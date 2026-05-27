En un mes con fuerte mejora en coparticipación, Santilli y “Lule” Menem se reunieron con Sáenz

CÓRDOBA.- El ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con su ronda de reuniones con gobernadores aliados a la Casa Rosada. Este miércoles fue el turno del salteño Gustavo Sáenz y del encuentro también participó el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Más allá de su cargo institucional, “Lule” Menem cumple el rol de armador político. Fue el encargado de tejer alianzas y construir la estructura de La Libertad Avanza (LLA) y por el papel político que juega está en el centro de disputas internas.

Durante el encuentro, según Interior, se analizaron “distintos ejes de gestión, con el objetivo de consolidar políticas que impulsen el crecimiento federal”.

Además Santilli, en el marco del Congreso Maizar 2026, mantuvo una reunión con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, para “avanzar en una agenda vinculada al desarrollo productivo, la minería, la logística y la generación de inversiones”.

En esa conversación, se abordó “el crecimiento del sector del litio en la provincia” y se puso énfasis en que Catamarca fue la primera provincia del país en sancionar una Ley Provincial de Clúster Semillero.

Respiro financiero

Este mes los gobernadores tendrán un respiro financiero porque los giros de coparticipación cerrarán con una mejora por los vencimientos de Ganancias de Sociedades.

Los datos previos analizados por Politikon Chaco muestran que al martes 26, las transferencias automáticas a provincias registran una suba real del 6,1%. Los envíos por coparticipación creen 6,6% real traccionado por la liquidación del impuesto a las Ganancias de sociedades.

El ministro Santilli y el gobernador catamarqueño Jalil

El conjunto de recursos de Leyes Especiales se ubican -0,9% y los fondos por Compensación del Consenso Fiscal -3,1%. Si la comparación es contra abril el salto es fuerte, +46,5% real. El monto nominal distribuido, que alcanza ya los $ 6,9 billones, es el máximo histórico registrado. Así mayo mostrará el primer crecimiento real interanual del 2026 en estas transferencias.

En lo que hace a transferencias no automáticas, al 25 de mayo inclusive, totalizan $ 102.102 millones, fuertemente apoyada en dos actividades: giros a Cajas Previsionales Provinciales por $ 47.167 millones (46% del parcial del mes), concentrado en ocho provincias. A los convenios que ya venían pagándose en meses previos como Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Corrientes se sumaron otros nuevos como Santa Fe, Misiones, Chubut y Neuquén.

La otra vertiente es Universalización de la Jornada Extendida que alcanza $ 40.210 millones (39% del mes) distribuido a 16 provincias. El resto de los programas totalizan a la fecha unos $ 14.726 millones (14% del mes). No hubo ATN distribuidos hasta la fecha