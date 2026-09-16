En un viaje a Salta, Victoria Villarruel sumó una nueva foto con un gobernador peronista

La vicepresidenta Victoria Villarruel participó este martes de la Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro en Salta. Durante la procesión, se mostró junto al gobernador Gustavo Sáenz, quien controla el Partido Justicialista (PJ) de su provincia y de Jujuy, al tiempo que colabora con el gobierno nacional –del que está distanciada la presidenta del Senado– en el Congreso.

La postal de Villarruel junto a un gobernador del PJ se suma a una larga serie de encuentros que mantuvo con mandatarios peronistas en los últimos años. Solo en 2026 posó junto a Osvaldo Jaldo en Tucumán y Ricardo Quintela en La Rioja. Previamente, visitó a Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Sáenz.

La vicepresidenta Victoria Villarruel y el gobernador Gustavo Sáenz en una procesión religiosa en Salta Prensa Victoria Villarruel - LA NACION

En el entorno de la presidenta del Senado describieron la charla con el gobernador salteño como “cordial” y centrada en la procesión religiosa. “El motivo de la presencia de la vicepresidenta en Salta fue darle visibilidad a una tradición que conmueve”, señaló la fuente consultada por LA NACION.

En sus viajes, Villarruel intenta “ver a todos los gobernadores” por una cuestión “institucional”. Cerca suyo niegan que estas imágenes escondan algún tipo de armado político. Este año, además de reunirse con Jaldo, Quintela y Sáenz, la vicepresidenta también se mostró junto a Alfredo Cornejo (Mendoza) y Marcelo Orrego (San Juan).

Victoria Villarruel estuvo con Marcelo Orrego en San Juan a inicios de septiembre Victoria Villarruel

Villarruel aspira a haber recorrido todas las provincias en calidad de vicepresidenta antes de que termine el año. A lo largo de 2026 viajó a Chubut, La Rioja, Mendoza, la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, Santa Fe, Tucumán, San Juan y Salta. Solo le quedan dos distritos pendientes por visitar como presidenta del Senado: Chaco y La Pampa.

“La unión del pueblo argentino”

Durante su paso por Salta, Villarruel visitó el Arzobispado, donde firmó el libro de visitantes distinguidos. Luego se reunió con Sáenz y juntos asistieron a la misa oficiada por el nuncio apostólico en la Argentina, Michael Wallace Banach, frente a la Catedral, “ante miles de personas”, según describieron desde el entorno de la vicepresidenta. “Estuvieron [con el gobernador] en la sede del Arzobispado y juntos fueron a la misa. Encabezaron y caminaron juntos en la procesión”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel y el gobernador Gustavo Sáenz en una procesión religiosa en Salta Prensa Victoria Villarruel - LA NACION

“Estamos mostrando la unión del pueblo argentino, la devoción, la fe en Dios y, sobre todo, el inmenso sacrificio de quienes peregrinan, que son los que protegen al norte argentino”, afirmó Villarruel en Salta. Y añadió: “Para mí, como vicepresidenta, es un honor estar aquí hoy, con todos ustedes, celebrando la fe católica, el amor a la Patria y a nuestro prójimo”.

Según relató ella misma en la red social X, a su regreso a Buenos Aires, pasadas las 23, comió una hamburguesa en un local de comida rápida del barrio porteño de Núñez. “Peregrinamos y no comíamos nada desde el mediodía, me fui a comer una hamburguesa y después a dormir. ¡Un McPollo no se le niega a nadie, che!”, ironizó, en respuesta a un usuario de X que contó haberla visto allí.

Llego del Milagro en Salta a las 11.30 de la noche, peregrinamos y no comíamos nada desde el mediodía, me fui a comer una hamburguesa y después a dormir. Un Mc Pollo no se le niega a nadie, che! — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) September 16, 2026

Sáenz, en Buenos Aires

Luego de la jornada con Villarruel, Sáenz se reunirá este miércoles en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien busca los votos de sus legisladores nacionales para el Presupuesto 2027, que fue enviado ayer a Diputados; la reforma electoral con eje en la eliminación de las PASO; y el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, ligado a la causa Malvinas, que aún no fue presentado formalmente en el Congreso.

Gustavo Sáenz junto a Diego Santilli y Karina Milei

Santilli también recibirá en su despacho, entre hoy y mañana, a otros gobernadores dialoguistas: Jalil, Jaldo, Melella, Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco).