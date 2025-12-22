La crisis de San Lorenzo: tensión en las horas previas a la realización de la Asamblea Extraordinaria

Este lunes, en el estadio Pedro Bidegain, desde las 18, se prevé la realización de la Asamblea Extraordinaria del club San Lorenzo, en la que se elegirán nuevos miembros para una Comisión Directiva transitoria, después de que el miércoles pasado se produjo el estado de acefalía y, en consecuencia, la caída del presidente Marcelo Moretti. El dirigente todavía aguarda un fallo judicial favorable; esto es, la impugnación de la sesión de Comisión Directiva en la que se dictaminó por segunda vez su salida de la entidad.

¿Qué es lo que se busca con la comisión transitoria que pasará a controlar el club? En primer término, normalizar el funcionamiento operacional del club, tras varias semanas de incertidumbre en la parte administrativa, política y económica. El estatuto de san Lorenzo prevé que, en caso de acefalía de la mitad o más de los cargos -lo que se produjo el miércoles pasado-, la Asamblea está en condiciones de designar una comisión transitoria para conducir la entidad hasta la realización de nuevas elecciones.

Estos son los pasos a seguir, según anunció el club en sus redes sociales:

Designación de tres asambleístas para que, en representación de la Asamblea, consideren, aprueben y suscriban el acta respectiva.

Toma de conocimiento de las renuncias de los integrantes de la Comisión Directiva, que colocaron a la misma en situación de acefalía, por la aplicación del artículo 45°.

Tratamiento y consideración del llamado a elecciones extraordinarias del órgano de gobierno Comisión Directiva.

Elección de 20 miembros para integrar la Comisión Directiva transitoria con mandato hasta la fecha de las elecciones establecida en el punto 3.

Sin embargo, en las horas previas a esta Asamblea, varios asambleístas han denunciado de forma privada que han recibido amenazas de parte de un sector que participó en las elecciones de 2023. En principio, se perfilan cuatro listas para el gobierno: una, encabezada por Sergio Constantino, vocal por la oposición desde la agrupación “X amor a San Lorenzo”; la segunda, de Manuel Agote, por “Movete Boedo Movete”; sigue la de César Francis, por “Volver a San Lorenzo”, con escasas expectativas de éxito, y la del expresidente Matías Lammens, que asoma con ventaja sobre sus competidores.

La semana pasada, la comisión directiva se reunió en medio de un escándalo y consiguió que 14 de sus 19 miembros renunciaran para generar la segunda acefalía e intentar sacar del gobierno a Marcelo Moretti. El presidente recurrió a la Justicia para impugnar el acto, argumentando que “no se respetaron los procedimientos de las renuncias ni el orden del día”, y ahora habrá que esperar el fallo. Mientras tanto, el Ciclón se consideró en acefalía.

Moretti hizo un descargo de manera online en el juzgado N° 51 y espera una resolución a su favor, aunque no habría demasiados argumentos para sostener esa expectativa, sino más bien ratificar la acefalía. Encima, el propio Moretti fue notificado durante la tarde del miércoles que la justicia lo procesaba por corrupción en San Lorenzo, por el delito de administración fraudulenta en la causa que lo investiga por, supuestamente, cobrar una coima de 25 mil dólares para fichar a un jugador en las inferiores del club. Además, le prohíbe salir del país, situación que Moretti tenía previsto hacer en los próximos días por motivos personales.

“Lo prometimos y se logró. No vamos a parar ni vamos a aflojar hasta recuperar el club. Y, además, se le prohibió la salida del país”, tuiteó el exdirigente y excandidato a presidente César Francis, principal impulsor en la Justicia de esta causa junto a otro exdirigente, Christian Mera. La jueza Laura Bruniard, en medio de esta fuerte crisis institucional que atraviesa el club de Boedo, tomó esta decisión y, más allá de las apelaciones, el cerco parece cada vez más agobiante para Moretti.

En este contexto, Ulises Morales, vicepresidente de la mesa ejecutiva de la Asamblea, no ocultó su preocupación: “A nadie le gusta estar en esta situación. Uno tiene que honrar los compromisos y cargos que le toca cuando los asume. Estamos en uno de los peores momentos de la historia del club, pero hay que sacar esto adelante y buscar la solución lo antes posible”. Ante una advertencia de Moretti en la reunión por la acefalía planteada, expresó: “A mí, particularmente, no me preocupa. Lo que tenemos que hacer en la mesa directiva es nuestro trabajo y no preocuparnos por hipótesis o cosas que pueden o no pasar. Creo que no hay errores: la convocatoria, la reunión, el acta y la acefalía están bien hechas”, afirmó.

Hay urgencias, al menos desde lo futbolístico: la flamante Asamblea deberá avanzar sobre la renovación de contratos, encontrar un lugar para la pretemporada y tratar de llevar tranquilidad al plantel dirigido por Damián Ayude y, sobre todo, a los simpatizantes.

La posible fecha de las elecciones, por estatuto, tiene que ser a los 90 días desde que asume el gobierno de transición, pero hay posturas encontradas: Constantino, en declaraciones a DSports Radio, planteó que necesita nueve meses como mínimo, mientras que Agote y Francis coinciden en 90 días.

En tanto, Moretti realizó apariciones mediáticas. “Quieren hacerle un golpe de estado a mi gobierno. Hubo agresiones verbales y golpes en plena reunión”, agregó. Además, en TN dijo: “Yo mismo he aportado al club más de 400 mil dólares el año pasado y este año tenemos gente que ha aportado 3 millones de dólares. Hubo que hacer aportes de distinta índole porque San Lorenzo está en una situación prácticamente terminal”, aseguró.