En un evento liberal, Javier Milei recibió un premio y cargó contra la justicia social y el kirchnerismo

Al filo del cierre de listas a legisladores nacionales, el presidente Javier Milei participó este sábado de un encuentro internacional en donde fue galardonado con “la antorcha de la libertad”. Se trata del Liberty International World Conference, una jornada que reúne a diversos referentes del liberalismo. Allí, el mandatario estuvo a cargo del discurso de apertura en el que destinó duras críticas contra el kirchnerismo y el concepto de justicia social.

En clave electoral, Milei volvió a polarizar con la gestión del gobernador Axel Kicillof y puso el foco en la disputa que se dará en la Provincia tanto en las próximas elecciones legislativas del 7 de septiembre, como las nacionales del 26 de octubre. “Los bonaerenses tienen la ardua tarea de elegir entre seguir en deterioro o decirle que no a las mentiras del kirchnerismo”, señaló.

Javier Milei y Karina Milei, junto a referentes, en la Liberty International World Conference

“Venimos a decir kirchnerismo nunca más, pero es solo una de las batallas. En las nacionales, queremos decir que no hay un punto justo entre ambos modelos, sino el proyecto desbarranca y volvemos peor que antes. Todo lo que no implique un compromiso de hierro con la libertad está destinado al fracaso”, aseguró Milei.

“No cederemos un milímetro en nuestra responsabilidad con el pueblo argentino. Son unos psicópatas. De continuar el modelo anterior nos hubiese llevado a la barbarie. Hacen que el Estado penalice al ciudadano por bucear en el privado lo que él no le da. ¿Qué país puede salir adelante con estas bestias?“, cuestionó.

Así, el mandatario reforzó el controversial slogan "Kirchnerismo Nunca Más”, que repitió en el lanzamiento formal de la campaña de La Libertad Avanza en el Club Atenas, donde el jueves cargó contra la administración de la Provincia y le propinó una catarata de insultos a Kicillof a quien acusó de haber endeudado a los bonaerenses.

Durante el discurso de hoy, el jefe de Estado volvió a citar la película de Guillermo Francella Homo Argentum, la cual proyectó al final de una reunión con diputados libertarios en la quinta presidencial de Olivos, este martes pasado, y que repitió nuevamente este viernes en una reunión de Gabinete en la Casa Rosada.

Entonces, el mandatario se valió de una de las 16 viñetas que se proyectan en largometraje para cuestionar, una vez más, la idea de justicia social.

Javier Milei, en la Liberty International World Conference

“La más interesante, términos de justicia social, es la última, llamada “Tropo dolce”, que plantea de modo brutal su problema. La familia italiana a la que el protagonista va a ver son pobres y le roban la billetera con el argumento de pagar una silla de ruedas y después le dicen que lo iban a esquilmar", relató Milei al asegurar que aquella historia expone la problemática de la distribución del ingreso. “Porque justamente el argentino le dice que se esfuerza mucho para conseguir el dinero y ellos le dicen que le tiene que dar la plata porque son pobres”, argumentó.

“Ahí se ve la violencia que ejercen sobre el dueño de una constructora para robarle el dinero y él termina huyendo. Eso pone muy violento a los kukas porque muchas de estas viñetas muestran a los argentinos de bien de un lado y a los delincuentes del otro, que en algunos casos usan al Estado”, apuntó Milei.

Y tras ello sentenció: “La justicia social es un robo, injusta y criminal. En términos de batalla cultural, es aberrante para los kukas; la película los expone a lo que son. En lugar de atacar las causas, se enojan con los efectos. Están diciendo muchas aberraciones”.

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.