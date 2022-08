Escala el conflicto docente en Mendoza y los maestros activan un paro por 72 horas

MENDOZA.- Se agrava el conflicto docente en tierra cuyana luego de la masiva huelga de 48 horas realizada a fines de julio, en medio de las frustradas paritarias. Ahora los maestros redoblaron la apuesta y desde hoy y por 72 horas activan un paro general, lo que genera mayor preocupación oficial pero también malestar en las familias, más allá de apoyar el reclamo salarial.

Tras el rechazo gremial a la oferta económica, el Gobierno dispuso un aumento por decreto , lo que provocó gran encono en los educadores, quienes, a diferencia de otros años, cuentan con mayor aval de los padres de los alumnos. Por eso, los maestros se envalentonaron y decidieron volver a la medida de fuerza hasta el miércoles, sumando cinco jornadas en menos de un mes, lo que pone otra vez en alerta al Ejecutivo comandado por el radical Rodolfo Suárez, que considera que se trata de un “paro insólito y político” impulsado por el “sindicato kirchnerista”, en alusión al SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación). Eso sí, la medida de fuerza también cuenta con la participación del gremio de los docentes privados (SADOP) y otras organizaciones, como ATE y ATSA, que culminará el miércoles 10 de agosto con una marcha por las calles céntricas.

En el Gobierno provincial reina cierto desconcierto sobre el alcance que pueda tener esta nueva huelga y movilización, al tiempo que solicitan a los papás enviar a los chicos a los colegios. “Las escuelas estarán abiertas”, dijo José Thomas, titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), quien se despachó contra el SUTE, lo que exacerbó aún más los ánimos. “Tienen profundo desprecio por la presencialidad como lo demostraron durante toda la pandemia”, disparó el funcionario, quien exclamó: “No traigamos a Mendoza el modelo Baradel”.

Desde el sindicato, salieron a responder las acusaciones. Gustavo Correa, secretario general de CTA Mendoza y secretario gremial de SUTE, exigió “una propuesta digna” y contestó sobre la comparación con el dirigente bonaerense. “Roberto Baradel consiguió con los docentes el 37% de aumento, en el 2020. Eso nos hace distintivos, ya que nosotros no tuvimos nada, ese año a los docentes nos congelaron los salarios”, expuso Correa, y remató: “José Thomas debería intentar tomar como ejemplo algunas cuestiones de Buenos Aires, como por ejemplo, que los chicos se sientan en bancos y no en tarros de pintura”.

En medio de este escenario de tensión y cortocircuitos, la realidad es que la mesa de negociación salarial quedó trunca y hay pocas chances de que se active. El sindicato ya rechazó el aumento del 44% de enero a agosto, lo que representa un salario inicial de 70.000 pesos, por lo que Suárez ordenó esa suba por decreto, la cual se cobrará con el sueldo de agosto, pero está en juego el “ítem aula”, el adicional del 10% del salario para quien no se ausenta. Al parecer, el fuerte impacto que tendrá ese descuento en los haberes de los docentes, que en promedio superará los 20.000 pesos por los cinco días de paro, según pudo saber LA NACION, no amedrenta del todo a los trabajadores de la educación.

El gobernador mendocino Rodolfo Suárez (UCR) afronta un prolongado reclamo de docentes y personal de salud

En un sondeo que pudo hacer LA NACION entre escuelas públicas y privadas hay un interés mayoritario de docentes en adherirse nuevamente a la huelga y se mantiene el aval de los padres, que vuelven a expresarse por las redes sociales y grupos de Whatsapp. En la última y masiva huelga, la adhesión fue de 90%, según los sindicatos, y de 50%, de acuerdo con la DGE, lo que muestra la distancia que existe entre ambos sectores a la hora de evaluar la realidad. Ahora, todo está por verse, nuevamente.

“Hay mucha bronca en las escuelas, con un Gobierno que sigue negando lo que pasa, con maestros que cobran por debajo de la canasta básica”, contó a este diario un docente del reconocido colegio privado San Luis Gonzaga, ubicado en pleno microcentro mendocino. “Ahora nos toca a los padres apoyar al docente. Sumate no enviando a tus hijos a clases ni lunes, ni martes ni miércoles. ¡Por un salario digno!”, señalan las imágenes que se hacen virales, donde incluso piden la renuncia de Thomas.

“Yo trabajo en dos colegios privados religiosos, donde la mayoría absoluta de familias y docentes son de Cambia Mendoza, el partido de Alfredo Cornejo, y bastante antikirchneristas, pero en el primer paro se adhirieron un 90 % de los docentes, y recibieron el apoyo de la mayoría de los padres. Ahora no sé si llegará al 90%, pero hay una gran mayoría que ya manifestó que se adhiere”, sumó otro docente consultado por este diario.

“Un sindicato kirchnerista”

El titular de la DGE, Thomas, y el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez dieron el viernes una conferencia de prensa y criticaron fuertemente al SUTE. “Tenemos un sindicato kirchnerista que acepta la paritaria nacional y que decide en Mendoza con esta propuesta no bajarlo a las bases y declarar un paro de 72 horas, perjudicando a los más vulnerables”, señaló Thomas, y agregó, en referencia a lo que ha ocurrido con el reclamo gremial en la provincia de Buenos Aires: “No traigamos el modelo de Baradel que desde que asumió en SUTEBA dejó 180 días sin clases a los chicos más vulnerables de la provincia de Buenos Aires. Eso no es Mendoza, eso no es modelo de Mendoza y no queremos que nos lleven a eso”. En este tren, el responsable del gobierno escolar espetó: “Tienen profundo desprecio por la presencialidad como lo demostraron durante toda la pandemia. Y seguramente en Mendoza tienen un mandato político de crisis”.

A su turno, Ibáñez, expresó: “Resulta que Gustavo Correa (secretario general de CTA Mendoza y secretario gremial de SUTE) no solamente rechaza la propuesta, sino que lo hace sin una sola consulta. Esa decisión de Correa responde a un mandato político del kirchnerismo de La Cámpora, de su relación con Cristina para generar tensión social en Mendoza”.

La marcha docente en Mendoza de hace dos semanas Marcelo Aguilar

Correa recogió el guante. “Me parece increíble que quieran desvirtuar o ensuciar la cancha. Acá los docentes en plenarios resolvimos colectivamente rechazar esa propuesta y les hemos puesto una condición necesaria para discutirla y en ese camino estamos y nos van a encontrar peleando por nuestros ideales”, señaló el dirigente gremial.

Mientras continúa esta puja, los alumnos han quedado en el medio. A la espera de comunicados oficiales de los colegios, los mensajes de los docentes hacia las familias se multiplican en las últimas horas, con ambas decisiones, dependiendo de cada educador. “Buenas tardes familias. Quería comunicarles que ME ADHIERO AL PARO de 72hs establecido para la semana que viene. Ha sido una decisión difícil y muy pensada, pero no estoy ajena a lo que se reclama. Espero sepan entender. Deseo pasen excelente fin de semana”, rezaba el texto enviado por una maestra de quinto grado a un grupo de padres de un colegio privado. “Buenas tardes. Comunicamos que las docentes de 6° grado NO SE ADHIEREN AL PARO los días 8/9 y 10 de agosto. Se dictarán clases con normalidad. Saludos cordiales”, indicaba el mensaje en otra escuela. Así, con mensajes cruzados, y más incertidumbre, la provincia del oeste argentino empieza a restar días de clases, a contramano del objetivo educativo que se propuso el Gobierno.