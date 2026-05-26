Ariel Vallejo rompió el silencio en LN+ después de declarar en Tribunales: “La causa está tirada de los pelos”

El financista Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, insistió este martes que la causa en la que se lo investiga por liderar una presunta asociación ilícita “está tirada de los pelos” y admitió que manejaba “US$500.000 por día”.

“Está atada con un montón de artimañas, es un entramado y un enredo. Parece una locura que en la Argentina, con todos los problemas socioeconómicos que tenemos, una cantidad de juzgados se peleen por una causa, es increíble”, expresó el financista en una entrevista con LN+.

También aseguró que no tenía “ningún contrato” con la AFA. “Tenía sponsoreo. De la manera en que lo cuentan pareciera como que yo tenía un entramado financiero con la AFA. Yo a la AFA le ofrecía: ‘¿Tienen un espacio para publicitar?’ ‘Sí. ¿Qué querés ser?’ ‘Sponsor de la liga. ‘Perfecto. ¿cuánto vale?’ ‘Tanto’. ‘Perfecto’. ‘Lo puedo pagar en cuotas?’ Hacíamos factura y lo pagaba”, describió.

Sobre Tapia, dijo que lo conoció a través de Gabriel ‘Conejo’ Mansilla, presidente del Deportivo Morón.

E insistió: “Yo puedo prestar guita con plata propia, no tomo fondos de terceros, ni juego a la ruleta ni le tomé plata a un dirigente o un gobernador”.

Vallejo declaró por la mañana ante el juez federal Luis Armella por la causa en la que está acusado de liderar una asociación ilícita para lavar dinero, mediante una operatoria ligada a la AFA y a diversos clubes que integran esa entidad.

Además, el financista expresó: “Estoy a derecho desde el 1 de diciembre de 2025 para que la Justicia actúe como corresponde. Si la Justicia argentina es digna, se va a dar cuenta de que no puede haber lavado dinero porque, para eso, tuve que haber agarrado plata de terceros, y yo no agarré”.

Noticia en desarrollo