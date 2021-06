Entrevista. Matías Lammens: “Si le pedimos a la gente que se quede en su casa y organizamos la Copa América, el mensaje podía ser problemático”

Matías Lammens habla pausado y mide cada respuesta. Las urgencias, simplificadas en el plan de vacunación y los problemas económicos, imponen el ritmo del Gobierno. Por eso busca ser preciso en sus definiciones. “Si seguimos con este nivel de restricciones, tenemos que tener un plan de asistencia; de hecho, el Estado nacional lo está haciendo”, admite el ministro de Turismo y Deportes, aunque evita las definiciones sobre qué mecanismos habría que profundizar. “No me corresponde”, se ataja.

Desde su despacho, en el piso 11, la vista panorámica ofrece un recorrido por gran parte de la Ciudad. Es su búnker y no quiere resignarlo. “Estoy cómodo y entusiasmado”, dice, y así reafirma que no quiere ser candidato en la elección de medio término y aspira a mantener su lugar en el gabinete nacional.

En una entrevista con LA NACION, el funcionario explica los motivos que llevaron al Gobierno a rechazar la Copa América, habla de la campaña electoral y del equilibrio de fuerzas en el Frente de Todos. “No sería bueno para el frente que Alberto termine muy volcado hacia un lado”, asegura.

-El Gobierno pasó de organizar y casi anunciar la Copa América a la suspensión en 48 horas. ¿Qué pasó?

-Estuvimos evaluando hasta el final la posibilidad de hacerla porque había un compromiso asumido y también pensábamos que podía traer ventajas para la Argentina en términos de promoción e impacto económico. Después, por el contexto sanitario se tomó la decisión de no hacerla. Si bien no había un riesgo significativo porque venían todos los jugadores vacunados y los protocolos eran muy estrictos, evaluamos que un evento de tanta importancia le podía dar un mensaje confuso a la sociedad.

-¿La decisión fue por el rechazo social? ¿Fueron determinantes las encuestas?

-No tuvo que ver con mirar encuestas sino con el momento específico de contagios y restricciones. Si nosotros le estamos pidiendo a la gente que se quede en su casa, que no haga reuniones sociales, que no vea a la familia y después organizamos un evento como la Copa América, el mensaje podía ser problemático.

-¿El rechazo de parte del kirchnerismo duro influyó?

-En ningún momento hubo algo de eso, yo puedo dar fe porque hablé con cada uno de los actores. Si bien es cierto que este es un frente heterogéneo, que tenemos visiones distintas, también es verdad que estuvimos todos en la misma línea con esto.

-¿Entonces no hubo una bolilla negra?

-No hubo una bolilla negra.

-¿No es contradictorio que no se realice la Copa América y se juegue el torneo local?

-El fútbol tiene un impacto económico y cultural muy importante en la Argentina. Se buscó que se cumplieran los protocolos, pero el problema fue que en muchos casos no se cumplieron, no estuvieron bien aplicados los protocolos que nos presentaron. De todos modos, en esta etapa de restricciones más estrictas el fútbol no se jugó.

-En materia económica uno de los ejes es la negociación de la deuda con el FMI y el Club de París. ¿Le parece correcto el abordaje que lleva adelante Guzmán?

-Sí, sí… por supuesto. Es uno de los grandes problemas que tiene que resolver la Argentina. Una parte importante ya la resolvió con el acuerdo con los acreedores privados y queda ahora esta parte. Martín ha demostrado que está capacitado para hacerlo. Para seguir creciendo la Argentina tiene que llegar a un acuerdo que sea sostenible.

-¿Cómo se contrapesa esto con el pedido de un sector del Frente de Todos para reforzar el asistencialismo?

-Yo vengo del mundo Pyme, no vengo de la política, así que conozco perfectamente qué es lo que sucede en ese mundo que genera más del 80% del empleo. Si seguimos con este nivel de restricciones, tenemos que tener un plan de asistencia; de hecho, el Estado nacional lo está haciendo. Tenemos que tener un plan de asistencia sobre todo para sostener el empleo, a la industria, a las Pymes y a los que peor lo están pasando.

-¿Habría reponer el IFE?

-No quiero dar definiciones tan precisas porque quienes tienen los números en la cabeza son los que se encargan de eso, no me corresponde, pero me parece que hay que seguir asistiendo a algunos sectores.

-¿Va a ser candidato por la ciudad?

-En este momento tengo mucho más para aportar desde el lugar en donde estoy, me entusiasma mucho más. Estoy absolutamente convencido de que el turismo va a ser uno de los grandes ejes del desarrollo económico de la Argentina los próximos años. Voy a hacer lo que el espacio considere que haga falta, pero estoy muy cómodo y entusiasmado con lo que hago.

-¿Qué perfil debería tener el candidato del FdT en la Ciudad?

-Tiene que tener un perfil que pueda expresar la diversidad del frente.

-¿Leandro Santoro tiene ese perfil?

-Me parece que tiene un muy buen discurso, es un tipo muy preparado y formado. Ha demostrado que tiene una buena capacidad de expresar la línea que tiene nuestro gobierno.

-¿Alberto Fernández debería liderar la campaña?

-No tengo ninguna duda, el Presidente tiene que liderar la campaña.

-¿Qué rol debería tener Cristina entonces?

-El rol que ocupa, el de una persona que es muy importante y que tiene dentro del Frente de Todos una porción mayoritaria de los votos. Es una de las voces importantes a la hora de tomar decisiones, aunque después el que termina dirimiendo muchas veces estas cuestiones es el Presidente.

-En los últimos meses todas las decisiones de fondo se inclinaron hacia los pedidos del kirchnerismo duro. ¿Se rompió el equilibrio en la relación de fuerza?

-¡No! Se habló mucho de quién puede tener más o menos peso, pero tiene que ver más con cuestiones que se intentan instalar que con lo que sucede realmente.

-¿El Presidente no se cristinizó?

-Yo creo que Alberto es el que mejor puede expresar el Frente de Todos. No sería bueno para el frente que Alberto termine muy volcado hacia un lado. Él lo que tiene que hacer es ser el que dirima estas diferencias internas.

-Algunos creen que cedió demasiado para mantener la unidad.

-No creo que haya cedido. Sí veo que permanentemente tiene que mantener los equilibrios internos.

-Guzmán no pudo echar a un subsecretario. ¿No cree que ese hecho puso en duda dónde está el poder real a la hora de la toma decisiones en el Gobierno?

-No creo que haya puesto en duda nada. Como te dije antes, en el frente hay diferentes opiniones. Es un frente que tiene distintas visiones en algunas cuestiones de la economía y esas visiones también tienen que estar plasmadas en los diferentes organismos. Lo que se terminó decidiendo es cuidar ese equilibrio. Las determinaciones finales las toma el Presidente.

-¿Usted se hubiese quedado en el cargo como hizo Guzmán?

-[Piensa unos segundos] Sí, yo me hubiera quedado porque creo que por sobre una cuestión personal o coyuntural hay que priorizar el bien de la Argentina.

-¿No cree que hubo un optimismo desmedido por el plan de vacunación y que el Gobierno quedó preso por la expectativa que generó?

-No sé si fue un optimismo desmedido. Lo que pasó en la Argentina sucedió en todo el mundo, hubo un problema mundial con las vacunas.

-Entramos en el año electoral con la inflación como un problema sin solución y el plan de vacunación fue más lento que lo proyectado. ¿La unidad del FdT es el principal valor para enfrentar la elección?

-Sí, sin ninguna duda lo que hay que cuidar es la unidad. Lo que queda claro es que hay proyectos de país antagónicos. A pesar de que en el frente tengamos diferencias externas, que claramente existen, también es verdad que hay proyectos de país antagónico. Nosotros planteamos un proyecto de país de desarrollo, con un proceso de desendeudamiento, y lo que pasó durante el gobierno de Macri es completamente diferente a eso.

-Ya pasaron 14 meses de pandemia. ¿Cuál fue el impacto sobre el turismo?

-El año pasado incrementamos 500% el presupuesto para asistencia a empresas. El turismo es una de las actividades que va hacer uno de los ejes del desarrollo económico en los próximos años. El turismo tiene muchísimas virtudes: genera dólares, tiene una rápida generación de empleo, es federal y es redistributivo. Por eso tomamos esta decisión estratégica de invertir. Invertimos 60,000 millones de pesos para sostener a la industria, llegamos a más de 20.000 empresas, de las cuales el 95% son Pymes.

-¿Alcanza todo eso para sostenerlo?

-Con todas esas medidas logramos sostener a una enorme parte del sector. Pero van 14 meses, se está haciendo cada vez más largo y más difícil y los recursos del Estado son menos, son finitos. El turismo es una de las herramientas más importantes que tenemos para una recuperación rápida.

-En medio de altos números de contagios se viene la temporada de invierno. ¿Cuáles son las perspectivas?

-La situación sanitaria y la época es compleja. El invierno es la temporada más dura para atravesar en la pandemia. Vamos a empezar a trabajar con las cámaras, tenemos una reunión pautada en estos días para generar los protocolos para poder tener temporada. Estamos trabajando para que se pueda tener temporada de invierno.