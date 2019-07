En vivo, Miguel Ángel Pichetto: "Rodríguez Saá manifestó que nos acompañará"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de julio de 2019 • 20:59

El candidato a vicepresidente Miguel Pichetto, compañero de Mauricio Macri en la fórmula Juntos por el Cambio, participa del programa Terapia de Noticias, que se transmite por LN+, donde es consultado por diversos temas de actualidad.

Sobre la reunión que mantuvieron hoy con el senador Adolfo Rodríguez Saá, dijo: "Sus manifestaciones fueron claras en el sentido de acompañar y ser parte en el proceso, esas palabras utilizó hoy él con el Presidente". Pichetto calificó a la reunión como "muy importante" y también con un "profundo contenido humano". Contó así que mantiene una relación personal y de afecto con Rodríguez Saá y que la voluntad de este fue acercarse y dialogar con el Presidente para transmitirle la voluntad de apoyar la tarea del Gobierno.

En ese sentido explicó que eso implicará un apoyo no solo "en tono electoral sino también luego del 10 de diciembre, ya que él tiene un mandato de senador de cuatro años". El candidato señaló que Rodríguez Saá juega un rol importante dentro del peronismo: "Él tiene una simbología fuerte en el peronismo del centro nacional, implica un símbolo no radicalizado, no girado a la izquierda".

"El senador ha tenido una adhesión de más del 20%, sumado a que Cambiemos con el senador Carlos Poggi sacó alrededor del 24 o 25% indica indudablemente esa construcción un apoyo importante que nos puede permitir ganar en San Luis", señaló después.

La economía del país

El candidato a vicepresidente y actual senador se refirió luego a la situación económica del país. Dijo que en el Senado estuvieron cerca de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre la baja del IVA, pero que finalmente no pudo concretarse. "Yo estuve esperando una propuesta del Gobierno medianamente razonable para ver si podíamos mejorar las condiciones de la gente en un impacto en ese momento que era duro porque el ajuste tarifario necesario debido a precios totalmente subvaluados del proceso anterior tuvo contingencias en el salario y los trabajadores".

Ante la consulta de si el ajuste seguirá luego del 10 de diciembre si Macri continúa al poder, algo que alega la oposición, respondió: "¿Y cual es la propuesta de la oposición? un distribucionismo vacío, con planes".

"Lo que hay que generar es un modelo de estabilidad que me parece que el Gobierno en los últimos 90 días lo ha conseguido. El dólar no es un problema del círculo rojo ni del sector financiero, es un problema de la señora que va al supermercado, a la góndola, el dólar impacta en la canasta familiar. El Gobierno ha estabilizado el dólar, ha incentivado el consumo...", agregó.

