La incómoda pregunta de Mirtha Legrand que descolocó a Mauricio Dayub: “¿Cómo te eligió a vos?”

La conductora de La noche de Mirtha tuvo una picante y polémica intervención y quedó expuesta al aire; la reacción del actor

Mirtha Legrand incomodó a Mauricio Dayub
Mirtha Legrand incomodó a Mauricio Dayub

El sábado pasado, en el programa La Noche de Mirtha (eltrece), la reconocida anfitriona mantuvo un picante ida y vuelta con Mauricio Dayub, uno de los invitados de su mesaza, donde también participaron Amalia Granata, Alfredo Leuco y Sofía Pachano.

Mientras presentaba al actor, Mirtha le dio pie para que cuente su historia de amor con Paula Siero, su esposa. “¿Era actriz, escritora?“, consultó Legrand. ”Fue modelo“, indicó Dayub.

Mauricio Dayub y Paula Siero
Mauricio Dayub y Paula SieroGerardo Viercovich - Archivo

Tras esta presentación, la Chiqui, con su humor e ironía, lanzó: “Es una mujer muy bonita. ¿Cómo te eligió a vos?“. Ante las risas de los presentes por el sutil comentario, Dayub recogió el guante y le siguió el juego a la diva: ”Es una de las preguntas que me hago todas las noches. Me pregunto cómo fue, qué le pasó, hice todo lo que pude".

“Usted trabajo ahí. Es muy bonita”, lanzó Mirtha, quien le dio la mano, de manera amistosa, a su invitado para coronar un momento decoroso en medio de la cena. “Sos un gran actor. Es un placer”, cerró la conductora para dar paso a hablar con el resto de los integrantes de la mesa.

