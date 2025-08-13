Javier Milei convocó a una cena en Olivos a Martín Menem y algunos diputados de LLA por los vetos a leyes clave

En medio de la avanzada del Congreso, tras la última sesión en Diputados en la que se aprobaron con media sanción una serie de iniciativas que desafían al Gobierno, el presidente Javier Milei convocó al titular de la Cámara baja, Martín Menem, junto a algunos legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y un puñado de aliados a una cena en la quinta de Olivos.

Según pudo saber LA NACION, la convocatoria fue gestada días atrás bajo total hermetismo. Hasta último momento, fuentes cercanas al armado de LLA en Diputados se mostraron reacias a brindar mayores precisiones del mitín. Aun así deslizaron que entre los temas a tratar esta noche se encuentra la cuestión de los vetos y los recientes proyectos de ley aprobados en la Cámara baja, entre ellos, el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.

“El Presidente convocó a varios diputados nacionales que defienden el cambio en el país y tienen presencia en numerosos medios de televisión, con el objetivo de que transmitan a la ciudadanía el rumbo económico propuesto, basado en la hoja de ruta del déficit cero”, aclararon desde las huestes del Pro.

La aclaratoria del partido amarillo no es casual, entre los invitados destacados de esta noche se encuentra el jefe del bloque de Pro, Cristian Ritondo, uno de los principales artífices de la alianza electoral sellada con LLA, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad. A él lo acompaña la legisladora Silvana Giudici, una de sus principales espadas en el Congreso.

El Presidente quiere blindar los vetos a la moratoria previsional, el aumento a los jubilados y la emergencia en discapacidad. Pero también, busca definir una estrategia parlamentaria para encarar las siguientes votaciones hasta diciembre, que es cuando se producirá el recambio en el Congreso producto de las elecciones.

A ello se le suma que mañana se tratarán en comisiones los proyecto de ley por el reparto del Fondo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN del impuesto a los combustibles líquidos, que ya cuentan con media sanción del Senado.

Tras la sanción a los proyectos por parte de la oposición, en abierto desafío al Gobierno, el jefe de Estado advirtió que no pondrá en juego el equilibrio fiscal.

“Puede ser que la oposición tengan los dos tercios o no. Y tal vez nosotros tengamos que recurrir a algún otro mecanismo, como judicializarlo, lo vamos a hacer, seguramente [si no pueden sostener el veto]”, dijo esta noche Guillermo Francos en diálogo con TN.

Noticia en desarrollo