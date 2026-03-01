Javier Milei en el Congreso, en vivo: la apertura de sesiones 2026, minuto a minuto
Con los detalles de los ejes para su gestión política y económica, el Presidente habla ante la Asamblea Legislativa
Milei en el Congreso
- A partir de las 21 de este domingo, Milei dará un discurso ambicioso y reformista, enmarcado en los triunfos legislativos recientes del oficialismo.
- El mensaje incluirá un balance de gestión, proyecciones económicas y una etapa de reformas para 2026
- La apertura reflejará un Gobierno fortalecido tras victorias clave y con enfoque en cambios estructurales.
¿De qué va a vivir la Argentina? Cinco economistas debaten cómo encarar la reconversión productiva
La complejidad del desafío que implica una reconversión productiva para la economía argentina –porque detrás de ello hay personas- puede resumirse en la enorme cantidad de preguntas que están en pleno debate hoy. Si la transformación es inevitable en un país que necesita integrarse al mundo y todavía figura entre los más cerrados, ¿puede atenuarse el costo de la apertura económica en términos de empleo e impacto sectorial? ¿Qué hacer con la diferencia de velocidad entre la baja de aranceles y el avance de las reformas estructurales que les permitirían a los productores locales competir con los importados? ¿La Argentina debería seguir el ejemplo de otros países, caso Australia, para concentrarse en los sectores donde tiene ventajas comparativas y dejar de producir aquello en lo que no es eficiente? ¿Alcanzarán la energía, la minería, el agro, la economía del conocimiento y los servicios para motorizar el crecimiento y generar empleo para 46 millones de habitantes?
Muchos de esos y otros interrogantes vienen de larga data, pero volvieron al primer plano con la noticia del cierre del fabricante de neumáticos Fate, las cifras del impacto que las importaciones están causando sobre sectores que gozaban de protección arancelaria –como el textil- y los enfrentamientos oficiales crecientes con los popes industriales. Se trata, en el fondo, de la madre de las batallas para la Argentina: cómo insertarse con éxito en la economía global para cimentar un proceso de crecimiento sostenido, y hacerlo con sustento social.
Por qué Milei insulta a los empresarios
Es raro que un presidente crea en el libre comercio y en el mercado como único árbitro de la economía, pero al mismo tiempo desconfíe de los empresarios. A tres de ellos volvió a insultarlos y a ofenderlos. Un caso especialmente extraño es el de Paolo Rocca, el industrial más importante del país, porque este viene de librar una batalla perdida (por él) con otros empresarios por la fabricación de caños para transportar gas desde Vaca Muerta hasta Río Negro. Son casi 500 kilómetros. De ese conflicto por la provisión de una cantidad monumental de caños participaron Rocca, que se presentó en el concurso de precios; la familia Bulgheroni, que forma parte de la empresa que construye el gasoducto y que eligió, liderando una mayoría accionaria, a una empresa india para la provisión de los tubos, y Marcelo Mindlin, que votó en minoría dentro de ese consorcio empresarios para darle otra oportunidad a Rocca de ofrecer mejores precios. El problema nació y se resolvió exclusivamente entre empresarios privados. El Estado no tuvo arte ni parte en ese diferendo. Un empresario tenía el derecho de ofrecer el precio que creía justo, y los otros empresarios tenían el derecho de aceptar el precio que consideraran más conveniente. Sin embargo, desde que se conoció la resolución de ese concurso privado de precios Javier Milei viene azotando a Rocca con desdeñosos apodos. Devoto del bajo perfil, Rocca se limitó a recordar públicamente que su empresa, Techint, invirtió en el país 1400 millones de dólares en 2024 y 1600 millones en 2025; anunció que prevé una inversión de 2400 millones de dólares para 2026. El mercado mundial de la siderurgia atraviesa una situación de exceso de capacidad productiva. Los empresarios siderúrgicos norteamericanos y europeos culpan de esa realidad a la competencia de los países asiáticos, que, según ellos, no cumplen con las reglas del mercado. El Washington de Donald Trump les aplicó aranceles del 50% a las importaciones de acero y aluminio (no los modificó la reciente resolución de la Corte Suprema que limitó el poder presidencial), y Europa estipuló entre cuotas y aranceles un porcentaje idéntico para esas importaciones. Canadá y México fijaron aranceles de entre el 35 y el 50%.
Los gobernadores abren las sesiones con énfasis en el orden de sus cuentas y reclamos a Nación por la falta de obras
Nueve provincias iniciaron su año legislativo este domingo. Son Salta, Chaco, Corrientes, Tucumán, Santa Cruz, Neuquén, Tierra del Fuego, Formosa y La Rioja. En el caso de Jujuy, la apertura fue el viernes, mientras que en Chubut Ignacio Torres, en CABA Jorge Macri y en Buenos Aires Axel Kicillof darán su discurso mañana.
A su vez, el riojano Ricardo Quintela lo hará el 9. En general los gobernadores pusieron énfasis en los esfuerzos propios para seguir cumpliendo con sus obligaciones y mantener el orden de sus cuentas, a la vez que hubo críticas -más o menos explícitas en función del alineamiento político- a la Casa Rosada. Gildo Insfrán, entre los kirchneristas, fue el más duro con el presidente Javier Milei.
Tono reformista y un Gabinete envalentonado tras los triunfos legislativos
El Gobierno llega a la Asamblea Legislativa de este año envalentonado. Pasó un “veranito”, con dos meses de calor en extraordinarias -diciembre y febrero- en los que consiguió cada cosa que quería: la reforma laboral, la baja de edad de imputabilidad, el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) y la media sanción de la ley de glaciares. Todo marchó de acuerdo al plan, como le gusta decir al estratega Santiago Caputo, y quedó listo para abonar al discurso “ambicioso” y “reformista” que piensa dar el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias.
Pensar que todavía ni arrancó el periodo de sesiones ordinarias. La oposición no está preparada para lo que viene. Nada puede alterar el curso de los acontecimientos.— Santi C. (@slcaputo) February 28, 2026
TMAP
- 1
Senado: el Gobierno sancionó la reforma laboral y le torció el brazo al PJ y la CGT
- 2
El discurso de Milei despierta expectativas en la Justicia, pero en el Gobierno dicen que no habrá anuncios
- 3
Qué es la reforma laboral de Milei que aprobó el Senado: uno por uno, los principales cambios
- 4
La Rosadita de la AFA: videos y fotos revelan cómo se movía el dinero en cajas, bolsas y mochilas