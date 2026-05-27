Un intendente de Santa Fe se pidió licencia para ir al Mundial: “Lo necesito, trabajo mucho”

Un intendente de Santa Fe sorprendió a su localidad cuando notificó que se ausentará de su cargo durante 17 días porque viajará al Mundial 2026. El funcionario de Funes, Roly Santacroce, asistió a seis Copas del Mundo y aseguró que se pidió una licencia para poder ir a ver a la selección argentina este año. “Lo necesito, trabajo mucho”, justificó en declaraciones radiales.

“A seis mundiales fui: 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. A este también voy, como todos los mundiales”, expresó en diálogo con Cadena 3 Rosario. Santacroce contó que tiene un grupo de amigos que “cada cuatro años se olvida de todo y se va entre 15 y 20 días a cada mundial”.

“A este también voy, porque me siento bien y cómodo”, expresó. El intendente sostuvo que se irá para la primera ronda, donde la Argentina es cabeza de serie en la zona J y se enfrentará a Argelia, Austria y Jordania.

Roly Santacroce, intendente de Funes, junto a Lionel Messi Instagram

El primer partido será el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) en Kansas City, frente a los africanos. Después, el lunes 22 a las 14 jugará contra los austríacos en Dallas. Por último, el domingo a las 23 jugará contra los asiáticos en la misma sede que el primer partido.

“Son 17 días que me voy esta vez. Estoy muy feliz porque me encuentro con ellos. Tenemos uno que está en Estados Unidos y nos está esperando”, explicó Santacroce sobre su grupo de amigos. Ante la consulta del medio local de cómo gestionó el viaje, señaló que se pidió licencia de la misma forma que en 2022, cuando también era intendente.

“Pido licencia, como lo hice hace cuatro años atrás cuando fui a Qatar. Voy a la primera ronda, los primeros tres partidos. Pido licencia como siempre”, explicó. Durante su tiempo en el exterior, el presidente del Concejo Municipal de Funes, Carlos Olmedo, asumirá su rol.

Luego, justificó su viaje debido a la gran carga laboral que tuvo durante el año. “Son unos días nada más, pero a mí me hace muy bien y lo necesito realmente. Trabajo mucho. No tuve vacaciones”, argumentó.

En el pasado, el intendente no ha ocultado su fascinación con el fútbol de la albiceleste ni con sus estrellas. Según sus redes sociales, Santacroce conoció a Lionel Messi en dos oportunidades, en las cuales lo invitó a su hogar junto a su familia.

En ambos casos, documentó el encuentro y los posteó en sus redes sociales. La primera vez, tras el Mundial de Qatar 2022, declaró al Diez como ciudadano ilustre de Funes. “Lionel Messi es ciudadano ilustre de la ciudad de Funes. Eligió Argentina para jugar y eligió Funes para vivir. Hoy nosotros le hacemos este humilde reconocimiento a una de las personas que hizo felices a todos los argentinos. Gracias, gracias por tanto”, aseguró.

Roly Santacroce, intendente de Funes, junto a Lionel Messi Instagram

En la ocasión, compartió un video junto a sus hijos y el astro del fútbol. “Quería mandarle un saludo a toda la gente de Funes, de Rosario en general, agradecerles por el cariño de siempre, más en esta época desde que llegué del Mundial. Pedirles perdón porque a veces es difícil atenderlos a todos. Estamos pocos días, estamos en familia, con amigos y a veces es complicado, pero agradecemos el cariño de siempre y que terminen bien el año y todo lo mejor para el año que viene. Un abrazo grande”, decía Messi en el video. En los últimos segundos, Santacroce mascullaba un “gracias”.

La segunda vez, en 2025, compartió una foto muy similar junto a sus hijos y el jugador. Se mostró más cercano, e incluso subió una foto donde se los ve en un cálido abrazo. “¡Gracias Leo! Tu humildad y tu grandeza nos hace muy bien a los argentinos. Gracias por darnos tanta felicidad y por ser ejemplo dentro y fuera de la cancha. Es una alegría enorme recibirte cada año y nos llena de orgullo que seas parte de nuestra ciudad", publicó en la red social X.

Otra vez, Messi envió un mensaje a la gente de Funes: “Les deseo un feliz año a toda la gente de Funes, de Rosario, les mando un abrazo grande, que terminen bien y todo lo mejor. Cuídense”.