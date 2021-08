Víctor Hugo Morales criticó duramente al Gobierno por el festejo en Olivos: “Falta que den una disculpa”

Víctor Hugo Morales apuntó contra el Gobierno por la foto en la Quinta de Olivos durante el cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez. El periodista, conocido defensor del kirchnerismo y la administración actual, sostuvo que “esta vez la oposición tiene razón” respecto de la fiesta que se hizo en la residencia presidencial el 14 de julio de 2020, en plena cuarentena estricta.

Este jueves, Morales se descargó en su editorial sobre las repercusiones que generó la difusión de la imagen. “Hoy toda la oposición política y mediática está con el tema de la foto en Olivos, en el cumpleaños de la esposa del Presidente. Normalmente, cuando nos referimos a la oposición hablamos de sus mentiras, de sus visiones sesgadas, de sus disparates, su persecución, pero esta vez tienen razón”, reconoció el conductor en su programa La mañana, en AM750.

“Esta vez no se les puede decir absolutamente nada. Son jugadores muy bravos y atrozmente dañinos que siempre están buscando la famosa quinta pata al gato. En esta oportunidad hubo una quinta y una sexta pata al gato para cuando consiguieron esa foto”, señaló.

La foto del festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez

No obstante, intentó defender a Alberto Fernández, quien aparece en la imagen que se hizo viral y revolucionó al país en las últimas horas. “Se nota que le dijeron al Presidente ‘pasá a saludar’, o al menos me da esa impresión por el lugar que el ocupa en la foto. En la foto no se ven barbijos ni cuidados. Por eso le van a ir encima tanto la oposición y los medios. No es potable la fotografía”, sostuvo.

Y agregó: “La parálisis que existía por la noche mostraba que el Gobierno no sabía que decir y no tenia nada para manifestar. Este es un problema que se ha comprado el Gobierno ante la opinión publica”.

“Tengo la impresión de que mucho de los errores que las personas importantes cometen tienen que ver con su entorno. Es su entorno lo que más lo complica y aquí lamentablemente hubo un entorno que lo arrastró al Presidente a una situación altamente inconveniente”, aseveró.

Víctor Hugo Morales apuntó con dureza contra el Gobierno por la imagen que se difundió de la reunión en Olivos ANDREA KNIGHT

“Falta que la Casa Rosada dé alguna explicación, dé alguna disculpa. Algo que lo ponga a tono con una situación que asume evidente gravedad porque la tiene. El doble discurso no es un tema que fácilmente se pueda soslayar. El Presidente no puede pedirle que las personas se cuiden, promover medidas de aislamiento y aceptar que lo lleven a una fotografía donde, además, no habían tomado medidas de aislamiento”, disparó.

Por último, Morales concluyó: “Así como tantas veces denunciamos la mentira, de que son dañinos y mafiosos, esta vez lo que llamamos la mafia mediática consiguió algo bueno, una prueba interesante sobre la que van a pivotear todo este tiempo”.

LA NACION