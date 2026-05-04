El Gobierno apuesta a recuperar iniciativa con las conferencias de Adorni y la agenda legislativa

Tras el paso de Manuel Adorni por el Congreso, en el oficialismo se muestran convencidos de estar ante un momento “bisagra” entre dos meses de revelaciones judiciales y periodísticas sobre los gastos y el patrimonio del jefe de Gabinete y un futuro que imaginan menos turbulento. Cifran parte de sus expectativas en la reaparición del funcionario en su rol de vocero, que programó una conferencia para hoy, aunque no se descarta que sea postergada un día más.

“Fueron casi dos meses en que no pudimos avanzar como queríamos. En los que cada vez que la espuma bajaba, volvía a subir. Ahora es tiempo de retomar la gestión y meterle”, dijo uno de los consultados por LA NACION. En las distintas terminales del Poder Ejecutivo se impone el convencimiento de que se “perdieron el control de la agenda” y la “iniciativa”, por lo que apuntan a poder retomarla a partir de esta semana. Tanto a nivel comunicacional como legislativo.

En esa línea, la primera parada será una conferencia de Adorni, a concretarse este lunes. Será la primera desde el 25 de marzo, cuando eludió dar precisiones sobre sus gastos y, en cambio, embistió contra los medios. También será la primera desde su paso por el Congreso y tras el cierre de la sala de periodistas de la Casa Rosada, una medida que no registra antecedentes desde la recuperación de la democracia. El Gobierno anunció que pondrá fin a la prohibición.

Crónica de una semana sin preguntas en la Casa Rosada

En la Casa Rosada siempre se sostuvo que Adorni volvería a las conferencias, pero que continuará sin dar explicaciones sobre la compra de dos propiedades, sus viajes al exterior y gastos en general. “Cada pregunta sobre ese tema será una pregunta perdida”, repetían en la sede del Gobierno.

Pese a que tampoco dio explicaciones en la Cámara de Diputados, para el Gobierno la presentación de Adorni del pasado miércoles actuó como “bisagra” para retomar las conferencias de prensa y la iniciativa política. Cerca de Javier y Karina Milei estaban más que satisfechos con lo que fueron las casi siete horas del ministro en el Parlamento. “Lo vimos muy sólido”, repetían.

En el Gobierno están convencidos de que la causa judicial, en la que Adorni es investigado por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita por un presunto enriquecimiento ilícito, entrará ahora en “una meseta” con peritajes contables. Eso los hace suponer que se licuarán las noticias del caso y que, “cuando se vuelva a tener noticias, será en unos meses, para demostrar que no hay nada en su contra”, afirman confiados.

Javier y Karina Milei en el Congreso, la semana pasada Natacha Pisarenko - AP

“Las explicaciones hay que darlas en la Justicia. No tengo que justificar cosas que no están mal. Hicieron una carnicería mediática y les voy a demostrar que se equivocaron. A muchos no les importa la verdad, les importa el show mediático. Fueron 45 días de mentiras sistemáticas”, afirmó Adorni el viernes, en diálogo con El Observador.

La decisión de reabrir la sala de prensa y volver a habilitar el ingreso de periodistas fue tomada tras una reunión de Adorni con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El regreso de las conferencias de prensa, en cambio, fue una decisión enteramente de Adorni, describió una fuente de la Casa Rosada.

La agenda legislativa

Además de reactivar al jefe de Gabinete, buena parte de la expectativa de la administración libertaria está puesta en retomar la iniciativa y el control de la agenda con la actividad legislativa.

Adorni tras su presentación en el Congreso, junto a los legisladores de LLA Santiago Filipuzzi

En las últimas semanas, el Poder Ejecutivo envió nueve proyectos de ley al Congreso, entre los que se destaca la reforma electoral. Se trata de la máxima prioridad del oficialismo de cara a las elecciones de 2027 y, por lo tanto, busca que sea tratada este año, antes de que se active el cronograma electoral. El objetivo de máxima para los Milei es eliminar las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO). Saben que es una parada difícil, en la que no contarían con el apoyo de sus socios, por lo que ya activaron negociaciones en busca de otras alternativas.

A eso se suman los proyectos para modificar la ley de salud mental, la de propiedad privada (que modifica otras seis normas) y la conocida como “fraude de pensiones por invalidez”, que busca sostener la falta de ejecución de la ley de emergencia en discapacidad, sancionada y ratificada por el Congreso.