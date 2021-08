“Ensayó una disculpa que no le salió bien”. Víctor Hugo Morales, durísimo con Alberto Fernández por los festejos en Olivos

Víctor Hugo Morales realizó un duro editorial al comienzo de su programa televisivo, donde se refirió al descargo de hoy del presidente Alberto Fernández en torno a la polémica que provocó la foto del festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en la quinta de Olivos. “Hoy ensayó una disculpa que no le salió bien. No debió mencionar a su esposa”, apuntó el periodista uruguayo.

“A veces, las imágenes tienen mucho más poder que millones de palabras y de hechos. Lo que ha ocurrido con Alberto Fernández es exactamente eso”, consideró el periodista, quien ya se había expresado esta mañana de forma crítica al inicio de su ciclo radial.

“Está siendo devastado por lo que significa la imagen de algo que nunca debió ocurrir. De lo que ni siquiera es un error, sino algo mucho más grave. No es equivocarse de puerta, o en los términos a emplear. Es más duro, todavía, el concepto que merece lo que sucedió, porque todos somos conscientes de qué pasaba en julio del 2020, cuál era nuestra vida, cómo estábamos encerrados y cómo nos pedían, aconsejaban y exigían que estuviéramos adentro”, señaló Morales.

Y continuó: “Lo hacía la persona que en ese momento permitía que dentro de Olivos ocurriera algo que estaba completamente lejos de lo que le reclamaba a millones de personas y, por eso, Fernández lo está pagando carísimo”.

Asimismo, el periodista habló a lo largo de su editorial del descargo realizado hoy por Fernández en el acto en Olavarría. “Hoy ensayó una disculpa que no le salió bien. No debió mencionar a su esposa, porque no agrega demasiado. Los hombres somos responsables finalmente del entorno aunque nos cueste aceptarlo”, agregó el periodista.

LA NACION