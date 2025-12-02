En una cena reservada, Massa le planteó a la CGT que discuta la reforma laboral y no la rechace a libro cerrado

No fue un encuentro a la vieja usanza, cuando los flashes perseguían a Sergio Massa en su condición de candidato presidencial del peronismo. El exministro de Economía bajó drásticamente su nivel de exposición, pero en forma discreta sigue operando sobre los actores de la principal fuerza de oposición. Anoche fue el turno de la CGT, cuya nueva conducción lo recibió en una cena reservada.

Según pudo saber LA NACION, la avanzada del presidente Javier Milei con la reforma laboral fue uno de los temas de la conversación. Es un asunto delicado para el peronismo, porque podría atentar contra el poder de los gremios, pero a la vez los resultados de las últimas elecciones le imponen un cambio de estrategia: pasar del obstruccionismo a construir una alternativa.

Ante la nueva conducción que integran Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), Massa planteó la necesidad de discutir la reforma que enviará el Gobierno al Congreso para las sesiones extraordinarias, sin rechazarla a libro cerrado. Es más, les dijo a los sindicalistas que él también hubiera debido impulsarla si ganaba las elecciones presidenciales en 2023.

Argüello, Sola y Jerónimo, el nuevo triunvirato de la CGT con mandato hasta 2029 X

Palabras más, palabras menos, el argumento de Massa es el siguiente: “Hay que discutir la reforma laboral porque tenemos la mitad de la población económicamente activa fuera de la ley de contrato de trabajo”. Para el jefe del Frente Renovador, la clave pasa por determinar qué reforma alumbrará el Congreso, pero “no rechazarla de por sí”, deslizaron las fuentes consultadas.

Los jerarcas de la CGT ponen en duda el peso político de Massa en el Congreso para tenerlo como aliado en el debate de la reforma laboral. Hay quienes tienen esa postura, como Gerardo Martínez (Uocra) -que se sentó en el Consejo de Mayo y anoche estuvo en la cena-. Pero las negociaciones están en marcha: un equipo cegetista se reunirá de manera informal este jueves con el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

“Imagínense si la mitad de los autos que circulan no respetaran el semáforo en rojo”, suele afirmar Massa para ejemplificar algo que, para el peronismo, está fuera de control: la amplia franja de trabajadores informales que no se afilian a ningún sindicato y que, como quedó demostrado en los últimos años, pueden tener más afinidad con los libertarios de Milei o incluso con la izquierda.

Fútbol e interna bonaerense

En una parte de la cena, que se hizo en el Sindicato de la Sanidad, en la ciudad de Buenos Aires, Massa y la cúpula cegetista encendieron una TV para ver el final del partido entre Racing y Tigre, el club de los amores del exministro, que tuvo que soportar algunas bromas sindicales. Allí estuvieron, además del triunvirato, el anfitrión Héctor Daer, Andrés Rodríguez, Hugo Moyano y Omar Lingieri.

Massa, que estuvo acompañado por el diputado electo Guillermo Michel, uno de sus laderos más cercanos, fue indagado sobre la interna del peronismo bonaerense, que tiene al gobernador Axel Kicillof sufriendo más de la cuenta para conseguir financiamiento hacia 2026. Ya se sabe que los cegetistas tienen una opinión negativa de La Cámpora y rechazan las posturas de Máximo Kirchner.

Sergio Massa, Axel Kicillof y Máximo Kirchner Alfredo Sábat

Massa les dijo a los jerarcas sindicales que él intenta mediar entre Kicillof y La Cámpora, y que espera que mañana la Legislatura bonaerense avance con la aprobación de la ley que pide el gobernador, que tendrá que hacerle frente a dos grandes vencimientos de deuda el año próximo. Hasta la derrota de octubre, varios de los popes se habían pasado a las filas del axelismo de cara a 2027.

Pero más allá de la construcción de candidaturas para dentro de dos años -el propio Massa no descarta jugar esa partida-, lo que preocupa al exministro de Economía es la necesidad de “reconstruir la relación del peronismo con los laburantes”, según les sugirió a los cegetistas. En el fondo, expresó su inquietud por el creciente antiperonismo de la clase media baja trabajadora.

Para Massa, indicaron las fuentes consultadas, los trabajadores “no se sienten representados ni por el peronismo ni por el sindicalismo”, por lo que resulta clave para el partido que fundó Juan Perón practicar lo que definió como “basismo”. Esto es, escuchar, analizar y transformar en propuestas “lo que está pasando en las asambleas”. No se sabe cómo cayó esta idea entre los jefes sindicales.

Sin embargo, trascendió que están interesados en reunirse con los gobernadores del Norte del país, debido al peso específico que tendrán en el próximo Congreso. Allí existe una batería de proyectos de distintos sectores del peronismo que podrían definirse como una “contra reforma laboral” y que pueden servir al principal partido de oposición para dar el debate que viene.

Las iniciativas amplían las licencias laborales, permiten el fraccionamiento de las vacaciones -en este punto coinciden con la reforma libertaria-, reducen la jornada de trabajo, eliminan los topes indemnizatorios y fijan un piso mínimo de dos meses de sueldo; reconocen el vínculo laboral de las plataformas digitales, con un salario mínimo garantizado; y promocionan el empleo joven en pymes.

Massa dejó a los dirigentes de la CGT otra inquietud política. Les dijo a los sindicalistas -y apuntó especialmente a Sola y Jerónimo, los dos triunviros a los que elogia en privado- que “hay que mirar el nuevo mundo del trabajo”, porque la inteligencia artificial y la robótica “son la nueva revolución y vienen años de cambios inimaginables”. “Hay que representar ese cambio”, postuló.