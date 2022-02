“Es otro ataque a la Ciudad”: el gobierno porteño insiste en que debe haber acuerdo para el traspaso de los colectivos

La quita de subsidios a los colectivos de la Capital que pretenden desde el gobierno nacional es considerada en la administración porteña como “otro ataque”. Así lo entendió hoy el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, en línea con lo que había expresado el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta días atrás. El funcionario insistió hoy con que la discusión se debe centrar en quién tiene la responsabilidad sobre las líneas de micros y dijo que “sin acuerdo, no puede haber traspaso”.

Con los idas y vueltas encendidos entre Balcarce 50 y Uspallata a través de los medios de comunicación, Miguel confirmó que representantes de ambas gestiones se reunirán oficialmente el próximo jueves 17, a las 15, para evaluar la propuesta de Alberto Fernández.

“Si el gobierno nacional, sobre un servicio que le corresponde, decidió aumentar la tarifa o bajar los subsidios, que lo haga. Está dentro de sus competencias. Pero que lo diga, que sea claro, que no pretendan taparlo o tirarle esa decisión a otra jurisdicción, que se haga cargo de esa decisión”, planteó en TN el jefe de los ministros porteños, luego de aclarar que la competencia sobre las unidades que prestan servicios en la Capital la tiene, de momento, el gobierno nacional.

“El Gobierno no le paga cosas a la Ciudad. Si quiere traspasar un servicio como los colectivos que circulan dentro de la Ciudad, que es competencia del gobierno nacional, lo tiene que hacer de acuerdo a las normas. Y eso requiere un acuerdo, leyes y las partidas presupuestarias. Sin acuerdo, no puede haber traspaso”, sostuvo Miguel.

Después de él mismo haber dicho que en la Ciudad “no tenían los recursos económicos” para hacerse cargo de los subsidios, hoy planteó la discusión con foco en otros términos: “No es un tema de los recursos, si están o no. Es un tema de quién es la responsabilidad del servicio. Mientras sea del gobierno nacional, quien define la política tarifaria o de subsidios es el gobierno nacional. Si pasa al gobierno de la Ciudad, seremos nosotros”.

En tanto, Miguel también abordó las palabras del Presidente, quien en una entrevista radial aseguró que la responsabilidad sobre las tarifas de colectivos no pasará de un momento a otro a la Ciudad. “No es una decisión tomada que mañana sale”, aclaró Fernández. A eso, el funcionario porteño lo consideró como una “buena señal”.

No obstante, respondió las críticas que el mandatario le hizo a la gestión que conduce Rodríguez Larreta. “Ser autónomo exige autofinanciarse, pero le cuesta mucho entender esto a la Ciudad. Ser autónomo para hacer lo que quiero, pero que me den la plata para hacerlo, no me parece razonable”, planteó Fernández ayer.

Ante eso, Miguel contestó en base a otros conflictos que tuvieron ambas jurisdicciones: “El Presidente habla de autonomía, pero han hecho lo contrario. Cuando decidieron sacarnos la coparticipación, la sacaron por decreto, menoscabando todo derecho de autonomía porque tiene que haber un acuerdo. Lo mismo cuando quisieron cerrar la escuelas. Quisieron hacerlo por decreto y tuvimos que ir a la Corte”.

Noticia en desarrollo