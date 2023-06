Entre el optimismo opositor y el silencio de Rodríguez Saá, cerró la votación en San Luis

escuchar

SAN LUIS.- Con menos frío de lo esperado, esta provincia terminó de decidir el nombre del sucesor de Alberto Rodríguez Saá, quien junto a su hermano Adolfo Rodríguez Saá dominaron la política puntana en los últimos cuarenta años.

El cierre de las urnas (atrasado en algunos distritos donde todavía se estaba votando) deja sensaciones contrapuestas en los dos principales contendientes. A las 17, la asistencia había alcanzado más del 62 por ciento. Y se esperaba que terminara en torno al 70 por ciento.

Desde el búnker del opositor Cambia San Luis, que lleva como candidato a gobernador al diputado Claudio Poggi, dejaban trascender sondeos de boca de urna que daban una supuesta diferencia de entre 8 y 12 puntos de ventajasobre Jorge “Gato” Fernández, exministro del Superior Tribunal puntano y delfín del gobernador Alberto Rodríguez Sá.

Los partidarios del mandatario provincial, en tanto, se mantenían en silencio y evitaban dejar trascender datos, aunque hablaban sí de una elección “pareja”.

El primero en votar fue Poggi, quien llegó al colegio Pascual Pringles minutos antes de las 10. Paciente, esperó más de veinte minutos en la fila antes de emitir su voto, y en ese lapso hasta tomó con una sonrisa un corte de luz que dejó el establecimiento a oscuras. “Vamos a estar con el cuchillo entre los dientes para evitar pillerías”, dijo Poggi, quien cuestionó la coyuntura social, económica y de inseguridad del país y expresó sin dudar que los puntanos “van a votar por la libertad y la esperanza”, antes de abandonar la escuela, sonriente y tranquilo. A la misma hora, Fernández votaba, con mucho menos presencia mediática, en una escuela de su pueblo, Tilisarao, y expresaba también, aunque con menos énfasis, su confianza en el triunfo. “Siempre es una alegría votar”, afirmó el candidato oficialista, que luego almorzó en una gomería y descansó hasta llegar a la sede del gobierno puntano, Terrazas del Portezuelo, dónde lo esperaba el gobernador Rodríguez Saá.

Luego de emitir su voto, en la escuela Bernardino Rivadavia de esta ciudad, el gobernador fustigó al kirchnerismo, evitó pelearse de frente con su hermano Adolfo, enrolado en la oposición, y dejó una sentencia sorpresiva: anunció que no seguirá en política luego de diciembre cuando venza su mandato, aunque el resultado de las elecciones podría hacerlo cambiar de idea.

“En principio, no”, contestó a LA NACION el gobernador cuando fue consultado sobre si continuará ligado a la gestión o competirá en futuras elecciones, en tras finalizar este último ciclo en el Ejecutivo local. Fue en el marco del diálogo con medios nacionales y locales que cubrían su votación. Cuando terminó la rueda de prensa, el mandatario provincial consultó a este diario si había “contestado” la consulta, como para que quede claro lo que había dicho.

Al rato, fue Adolfo Rodríguez Saá quien votó cerca de su casa, en Potrero de los Funes.”De tener la provincia que causaba sensación porque tenía los mejores indicadores, pasamos a los peores lugares”, fustigó el ex presidente, en alusión al gobierno de su hermano. Cuando le preguntaron si sería jefe de gabinete de un eventual gobierno de Poggi (que fue su ministro de Hacienda), recurrió a una humorada. “Yo soy El Adolfo, y voy a contribuir si me lo piden”, contraatacó el ex mandatario, que participó a través de candidatos propios a cargos legislativos y municipales, pero apoyando a Poggi en la elección a gobernador.

Dada la cantidad de candidatos que se presentaron-en capital había 70 boletas distintas-el conteo, que comenzará a difundirse a las 21, podría extenderse hasta la madrugada. Desde Juntos por el Cambio esperan un guiño para llegar a festejar, sobre todo Horacio Rodríguez Larreta, principal apoyo nacional de Poggi. En representación de su rival interno, Patricia Bullrich, el ex presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, llegó esta mañana a la provincia, y estará en en búnker de Poggi cerca de las 20 horas, con la expectativa de un batacazo histórico que alimente los sueños de la oposición a nivel nacional.