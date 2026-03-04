Mariano Cúneo Libarona explicó las razones de su salida del Gobierno

Luego de que se confirmara la noticia de su salida del Ministerio de Justicia, el ahora exministro Mariano Cúneo Libarona explicó los motivos que lo llevaron a presentar la renuncia y habló sobre su relación con quien será su reemplazo, el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques.

“Presenté mi renuncia porque creía que mi tiempo estaba. Necesito atender mi vida: fueron dos años de sacrificios, de fines de semana. Tengo que hacer mis cosas, necesito oxigenarme, reconstruirme mentalmente. Hay limitaciones; desde ir a la cancha, ir al dentista, no veo a mi nieto, adelgacé 14 kilos”, enumeró.

El exfuncionario —que se reunió esta mañana con el presidente Javier Milei para concretar su salida— remarcó que desde la administración mileísta “no querían” que se fuera, pero que seguirá “colaborando y ayudando” desde otro rol. “Fue algo ameno, con enorme cordialidad y afecto con el Presidente. Hice muchas cosas, ya está el camino sembrado. Les tengo muchísimo cariño”, aseguró este miércoles en diálogo con radio Mitre.

El presidente Javier Milei junto a Cúneo Libarona. Presidencia

“Le tengo cariño y agradecimiento a Santiago Caputo. Cumplo con mis principios: primero la Argentina, después Javier Milei. Me llamaron muchos ministros para que no me vaya pero después entendieron mis razones. Ahora llegó el momento de que vaya a una plaza con mi nieto”, bromeó.

En otro tramo de la entrevista, Cúneo Libarona se refirió a Mahiques, quien fue elegido como su sucesor al frente de la cartera de Justicia.

“La elección del Ministro fue buena, cordial. Lo conozco hace muchos años y le tengo afecto. Lo voy a apoyar en todo. Me gusta mucho, tiene experiencia, apoyo judicial, es inteligente, me encanta“, calificó el saliente funcionario y sumó: ”Tengo una relación desde hace muchos años: fui su abogado, de su padre, lo hice con mucho honor. Nos vemos permanentemente, pensamos lo mismo. Le va a dar la fuerza que yo tenía en diciembre del 2023 y va a dar los pasos necesarios para terminar el camino".

Según adelantó el abogado, el número dos del ministerio de Justicia será Santiago Viola, un abogado de confianza de la secretaria de la Presidencia y hermana del Presidente, Karina Milei. “Es muy allegado a él. Está trabajando desde antes de las elecciones, era apoderado del partido. Hizo un enorme trabajo. Santiago también conoce muy bien tribunales, suma mucho”, consideró Cúneo Libarona.

Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia. Twitter - Archivo

El nuevo ministro de Justicia

El flamante ministro tiene una carrera en política y justicia. Mahiques fue viceministro del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri —un cargo determinante para influir en la elección de los jueces nacionales y federales— y también ocupó altos cargos en la AFA de Claudio “Chiqui” Tapia.

El año pasado, cuando el titular de la AFA presentó la Universidad del Fútbol Argentino (Unafa), anunció a Mahiques como su vicerrector. Pocos días antes de que estallara la polémica por el premio a Rosario Central y de que se abrieran las investigaciones judiciales que involucran a la cúpula de la AFA, el fiscal se desvinculó de la organización y pidió que su nombre fuera eliminado de la página oficial. También ocupó el cargo de representante en la Comisión de Ética de la Conmebol.

Mahiques es además hijo de Carlos Mahiques, camarista de la Casación Federal, máximo tribunal penal por debajo de la Corte Suprema.