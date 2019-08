Entre Lavagna y Lacunza, Mirtha Legrand se quedó con Lacunza para la "mesaza"

Mirtha Legrand Crédito: Twitter Mirtha Legrand

En su regreso a la TV, tras una dolorosa pérdida familiar, Mirtha Legrand quedó envuelta en un enredo que fue a contrapelo del reciente espíritu de diálogo entre el gobierno de Mauricio Macri y la oposición: la producción de "La noche de Mirtha" invitó a la "mesaza" para el programa de mañana al candidato a presidente de Consenso Federal y exministro de Economía, Roberto Lavagna, pero luego de algunas horas le dio de baja a la invitación, porque debía incorporar al actual ministro de Hacienda, el recién asumido Hernán Lacunza.

Tras un fin de semana en el que no había hecho el programa por la muerte de su hermano José Martínez Suárez, de 93 años, la producción de la conductora de los almuerzos llamó a los equipos de comunicación de Lavagna para llevarlo como invitado fuerte para la emisión de mañana por la noche. El exministro había aceptado el convite, pero pasadas algunas horas su equipo de prensa recibió otro llamado de la producción.

Roberto Lavagna fue desinvitado al programa de Mirtha Legrand Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Le preguntaron si "no tenía problemas en compartir la mesa con Lacunza", a lo cual los colaboradores de Lavagna contestaron que no les parecía prudente , porque Lacunza "es un ministro recién asumido y Lavagna es candidato presidencial y fue ministro de Economía", por lo cual la situación podría ser incómoda para ambos. La producción del programa dijo que "no había problema" y quedaría confirmado el esquema programado originalmente, según indicaron fuentes de Consenso Federal.

Tres horas después, los productores de "La noche de Mirtha" volvieron a llamar al equipo de Lavagna para pedirles perdón porque debían confirmar a Lacunza y desafectar a Lavagna. "Sutilmente nos desinvitaron", señalaron en las filas de Lavagna, con buen humor, porque comprendían que la crisis cambiaria de la semana última aumeritaba la presencia del ministro en funciones. Sin embargo, desde el programa de la diva no le dieron nuevas fechas de reprogramación. En la pantalla de El Trece Mirtha recibirá mañana, entonces, a Hernán Lacunza, al fiscal José María Campagnoli, al analista político Sergio Berensztein, a la diputada provincial santafecina electa Amalia Granata, y al chef argentino Mauro Colagreco, dueño del restaurante Mirazur.