Entrevista exclusiva a Jack Ford desde Malvinas: “Estamos decepcionados; a principios de año Milei habló de los deseos de autodeterminación”

Desde el 3 de septiembre pasado, cuando el presidente Javier Milei habló en cadena nacional anunciando una política diplomática más agresiva contra las empresas que explotan recursos en las Islas Malvinas, el panorama cambió para los isleños. Para bien y para mal, porque si bien consiguieron más apoyo del Reino Unido, que fortaleció su base militar en Mont Pleasant y se comprometió a participar autorizando los permisos de explotación de hidrocarburos, la escalada del conflicto diplomático puede perjudicar la confianza de los inversores.

Jack Ford es el presidente de la Asamblea Legislativa del gobierno isleño, la máxima autoridad local después del gobernador designado por la corona británica, Colin Martin-Reynolds, y habló en exclusiva con LA NACION sobre este momento crucial, donde confirmó que el proyecto petrolero de Sea Lion continuará como se estableció desde un principio.

−¿Cómo están viviendo los isleños la postura del gobierno argentino?

−Con calma, y ​​algo de decepción, pero en última instancia, no sorprende. A principios de este año, el presidente Milei habló sobre los deseos y la autodeterminación de los isleños, lo que había dado indicios de que podría existir una oportunidad para una relación más respetuosa. Sin embargo, los recientes intentos de socavar nuestra economía son contrarios a eso.

−¿Esperaban una escalada diplomática de este tono en este momento?

−Las amenazas contra las empresas y sus empleados se sienten como un paso atrás; pero la vida aquí continúa con normalidad. Nuestra comunidad ha convivido con esta presión durante generaciones, y eso no cambia quiénes somos ni cómo vemos nuestro futuro.

−¿Creen que este conflicto se agudizó producto de las dudas que generaron las declaraciones de Donald Trump?

−Ese es un asunto que compete a Estados Unidos. Lo que sí podemos afirmar es que el derecho de las personas a decidir su propio futuro es un principio democrático que los estadounidenses comprenden mejor que la mayoría, y confiamos en que seguirá respetándose. El apoyo del Reino Unido ha sido claro e inquebrantable, incluso por parte del primer ministro en las Naciones Unidas la semana pasada.

−En este nuevo escenario ¿Continuarán con el proyecto petrolero Sea Lion?

−Sí. La decisión final de inversión se tomó el año pasado y el proyecto está en marcha. Se está desarrollando de forma responsable, con las salvaguardias ambientales y normativas adecuadas, para el beneficio a largo plazo de nuestra comunidad.

−¿Es oficial el desarrollo de una ruta marítima a Punta Arenas?

−Chile es un vecino valioso y siempre buscamos maneras de fortalecer los vínculos prácticos en la región, incluyendo el transporte. Compartiremos cualquier novedad cuando haya algo que anunciar. (NdR: La naviera chilena Eastern Islands ya oficializó la ruta y anunció el primer viaje para diciembre)

−¿Cuál es la relación comercial con Chile, Uruguay y Brasil?

−Contamos con conexiones de transporte con Chile y Uruguay, las cuales valoramos enormemente. Buscamos constantemente fortalecer nuestros vínculos con estos tres países y esperamos que continúen creciendo en el futuro.

−¿Creen que Milei fue alentado a actuar así por Donald Trump?

−Esa es una pregunta para el presidente Milei. Nuestra única preocupación es qué significan las políticas de Argentina para la gente que vive aquí.

−¿Se calmará esta escalada diplomática o se volverá incontrolable?

−Esperamos que la situación se calme, pero en última instancia, eso le corresponde al gobierno argentino. No buscamos tensión ni confrontación; simplemente queremos seguir construyendo un futuro para nuestra comunidad sin injerencias. Deseamos una relación de buena vecindad con Argentina, pero eso es imposible mientras persista su reivindicación de soberanía y continúen sus esfuerzos por socavar nuestra economía. Las Islas Malvinas siempre han cumplido con su parte de los acuerdos recientes; lamentablemente, Argentina no lo ha hecho.

−Más allá del reclamo de soberanía histórico, ¿qué es lo que no hizo Argentina?

−Existen áreas de interés mutuo donde las Islas Malvinas y Argentina podrían colaborar de manera constructiva. Los últimos años han demostrado que la cooperación práctica es posible, y la labor humanitaria para identificar a los soldados argentinos sepultados aquí es algo de lo que ambas partes pueden sentirse orgullosas. No tenemos ningún conflicto con el pueblo argentino. Nuestro mensaje es simple: la autodeterminación es un derecho universal, los habitantes de las Islas Malvinas tienen derecho a ese derecho tanto como cualquier otra persona, y nuestros deseos democráticos deben ser respetados.

Por último, Jack Ford, agradeció el respaldo recibido de Londres y de “todo el espectro político” del Reino Unido, resaltando que la Corona británica volvió a demostrar “un compromiso inquebrantable” con el derecho a la autodeterminación y al desarrollo de los recursos naturales del archipiélago. Además, Ford mencionó la extensión de las licencias de producción de hidrocarburos off shore anunciada con consultas y posterior respaldo británico, algo que calificó como “una clara señal de confianza en nuestro futuro”.