Ricardo López Murphy: “El gobierno nacional quiere depredar a la ciudad de Buenos Aires”

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Ricardo López Muyphy se manifestó hoy en contra de la quita de subsidios al servicio de colectivos que planea realizar el gobierno nacional con la ciudad de Buenos Aires.

“Yo tengo la visión de que el gobierno nacional quiere depredar a la ciudad de Buenos Aires. La Ciudad produce aproximadamente el 20 por ciente de los recursos nacionales y le devuelven el 1,4. Esto quiere decir que le cobra la Nación a la Ciudad un impuesto por el 93% de sus ingresos. Parte de eso se veía atenuado por el pequeño subsidio que se le daba al transporte automotor. Ahora, además del 93% le quieren sacar el subsidio”, aseguró el diputado en declaraciones a Radio Rivadavia.

“Distinto sería si la reducción de los subsidios ocurriera devolviéndole a la Ciudad la coparticipación que le corresponde. Puede haber muchas discusiones, pero no hay ningún caso en el mundo que a una ciudad se le quite el 93 por ciento de sus recursos. No existe una experiencia mundial equivalente”, señaló López Murphy.

Morales, a favor de la quita

La posición del exministro de Economía no es compartida por todos dentro de JxC. El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, opinó que “es muy injusto” que el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) “reciba subsidios que no se reciben en el interior”, llamó a replantear en el país “la cuestión federal” y admitió que hay “diferencias” sobre el tema hacia el interior de Juntos por el Cambio.

De esta manera, Morales volvió a tomar distancia de su socio dentro de la coalición opositora, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en el marco de la discusión planteada entre el gobierno porteño y el oficialismo en torno al nivel de subsidios que recibe la Ciudad para el transporte público.

Según dijo a CNN Radio, que se le quiten los subsidios a la Ciudad sería “una medida justa”. Y profundizó: “La lucha que durante 14 años que estuve como senador siempre fue una causa federal. La verdad es que la gran masa de subsidios está en el área metropolitana. Y no es solo con el transporte, es con todos los servicios. En el interior pagamos cinco veces más cara la luz que en la zona metropolitana”.

En ese sentido, sostuvo que el país “es muy injusto” dado que “tiene toda la plata en el área metropolitana y el interior está más complicado”. De esta manera, enfatizó que tienen que quitarle los subsidios a toda esa región, y agregó que “que le quiten solo a Horacio y no le quiten a Axel [Kicillof] es discriminatorio”, por lo que sostuvo que “hay que quitarle a los dos”.

En esa misma línea se expresó al conversar con Radio Mitre. Allí, el gobernador dijo que “en el AMBA reciben los subsidios que no recibimos en el interior”, y detalló: “Pagan el boleto $18 y los jujeñitos pagamos $50. ¿Por qué esa injusticia? Levántelo a $50. ¿Por qué los yutitos jujeños tenemos que pagar $50 y ellos, un subsidio por $750 mil por unidad?”. De igual modo sostuvo que, “en la energía, el AMBA paga cinco veces menos la luz que lo que se paga el interior del país”, y dijo que lo mismo ocurre con el agua.

“Entre Escobar y La Plata, en ese cinturón, que es toda el área metropolitana, está el 56 por ciento del trabajo formal de toda la República Argentina, el 80 por ciento de las ventas de Mercado Libre se dan en el área metropolitana. Es muy injusto, hay que discutir la cuestión federal”, profundizó.