene de librar una batalla perdida (por él) con otros empresarios por la fabricación de caños para transportar gas desde Vaca Muerta hasta Río Negro. Son casi 500 kilómetros. De ese conflicto por la provisión de una cantidad monumental de caños participaron Rocca, que se presentó en el concurso de precios; la familia Bulgheroni, que forma parte de la empresa que construye el gasoducto y que eligió, liderando una mayoría accionaria, a una empresa india para la provisión de los tubos, y Marcelo Mindlin, que votó en minoría dentro de ese consorcio empresarios para darle otra oportunidad a Rocca de ofrecer mejores precios. El problema nació y se resolvió exclusivamente entre empresarios privados. El Estado no tuvo arte ni parte en ese diferendo. Un empresario tenía el derecho de ofrecer el precio que creía justo, y los otros empresarios tenían el derecho de aceptar el precio que consideraran más conveniente. Sin embargo, desde que se conoció la resolución de ese concurso privado de precios Javier Milei viene azotando a Rocca con desdeñosos apodos. Devoto del bajo perfil, Rocca se limitó a recordar públicamente que su empresa, Techint, invirtió en el país 1400 millones de dólares en 2024 y 1600 millones en 2025; anunció que prevé una inversión de 2400 millones de dólares para 2026. El mercado mundial de la siderurgia atraviesa una situación de exceso de capacidad productiva. Los empresarios siderúrgicos norteamericanos y europeos culpan de esa realidad a la competencia de los países asiáticos, que, según ellos, no cumplen con las reglas del mercado. El Washington de Donald Trump les aplicó aranceles del 50% a las importaciones de acero y aluminio (no los modificó la reciente resolución de la Corte Suprema que limitó el poder presidencial), y Europa estipuló entre cuotas y aranceles un porcentaje idéntico para esas importaciones. Canadá y México fijaron aranceles de entre el 35 y el 50%.