Guillermo Francos cuestionó duramente a Victoria Villarruel y no descartó ser candidato en las elecciones de 2027

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos apuntó ayer contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien consideró “poco leal” por cuestionar de forma “desubicada” a Javier Milei, al tiempo que sostuvo que se ganó su lugar gracias al Presidente: “Fue electa por añadidura”.

En paralelo, se refirió a sus ambiciones electorales. No descartó ninguna candidatura de cara a las elecciones de 2027 y se mostró abierto a aceptar cualquier postulación que le pida el Presidente, si así lo hiciera.

Consultado por los recientes dichos de Villarruel, en los que dijo que Milei tiene “persecuciones imaginarias” y que está “preocupada por su estado”, Francos sostuvo que le pareció “una desubicación total”, una expresión “poco seria institucionalmente”.

“Me parece poco leal porque, en definitiva, ella fue electa vicepresidente porque Milei fue candidato a presidente y le ofreció [ser su compañera de fórmula]. Ella no era nadie, era una diputada nacional, pero no tenía electorado propio. El pueblo lo eligió a Milei: lo de la vicepresidente vino como añadidura”, agregó el exjefe de Gabinete, en una entrevista con A24, mientras esbozaba una sonrisa pícara.

Guillermo Francos cruzó a Villarruel por sus críticas a Milei

Desde el entorno de Villarruel cuestionaron las declaraciones de Francos, en diálogo con LA NACION: “Debería tener en cuenta que la ciudadanía vota una fórmula presidencial. Está desacertado en ese concepto que eligió utilizar ayer de ‘añadidura’, ¿que es eso?”.

Además, el exministro coordinador de Milei remarcó que “es bastante común” que los presidentes y sus vices sufran un deterioro en su vínculo, y concluyó que los comentarios de la titular del Senado “no le hacen bien a ella ni al país”.

¿Candidato 2027?

Francos renunció a la Jefatura de Gabinete en octubre pasado, luego de las elecciones legislativas, en medio de fuertes presiones internas y un enfrentamiento con el estratega oficialista Santiago Caputo. Sin embargo, su alejamiento oficial del Gobierno no se tradujo en un distanciamiento del proyecto libertario ni de las ambiciones de ser candidato por La Libertad Avanza (LLA) en 2027.

Ayer defendió al Gobierno, se refirió a su continuidad en el directorio de YPF y comentó que sigue en contacto con Milei.

“Si el Presidente me pidiera que participe con él en cualquier posición, lo haría sin ningún problema”, dijo Francos al ser consultado por una eventual candidatura a vicepresidente en una fórmula con Milei. “Pero si no me peleo después”, agregó, entre risas, en referencia al vínculo entre Milei y Villarruel.

Javier Milei y Guillermo Francos gentileza Minist. del Interior

Su nombre suena también como posible aspirante a jefe de gobierno porteño. Pero, para este cargo, expresó sus reparos. Es que el exjefe de Gabinete promueve una alianza con Pro (a nivel nacional y en distintos distritos), y se muestra optimista al respecto.

“Si el Presidente me lo ofrece [la candidatura en la Ciudad] quiere decir que no llegó a un acuerdo con Pro. Yo creo que va a haber un acuerdo con Mauricio Macri para las elecciones. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad está muy vinculada a Pro. Tendría que ser un acuerdo, en todo caso que me incluya”, afirmó.

En línea con la postura de Francos, referentes de LLA y Pro se volverán a juntar esta tarde en la Casa Rosada, en el marco de las reuniones quincenales que los espacios definieron tras la comunicación entre Karina Milei y Mauricio Macri. El encuentro busca “profundizar la articulación” y recuperar la confianza entre los partidos, a la vez que funciona como un paso previo a una eventual discusión sobre un acuerdo electoral.

Encuentro de trabajo entre LLA y Pro: Cristian Ritondo, Eduardo "Lule" Menem, Diego Santilli, Fernando de Andreis y Martín Menem Presidencia

“Ojalá que esas reuniones que están teniendo den resultado y lleven a una confluencia seria hacia adelante”, manifestó Francos.

En la ciudad de Buenos Aires, no obstante, Pilar Ramírez, jefa del bloque LLA en la Legislatura y alfil de Karina Milei, sigue poniendo en duda la posibilidad de confluir en una coalición en 2027. “¿Para qué un acuerdo? Hay cosas en las que nosotros queremos ir a fondo y el jefe de gobierno todavía no se ha pronunciado”, expresó días atrás.

Asimismo, el exministro coordinador le dio el visto a una eventual fórmula Jorge Macri-Pilar Ramírez: “No la veo mal. Es una forma de acuerdo”, sostuvo. Aunque, enseguida, barajó otra alternativa: “También puede ser que la cabeza sea de LLA y el segundo lugar sea de Pro y que pase lo inverso en la provincia de Buenos Aires”.

Morosidad e insultos

Francos también opinó sobre la morosidad, tema que copó la agenda de las últimas semanas. En sintonía con la postura del Gobierno, opinó que “se tergiversa la realidad” y que el asunto “no es de la gravedad que se la quiere pintar”.

Además, destacó el análisis realizado por Matías Fernández, socio de la consultora Pública, que fue celebrado por Milei.

Por otra parte, el exjefe de Gabinete se diferenció del líder libertario en lo que hace a la ola de insultos que el Presidente lanzó esta semana contra el periodismo. “Insultar periodistas no está bien porque él [Milei] ejerce la presidencia y está por encima, institucionalmente, del resto de nosotros”, opinó.

El presidente Javier Milei en su discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario Marcelo Manera

Sin embargo, argumentó que es su “personalidad”, la misma por la que “la gente lo eligió” en 2023. “La personalidad del Presidente es muy expresiva. Le cuesta mucho disimular lo que siente y expresa. ¿Está mal que lo exprese? A lo mejor las formas”, dijo.

Pese a esta justificación, Francos no descartó que Milei modere sus modales en la próxima campaña presidencial, en la que buscará su reelección: “Es muy difícil que esa personalidad que tiene el Presidente se modifique. A veces lo ha modificado, recuerdo la campaña anterior [por la de 2025]. Por ahí después lo encauza otra vez”.