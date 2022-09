Descubren un video de un departamento de Recoleta que los atacantes de Cristina Kirchner evaluaron alquilar

Los teléfonos celulares de los detenidos por el atentado fallido contra la vicepresidenta Cristina Kirchner siguen arrojando novedades inquietantes . Los investigadores encontraron un video que correspondería a un departamento en Recoleta al que uno o más de los atacantes llegaron a ingresar y recorrer para analizar las opciones de disparo , según confirmaron a LA NACION fuentes al tanto de la pesquisa.

Los investigadores procuran determinar ahora la ubicación exacta del departamento que Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y otros confabuladores evaluaron alquilar, aunque el material extraído de sus teléfonos celulares no aportaría precisiones. Pero con una salvedad: “Creemos que el contacto fue directo entre ellos y el dueño del inmueble, y no fue a través de una inmobiliaria”, detalló una fuente oficial al tanto de la pesquisa.

Los mensajes que trascendieron de Sabag Montiel y Uliarte durante los últimos días aportaron los primeros indicios sobre el interés de los atacantes por alquilar un departamento en las inmediaciones del piso que la líder del Frente de Todos ocupa en la esquina de Juncal y Uruguay. Pero el nuevo material muestra que llegaron más lejos.

El dato que puso en alerta a los investigadores surge de los mensajes que la pareja intercambió el martes 23 de agosto. Debatieron sobre la oportunidad que tenían reunirse el sábado 27 con un hombre que podía alquilarles un departamento en Recoleta, aunque les pedía “una seña” para avanzar. Según surge de ese chat, Sabag Montiel no estaba convencido. Pero sí Uliarte. “Vamos y le dejamos una seña, ya fue…”, le dijo. “Estamos re cerca de la mina” , remarcó, en alusión a la vicepresidenta.

Ese intercambio, el 23 de agosto, fue el siguiente:

–Sabag Montiel: “Otra cosa, me contestó el tipo del alquiler de Recoleta para el sábado tenemos que verlo y dice que no tiene… Eh… No sé, tiene que coordinar varias entrevistas y que le dejen una seña viste que se yo, asique le dije que íbamos a tener plata para dejarle una seña”.

–Uliarte: “¿No te gusta el depto.?”

–Sabag Montiel: “No me gusta el depto, el pelo si. Cristina y la gente está reunida en Recoleta. Para pegarle un corchazo ”.

–Uliarte: “No amor, laburamos esta semana y el sábado vamos y le dejamos una seña, ya fue… Alto depto ese de Recoleta amore, si vieras donde vive Cristina entendes, Cristina vive en Recoleta, estamos re cerca de la mina. La podemos hacer pija, eh… Si, hay que ir y pegarle un corchazo ¿Sabes que hace falta? Un francotirador , viste que la mina se pone en el balcón, hace falta ahí y pimba, un tiro en la cabeza, hacerla mierda…”.

Sabag Montiel y su novia posan con el arma

De acuerdo a las fuentes consultadas, el alquiler no se concretó, aunque se desconoce los motivos. ¿Lo descartaron los atacantes? ¿El propietario declinó alquilárselos? Ese sábado 27, por lo pronto, la Policía metropolitana y militantes kirchneristas se enfrentaron durante horas por el despliegue de un vallado.

Con el video en sus manos, los investigadores buscan determinar dónde se ubica el departamento y quién es su dueño para, a partir de allí ahondar en la “ruta del dinero”. Es decir, ¿de dónde provendrían los fondos que iban a utilizar dos vendedores ambulantes para pagar la seña y un alquiler que en esa zona no baja de los $100.000 por mes?

En ese sentido, la aparición de un video de ese departamento en el teléfono de uno de los detenidos podría facilitar la identificación de su ubicación exacta o aproximada en relación al edificio donde vive Fernández de Kirchner. Pero el video mismo también abre nuevos interrogantes entre los investigadores: ¿Por qué Uliarte y Carrizo no eliminaron el material que tenían en sus teléfonos?

El propio Carrizo acaso haya deslizado la respuesta a ese interrogante en un mensaje que le envió a su hermanastra, Andrea. “Esto [por el atentado] estaba planificado para dentro de una semana”, le explicó. Pero Sabag Montiel, abundó, “hizo todo mal. Es un pelotudo”.