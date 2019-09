Enrique Pinti, duro con Mauricio Macri: "Hasta el mismo padre dijo que era un inútil" - Radio Mitre 05:55

Enrique Pinti criticó duramente a Mauricio Macri. El humorista habló sobre el escenario político argentino. En este sentido, dijo que "hasta el mismo padre de Macri dijo que era un inútil" y aseguró que "Alberto Fernández va a ser el próximo presidente de la Argentina".

"Lo que pasó en las PASO fue impensado. Un baldazo de agua fría para toda la sociedad. Fue un rotundo fracaso para el Gobierno. La gente hizo sentir su disconformidad. Los que votaron a favor son el 34% y uno no puede subestimar a ninguna minoría. Es un gran triunfo de la oposición", dijo en una entrevista a Radio Mitre.

Pinti siguió con su reflexión: "Yo pienso que la diferencia es imparable. Yo creo que Alberto Fernández va a ser el próximo presidente de la Argentina". Cuando le preguntaron sobre el gobierno de Macri, el artista no se ahorró las palabras. "El mandato de Macri fue como esperaba. Nunca me ilusioné. El argentino tiene la costumbre de decir que el rico no va a robar. Y eso no tiene nada que ver. Hay pobres que no roban y ricos que se han robado el país. Es un error manejar al país como una empresa. O como un club de fútbol. El mismo padre dijo que era un inútil y que no servía para un carajo".

"Yo no sé si hubo corrupción en el Gobierno de Macri y tampoco sé si es tanta la corrupción que se dice del kirchnerismo. Yo no creo en la Justicia. Está empoderada por el Gobierno de turno. Han manejado los criterios de la justicia. No la veo independiente", agregó Pinti.

Sobre el candidato presidencial por el "Frente de Todos", Enrique Pinti dijo que Alberto Fernández le gusta "porque es moderado". "Tengo una conexión con la gente así. Confío más en él porque es componedor y no le importa criticar a alguien que está en su partido", dijo.