La lista de Milei: quiénes son los principales candidatos en la ciudad de Buenos Aires y la sorpresa que aportó Pro

La Libertad Avanza (LLA), la fuerza de Javier Milei, ya definió quiénes serán los principales candidatos que competirán en la ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre próximo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estará al frente de la lista de senadores nacionales y será escoltada por el economista y consultor Agustín Monteverde. Semanas atrás, Monteverde recibió al Presidente durante el almuerzo tradicional del Jockey Club, donde es socio y miembro de la Junta Electoral.

En tanto, el exconsejero de la Magistratura Alejandro Fargosi liderará la nómina a diputados nacionales. El abogado supo acercarse al macrismo y militó para Bullrich durante la campaña presidencial de 2023.Con el ascenso de Milei en el poder, se convirtió en un fervoroso militante de LLA en las redes sociales. De hecho, el Presidente lo eligió para diseñar el proyecto de ley sobre “ficha limpia”.

El economista Agustín Monteverde, compañero de Bullrich en la boleta de senadores

Detrás de Fargosi estará Patricia Holzman, contadora y directora ejecutiva de la Fundación Judaica, como anticipó LA NACION ayer. Holzman fue la mano derecha de Sergio Bergman, exministro de Ambiente de Macri. En mayo, ocupó el decimosegundo lugar en la lista de legisladores de Manuel Adorni. Tendrá un rol protagónico en la oferta electoral del oficialismo nacional gracias a Pilar Ramírez, alter ego de Karina Milei en el bastión de Pro, quien propuso su nombre.

En el tercer casillero quedó el actual diputado Nicolás Emma, quien reemplazó a Javier Milei en el Congreso cuando el líder de LLA ganó las elecciones presidenciales.

En el cuarto puesto quedó Sabrina Ajmechet, una legisladora cercana a Bullrich. Politóloga y doctora en Historia, apuesta a renovar su mandato. Si bien forma parte de los equipos de la ministra de Seguridad desde 2021, Ajmechet supo ganarse la confianza de Milei.

Todos ellos firmarán esta tarde las fichas de sus candidaturas en el búnker de la filial porteña de LLA, ubicado en Avenida de Mayo al 600.

La sorpresa de Pro

Finalmente, tras el acuerdo que selló Mauricio Macri con Karina Milei, el expresidente colocará en la boleta de diputados a Fernando De Andreis, su mano derecha. El exsecretario general de la Presidencia tenía deseos de involucrarse y llegar al Congreso tras su paso como “asesor estratégico” de la Ciudad. Se descuenta que dejará esa tarea para convertirse en la voz de Macri en la bancada que conduce Cristian Ritondo.

Después de que el nombre de Jimena de la Torre fuera vetado por la hermana del Presidente, Macri propuso a Antonela Giampieri, quien se desempeña como asesora parlamentaria de Darío Nieto en la Legislatura porteña.

Giampieri fue una de las sorpresas de la oferta electoral del oficialismo. Es abogada, graduada en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y tiene 36 años. Milita en Pro hace tiempo y trabaja codo a codo con Nieto, uno de los colaboradores más estrechos de Macri, en el edificio de Perú 150.

Fernando de Andreis, exsecretario general de la Presidencia ricardo-pristupluk-11511 - LA NACION

Dado que Nieto es el jefe de legisladores de Pro, Giampieri se mueve como la secretaria parlamentaria del bloque. Su nombre llegó a la mesa de negociaciones con LLA impulsado por Macri, quien tomó la decisión junto a De Andreis y Nieto. Es decir, el exmandatario volvió a cerrarse en su círculo íntimo para delinear una salida al veto que sufrió De la Torre, abogada y consejera de la Magistratura.

Está claro que, ya sin Marcos Peña y Horacio Rodríguez Larreta como consejeros, Macri apuesta a liderar de forma radial. “Mauricio volvió a ser gerente; se recluye en su mesa chica”, se lamenta uno de los dirigentes que lo acompañó desde la fundación de Pro.

En el entorno de Macri también se había contemplado la chance de que Valentina Álvarez Echagüe, gerente general de AySA, figurara en la lista, pero no cumplía con el requisito del domicilio. En el macrismo remarcan que Giampieri no tiene antecedentes en la actividad partidaria -pese a que militó en Pro- y que hará su primera experiencia como postulante.

De la Torre, subdirectora de la exAFIP durante la gestión de Cambiemos, se había cruzado con Santiago Caputo, el asesor presidencial, tras la misteriosa filtración de una lista de empresarios cercanos al kirchnerismo que habrían recibido una presunta protección por parte del gobierno de Cambiemos. “Si sos macho, salí con nombre y apellido”, escribió De la Torre en “X”, al replicar un mensaje de una de las cuentas atribuidas al estratega de Milei.

Por eso, apenas circuló el nombre de De la Torre, quien tenía deseos de competir y desembarcar en el Congreso, los habitantes más poderosos Casa Rosada le bajaron el pulgar. En cambio, De Andreis obtuvo el visto bueno de los Milei, pese a que había sido uno de los que acercó al consultor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, por quien el Presidente rompió los lazos con Jorge Macri, al equipo de campaña de Pro en la Capital.

Ezequiel Sabor, secretario de gobierno en la Ciudad, fue el encargado de negociar los nombres con Ramírez. Fuentes al tanto de las conversaciones afirman que Jorge Macri no puso trabas y dejó la elección de candidatos en manos de su primo.

A menos de 48 horas del cierre de listas, en el macrismo se alistan para una campaña incómoda. Cerca del expresidente y allegados al jefe de gobierno, a quien Milei le negó el saludo, admiten que Pro no tendrá un lugar destacado en la discusión nacional ni incidirá en el diseño de la estrategia en la Capital. Eso sí: los macristas se pusieron a disposición para cooperar con la fiscalización. Este año se estrenará el sistema de boleta única de papel en la elección nacional, por lo tanto cada fuerza requerirá un ejército de fiscales para controlar y ayudar con la capacitación de los votantes.