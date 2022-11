En vivo, las últimas palabras de Cristina Kirchner en el juicio del caso Vialidad

escuchar

9.55. El 6 de diciembre será el veredicto

Terminada la exposición de hoy de Cristina Kirchner, que duró 20 minutos, los otros acusados dijeron que no hablarían y el tribunal anunció la fecha del veredicto: será el 6 de diciembre próximo. Antes, entre el lunes 5 y el martes 6 por la mañana, tendrán la oportunidad de dar sus últimas palabras los cuatro acusados que faltan.

El lunes podrán hablar ante los jueces Raúl Pavesi, Nelson Periotti y Raúl Santibañez; el martes, Juan Carlos Villafañe.

9.50. “Las 20 mentiras del caso Vialidad”

Cristina Kirchner anunció que subiría a sus redes un documento titulado “Las 20 mentiras del caso Vialidad” con el objetivo de desmentir las acusaciones de los fiscales. Dijo que no se quería exceder con el tiempo asignado a las “últimas palabras” y que, por esa otra vía, respondería las cuestiones judiciales.

9.45. Cristina Kirchner apuntó contra María Eugenia Vidal

Cristina Kirchner dijo que ella siempre vivió en el mismo departamento, desde que llegaron a la Casa Rosada hasta que se fueron, pero que hay “una dirigente” que no puede decir lo mismo, en alusión a María Eugenia Vidal.

La vicepresidenta dijo que a ella la acusan de ser “la ladrona y la chorra”, pero que hay “una vecina del barrio en otro lugar más selecto, en la Isla”, que sí cambió de departamento cuando dejó la función pública. “Pero la ladrona y la chorra soy yo. Esto es lo que se está viviendo en la República Argentina”, insistió. “Yo tenía el 10 de diciembre los mismos bienes. Los investigaron tres jueces y no encontraron nada”, dijo.

9.32. Cristina Kirchner: “Este tribunal es un pelotón de fusilamiento”

La vicepresidenta Cristina Kirchner comenzó su alegato con una dura acusación contra los jueces: “Dije que este es un tribunal del lawfare, pero en realidad este tribunal es un pelotón de fusilamiento”.

Ese pelotón, según ella, apunta a “estigmatizar” a su gobierno y todos sus “logros”. “El partido judicial tiene por objeto estigmatizar y disciplinar a los dirigentes en la República Argentina”.

Y cuestionó, una vez más, a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Dijo que bien podrían ser “periodistas estrellas de Clarín o LA NACION” y que terminaron su alegato el mismo día de “otro fusilamiento”, 50 años después, en alusión a los hechos conocidos como la masacre de Trelew. “No pudieron replicar ni desmentir ninguno de los hechos”, afirmó.

“No me equivocaba. La sentencia estaba escrita, pero no imaginé que iba a estar tan mal acusada como lo fui por la fiscalía. Nada de lo que dijeron pudieron probarlo. Se demostró que los hechos no habían existido siquiera”, afirmó.

La vicepresidenta se quejó además de que la acusen de asociación ilícita mientras en el caso del atentado en su contra no se aplicó esa figura. Y sobre la otra acusación, la de fraude al Estado, dijo: “¿En serio creen que mi gobierno cometió un fraude contra la administración pública? ¿Nosotros, que entregamos un país desendeudado, que las condiciones de vida eran mucho mejor?”

La viepresidenta volvió a criticar a Mauricio Macri. Dijo que los que sí endeudaron al país “no tienen ningún problema”: “Están en Qatar, viendo el mundial”.

9.17. Cristina Kirchner llegó al Senado

Cristina Kirchner llegó al Senado, desde donde tiene previsto conectarse al juicio del caso Vialidad para pronunciar sus “últimas palabras” en el juicio oral por el caso Vialidad. Será el mismo escenario, su despacho en la Cámara alta, desde el que habló la última vez que expuso en este proceso. Fue en septiembre, en la instancia de los alegatos. La vicepresidenta se constituyó como abogada en causa propia (en los alegatos hablan los abogados, no los acusados) y se defendió durante más de una hora. Cuestionó ante el tribunal la legitimidad del juicio y dijo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola debían ser investigados y juzgados.

9.04. Las “últimas palabras”, según el Código Procesal

El artículo 393 del Código Procesal Penal regula cómo es la parte final del juicio oral y en su párrafo final dice: “En último término el presidente preguntará al imputado si tiene algo que manifestar, convocará a las partes a audiencia para la lectura de la sentencia y cerrará el debate”. En esta causa, con 13 acusados, se dividieron las manifestaciones finales en distintas audiencias; la de hoy es la tercera y cuando haya terminado, quedarán todavía otros cuatro acusados que aún no hablaron. Hoy se determinará cuándo lo hacen.

8.53. Cristina eligió no ir a tribunales ni movilizar a su gente

Cristina Kirchner podría haber pedido ir en persona a los tribunales de Comodoro Py para exponer sus últimas palabras, cara a cara, frente a los jueces del tribunal oral que en las próximas semanas decidirán si la condenan. Decidió no hacerlo y volver a exponer vía Zoom. Tampoco habrá movilización de la militancia a los tribunales, dijeron fuentes del kirchnerismo.

Tal como informó hoy Cecilia Devanna en LA NACION, el atentado del 1 de septiembre cambió la dinámica del kirchnerismo, que antes del ataque avanzaba con la idea de ejercer presión pública desde las calles, con “plazas militantes” y la expectativa de una “gran marcha” para que la Justicia no “toque” a su jefa política, bajo el leitmotiv de la “lucha contra la proscripción”.

El ataque que sufrió la vicepresidenta en la puerta de su casa cuando Fernando Sabag Montiel le gatilló un arma a centímetros de su cabeza, impuso un cambio de planes. Cristina recién reapareció a comienzos de este mes de forma pública. En paralelo, ella y el kirchnerismo replantearon su discurso, centrado ahora en la idea de “esperanza” y de la “recuperación de la alegría”.

8.40. El cronograma del juicio

Además de Cristina Kirchner, hoy podrán hacer uso de sus últimas palabras los exfuncionarios Santiago Carlos Kirchner, Héctor Raúl Garro y José López. Después, los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu anunciarán cómo sigue el cronograma del juicio. Quedan cuatro acusados que todavía no dijeron sus últimas palabras. Hoy se sabrá si lo harán todos en una sola jornada. El día que hable el último, por la tarde, los jueces darán a conocer el veredicto. Se estima que será dentro de las próximas dos semanas. Los fundamentos del fallo, en cambio, recién se conocerían después de la feria judicial, que tiene lugar durante todo el mes de enero.

8.35. Las dos exposiciones previas de Cristina: la acusación como defensa

El juicio contra Cristina Kirchner, Báez y una decena de exfuncionarios del gobierno kirchnerista comenzó en mayo de 2019. La vicepresidenta habló en dos oportunidades ante este tribunal: en diciembre de 2019, cuando días antes de asumir como vicepresidenta fue indagada en la sala de audiencias de Comodoro Py donde se llevaba adelante el proceso, que tras la pandemia pasó a ser virtual; y en septiembre pasado, cuando se constituyó como abogada en causa propia para hablar en la instancia de alegatos. Acusó a los jueces de constituir un “tribunal del lawfare”, les endilgó tener la sentencia “escrita y firmada” y dijo que denunciaría a los fiscales que la acusaron.

Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, los jueces del tribunal oral que juzga a Cristina Kirchner

8.20. Cristina Kirchner da sus “últimas palabras” y se espera otra dura defensa

Cristina Kirchner confirmó ayer, por Twitter, que hoy a las 9.30 hará uso de la posibilidad de dirigirse a los jueces del Tribunal Oral Federal 2 del juicio por la causa Vialidad, en la instancia que tienen los acusados de dar “últimas palabras” antes de escuchar el veredicto, que es inminente.

Tanto en el entorno de la exmandataria como cerca de Alberto Fernández dan por hecho que Cristina Kirchner recibirá una condena en la causa que investiga el direccionamiento de las obras públicas viales de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez. Las dudas pasan por si la vicepresidenta será condenada solo por fraude contra la administración pública o también como jefa de una asociación ilícita. El fiscal Diego Luciani la acusó de los dos delitos y pidió para ella una pena de prisión de 12 años.

Mañana a las 9:30hs. en el juicio de Vialidad: “últimas palabras”. Así le dicen…https://t.co/mEv5Q25FaE — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 28, 2022

