escuchar

Mariano Cúneo Libarona extraña la vista de su estudio de abogado del piso 28 con vista al río. Ahora mira una pared blanca en el quinto piso del Ministerio de Justicia donde tiene su despacho. Asumió hace cinco días. Ya decidió que en marzo enviará al Senado el nombre de un candidato para completar la Corte Suprema , no necesariamente mujer, propondrá en enero al nuevo Procurador General, implementará de “manera urgente” y sin presupuesto extra, en todo el país, el nuevo Código Procesal Penal.

El nuevo ministro anunció que reducirá a un tercio el personal, eliminó el INADI, descentralizará los registros de propiedad automotor a la Ciudad y las provincias y con el nuevo gobierno de Javier Milei inauguró una era de cordialidad entre la Justicia y el Poder Ejecutivo, al menos hasta que lleguen los primeros fallos, por ejemplo, el de la coparticipación federal, que le preocupa.

Traje gris, camisa celeste, corbata y ojos al tono, fuma cigarritos de hoja de tabaco en la sala de reuniones donde trabaja, luego de la reunión mañanera de Gabinete del viernes, donde la economía se llevó toda la atención. Allí explicó su política de reducción de espacios, de inmuebles alquilados y de achique de sus dependencias. Luego recibió a LA NACION en un salón despojado, sin cuadros, solo con una bandera. La anterior gestión dejó olvidada en un placard unas computadoras y un árbol de Navidad, que aún no pudieron armar.

Le restan designar muchos funcionarios aún, pero dos son claves: la Unidad de Información Financiera (UIF), donde los expertos convocados tienen en la actividad privada sueldos inalcanzables para el Estado (salarios normales, sin plus salariales encubiertos) y el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, cargo clave para designar y remover jueces, donde las internas de las “fuerzas del cielo” pugnan por colocar a alguien y lo mismo ocurre con el macrismo. No hay apuro, pero la definición se demora.

Asimismo, decidió que la Oficina Anticorrupción, donde designó a un abogado cercano suyo y de máxima confianza, no será querellante en casos de corrupción (al igual que durante el último gobierno a instancias del kircherismo) y tampoco la UIF tendrá esa facultad de impulsar las causas como víctima. Y se comprometió a revisar la ley de jubilaciones y de ganancias de los jueces, reformadas para que más magistrados paguen ese impuesto y se reduzcan sus haberes.

Sus principales proyectos son plantear una ley de juico rápido y plazo razonable. “Estoy trabajándolo con Daniel Pastor y Miguel Ángel Almeida para presentar en marzo”; la puesta en marcha del juicio por jurados y en la implementación urgente del sistema federal “obligatorio con los medios que tenemos, sin esperar tener la plata; hay que hacerlo ya y con fuerza, y los jueces y fiscales tienen la suficiente capacidad para hacerlo”, dice. “Si yo me detengo no sale nada; lo hacemos con los cargos y edificios que hay; vamos a hacerlo ya, porque sino, no sale”, enfatiza. Y pone plazos: “estos son proyectos de marzo, yo me quedo a trabajar en enero.”

- ¿Cuál es su previsión de reducción del ministerio?

- Podemos sacar un nombre de una dependencia, pero queda el personal. Por ejemplo, sacamos el INADI, pero me siguen quedando 400 empleados . Es una ficción. No vamos a hacerlo desaparecer, sino que sus funciones importantes contra la discriminación, las va a tener, pero dependiendo de la secretaría del Derechos Humanos. No necesito 400 empleados para la discriminación, me puedo arreglar con lo que tengo en ese equipazo de la exEsma. Tengo que achicar predios, que es lo destaqué mucho en gabinete, En Córdoba el INADI tiene 15 empleados. ¿Vos crees que es necesario 15 empleados para una denuncia de discriminación?

- ¿El personal del ministerio se va a reducir en un tercio?

- Podemos llegar a un tercio fácil eliminando los cargos políticos, las cantidades de asesores que se redujeron, yo no tengo ese número de asesores que había en el pasado, la cantidad de contratados. Yo tengo cero contratados, más los que tienen un plazo de designación inferior a un año. Tengo muchas divisiones que hacen la misma tarea, sobre todo en materia de cultura, museos. Tengo que ordenar los registros de la propiedad automotor, donde empiezo la semana.

Entrevista al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, junto a su mano derecha Diego Guerendiain. Marcos Brindicci - LA NACIÓN

- ¿Se van a eliminar los registros de la propiedad automotor?

- Está la decisión de hacer todo digital, público, rápido, revisar trámites y en su momento, cuando brillen y estén ordenados, pasarlos a la Ciudad y a cada jurisdicción. Esto se va a ordenar. Un auto te sale carísimo como consecuencia de la cantidad de formularios, papeles y gastos que implican trámites que tienen que reducirse. Está todo a estudio.

- ¿Cómo prevé la relación con la Corte? ¿Puede ser con una “luna de miel”, que se acabe con la primera sentencia?

- Como abogado aprendí que ganás o perdés. Por suerte en general ganaba, he dado vuelta cada historia. Con la Corte tengo una relación cordial, afectuosa, de respeto y tengo una historia en tribunales donde iba desde los 5 años con mi papá. Fui el secretario más joven de la historia argentina con 22 años

- ¿Va a cubrir la vacante que hay en la Corte? ¿Hay nombres consensuados con el presidente, eh?

- Lo vamos a plantear en marzo. En ese aspecto, el Presidente me dio mucha libertad. Tengo perfiles: que sepan derecho, pero que tengan sentido común, calle, lógica y experiencia judicial. No me va el super estudioso, tiene que tener criterio equilibrio, sensatez, una gran armonía y espíritu libertario.

- ¿Mujer?

- Déjalo ahí. Me gustan mucho más las juezas mujeres, que los hombres. Fijate, ¿Qué escándalo conocemos de juezas mujeres? Hagamos historia, alguna en los 80.

- ¿Tiene candidatos in pectore?

- Una lista corta que me está dando vuelta la cabeza cuando salgo a caminar y pienso.

Entrevista al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona Marcos Brindicci - LA NACIÓN

- ¿Y con la Procuración?

- Vamos a proponer lo antes posible a Marcelo Lucini [camarista del crimen próximo a jubilarse, respetado y resistido por los fiscales porque no es fiscal]. No hay mejor. No tengo duda. No tuvo críticas de nadie

- ¿Van a proponer cambiar la ley para reducir el mandato o elegirlo con menos de los dos tercios de los senadores?

- No vamos a cambiar la ley.

- ¿Y como van a lograr que sea elegido sin fuerza parlamentaria?

- Salvo que vos me digas “no, porque no”, que estaría bordeando el abuso de autoridad doloso, que es un delito, no creo que nadie lo cuestione. No tiene una mancha en todos los años que estuvo en la justicia. El padre era camarista, se crió en el interior, a los 18 años fue empelado, concursó para secretario. Una carrera intachable. Hasta los mismos jueces federales y los mismos fiscales y la Asociación de Fiscales lo han aceptado. Yo pensé que lo iban a matar como lo matan a todos y él no he recibido una objeción. Una amiga mía fiscal que me dice que el Procurador tiene que ser un fiscal, pero ¿Por qué?

- ¿Le preocupa que la Corte dicte un fallo sobre la quita de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y se transforme en un problema económico para el gobierno?

- Está presente, como un montón de cuestionamientos económicos, deudas, juicios, juicios internacionales. Son pequeñas bombas de tiempo y riesgo. Es una preocupación, pero creo que tenemos tiempo.

- ¿Lo habló con la Corte?

- No. La gran batalla de este país es el tema económico y achicarle el Estado que son los puntos neurálgicos del presidente Milei.

- Para eso objetivos se necesitan leyes. ¿Teme que sean objetadas en la justicia?

-Lo que es ley va a tener un filtro previo del Congreso, que ya lo va a blindar; lo que es decreto, si son ajustados a la razonabilidad y la legalidad, no le tengo miedo a nadie. Si vos presentás un mamarracho, obviamente la justicia contenciosa lo va a declarar inconstitucional.

- ¿Eso demora la ley ómnibus?

- Se analiza y se analiza mucho, hay muchos debates, se circulariza en el gabinete. Todavía no se conoce una versión porque estamos todos ajustando. Yo cambié muchísimo de mi área y la vamos pasando por diversos funcionarios. Me la llevo para el fin de semana. La semana que viene va a estar. Las diferencias existen, va a haber debate en el Congreso va a haber supresiones, va a haber correcciones.

- ¿Cómo ve las diferencias internas en la Corte? ¿Tiene algún impacto en el gobierno?

- Nosotros no podemos destinar un segundo a abocarnos a ese tipo de opiniones de pares. Es un tema de ellos.

- ¿Qué le preocupa más del funcionamiento de la justicia?

- La celeridad y la imagen y lo que Milei llama la mano justa, es decir, que la sanción sea proporcional el hecho cometido. Por ejemplo, la reiterancia como riesgo procesal de que puede volver a cometer delitos. Es que aquellos detenidos, aunque no tengan condena, y se reitera la detención, es una razón para evitar la libertad y establecer mano justa.

- ¿Tiene en carpeta federalizar los juzgados nacionales de instrucción y evitar el traspaso?

- No, nada de eso. Vamos al sistema acusatorio y al traspaso, cuando ocurra, veremos. Se va a analizar el traspado, pero no ahora. Yo hoy pienso más en que brille el Registro de la Propiedad Inmueble, la IGJ y que, en breve lapso, una vez digitalizado, ordenado, con una política nueva de inversiones, sin restricciones, facilitando trámites, si puedo en un año, pase a la Ciudad.

- ¿Hay una preocupación por la interferencia de la AFI y el espionaje en la justicia?

- Yo lo viví con Alfonsín, con Carlos Menem y vi cómo se desnaturalizó la función de la AFI. La propuesta es profesionalizarla, limitarla a sus funciones legales. ¡Basta de espionaje ilegal! ¡Basta de usar la AFI con fines individuales ¡La persona designada va a hacer el mayor esfuerzo para adecuarlo al marco de la legalidad!

- ¿Implica el regreso de la influencia de Jaime Stiuso a la AFI?

- Yo no lo vi sentando en ninguna mesa, en ninguna reunión.

- ¿Se habló de que la Oficina Anticorrupción iba a estar en manos de la oposición, pero designó a un abogado cercano suyo, de su confianza, por qué?

- Cuando yo entré a los tribunales, Alejandro Melik era oficial mío, mi superior y me ayudó muchísimo a ordenar la secretaría. Nos ganamos el concurso los dos para ser secretarios. Siempre tuvimos una excelente relación. Es una persona honorable. No va a utilizar la Oficina Anticorrupción con fines políticos. Le quitamos la potestad de querellar, para eso están los fiscales y la UIF, lo mismo. Viola al principio de igualdad de armas. Las OA fue usada como un arma de guerra en todas las batallas, como la UIF y la AFI.

- ¿Cuál es su política anticorrupción? ¿Milei no habló casi nada de eso en campaña? En el mensaje inaugural dijo que todos eran bienvenidos, sin importar lo que hubieran hecho en el pasado, eso sonó a amnistía.

- Yo lo tomé diferente, por ejemplo, que, para ocupar determinados cargos, no importaba de que partido vinieran, como Patricia Bullrich. La corrupción, el narcotráfico la trata y otros delitos son prioridades.

- Se mencionó que puede haber un acuerdo de gobernabilidad, que el gobierno de Milei desista de la persecución penal de los delitos del kirchnerismo o del macrismo a cambio de poder contar con el apoyo parlamentario.

- He escuchado eso. La idea es que son los tribunales los que deben trabajar, los organismos del Estado no van a salir a buscar delitos, los que detectan, los van a denunciar. Eso seguro. ¡Olvidate!

- ¿Hubo persecución del macrisimo al kirchnerismo, del kirchnerismo contra Macri, hubo lawfare?

- Hubo una guerra terrible que la trasladaron a tribunales. Dentro de esa guerra hubo hechos que se detectaron, comprobaron fehacientemente, que fueron delitos y otras cosas, donde se rompieron códigos, hechos que no me parece que tengan ninguna relevancia penal. Pero para opinar de eso, que lo hagan los jueces. Se politizó la justicia y hoy la idea es despolitizarla, darle independencia, que trabajen tranquilos, los mejores y la división de poderes. Hubo cuatro camadas distintas de jueces federales y yo creo que ésta es la mejor camada de jueces federales que ha tenido la Argentina en muchos años. Hoy tenemos jueces federales buenísimos.

- Sorprendió la designación del exjuez Alberto Baños en Derechos Humanos, porque no viene de ese sector, ¿cambiará la política de derechos humanos con los juicios de lesa humanidad?

- Alberto Baños y Marcelo Ruiz y las jóvenes que los acompañan tuvieron una recepción muy cordial y muy amistosa de todos los organismos de Derechos Humanos en al exESMA. Todos los juicios que están en trámite seguirán por su canal normal a través de la justicia en forma independiente y libre y con los estándares que hoy existen, lo que yo quiero es ampliar los derechos humanos.

- ¿Hacia dónde?

- Hacia las víctimas como centro del derecho penal. Es la señora que la engañan y le entran a la casa y le sacan los 30 mil dólares de ahorro de toda su vida, el señor que le clavan el cuchillo en la avenida de Libertador, o el que le roban el celular. No solo los delitos vinculados con la dictadura, sino poder ampliarlo a la víctima, a todos los delitos hay mucho daño social, hay mucha inseguridad.

- Victoria Villarroel planteó una mirada sobre la política de derechos humanos que dice que también hace falta una reivindicación de los militares, ¿coincide?

- La política de derechos humanos va a tener esa mirada también, El fallo del Juicio a las Juntas en su punto 8 trata de todo eso. Lo que dice la doctora Villarruel debe estar presente arriba a la mesa. Tiene que ser considerado y también valorado acá hubo víctimas por muchos lados, se aplicó el poder del Estado a un grupo tiene que juzgarse íntegramente lo que sucedió. Sin perjuicio de que yo tengo una mirada más de futuro pensando en las víctimas del 2023 o del 2024, relacionando la pobreza con el delito.

- Los jueces le reclaman por las leyes de ganancias y la de jubilaciones

- Cómo están es un disparate que haya un secretario antiguo que cobre más que un juez nuevo que paga ganancias, atenta contra la lógica y el sentido común tiene que ordenarse. Los secretarios no quieren ascender a jueces porque cobrarían menos. Es una locura. Y con el régimen jubilatorio a lo largo de la historia utilizaron la Jubilaciones para vaciar el Poder Judicial, yo lo viví en mi familia, entonces eso es otro tema que hay que ponerlo en proporcionalidad.