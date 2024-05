Guillermo Francos encabeza su primera reunión como jefe de Gabinete y activa un comité de transición

Escuchar

Llegado a las 9.25 a la Casa Rosada, Guillermo Francos encabeza desde las 10 su primera reunión de ministros después de haber sido designado anoche como el reemplazante de Nicolás Posse, desplazado de la jefatura de Gabinete. En medio del desconcierto oficial, y con Javier Milei de gira por los Estados Unidos, comenzaron a llegar los funcionarios antes de las 8.30 a la Casa Rosada para lo que es, de hecho, la primera reunión, de modo informal, con Francos en su nuevo rol de hombre fuerte de la gestión libertaria. Participará también del encuentro Posse, quien al ingresar, diez minutos antes que Francos, se dirigió hacia las hasta ayer oficinas del Ministerio del Interior, en la planta baja de Balcarce 50. “Va a ser un traspaso de mando ordenado”, dijeron fuentes oficiales.

“Nadie nos dijo que no vengamos”, bromeó al pasar uno de los participantes de la reunión, sin confirmación aún. Francos, que temprano se dedicó a dar explicaciones en distintas entrevistas radiales, dará una conferencia de prensa a las 10.30 desde el Salón Héroes de Malvinas. Cerca de las 10 llegó a saludar al resto de los ministros, que lo esperaban en el salón Eva Perón, en el primer piso de la Casa Rosada. “Es un cafecito de gabinete”, lo definió un testigo del cónclave, a tono con la informalidad de la reunión. Al mediodía, Francos tiene previsto llegar al Senado para reunirse con representantes de la oposición dialoguista en la Cámara alta, junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La ministra Patricia Bullrich (Seguridad), que ingresó sonriente; Mario Russo (Salud), Diana Mondino (Cancillería), Luis Petri (Defensa) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia) fueron de los primeros en llegar, con el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en reemplazo de Luis Caputo, el ministro de Economía que integra la comitiva de Milei en San Francisco. También llegó el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, fue una de las últimas en llegar.

En Balcarce 50 aún resonaban los ecos de la renuncia de Posse, efectivizada pasadas las 21.30, y aceptada poco después por el Presidente, antes de su partida a San Francisco, donde tendrá reuniones durante cuatro días, antes de volar a El Salvador para participar de la asunción del segundo mandato presidencial de Nayib Bukele. El movimiento en la casa tenía visos de anormalidad, tanto que el portavoz presidencial, Manuel Adorni, suspendió su conferencia de prensa diaria en la Casa Rosada.

“Con el nivel de operación que había, hacía más daño que otra cosa su continuidad [por la de Posse]”, contaron cerca del ya exjefe de gabinete, que desde “hace más de un mes” había puesto en consideración su renuncia al Presidente.

Guillermo Francos llega a Casa de Gobierno Fabián Marelli

“No había vuelta atrás”, afirmó otra fuente que siguió de cerca las alternativas del alejamiento de Posse, cuyos preparativos (sigilosos) comenzaron antes de las 20 en Casa Rosada. Antes, según pudo saber LA NACION, Francos y Posse habían charlado un largo rato, ya con el panorama definido, para comenzar el traspaso. “Era difícil que Guillemo le dijera que no al Presidente”, contaron cerca del exministro del Interior, que en las últimas horas ya descontaba que asumiría el cargo, que juraría formalmente el lunes, cuando el Presidente está en el país.

El vínculo de Francos con Posse, afirmaron cerca de ambos dirigentes, se mantiene “en tono cordial”, aseguraron, y ambos protagonizarán la transición durante esta semana, antes del regreso del Presidente, pautado para el próximo domingo.

“Para aquellos que dicen que el Presidente no se da cuenta, digo que el Presidente me elige porque se da cuenta que con la política argentina se le hace complicado porque no la entiende, tiene diferencias; y yo tengo una posibilidad mayor de dialogar. De ahí viene mi propuesta. Venía en el Ministerio del Interior y ahora hay que coordinarlo con los equipos de gobierno”, sostuvo esta mañana Francos en Radio Rivadavia.