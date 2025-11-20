Escándalo de Andis: qué se sabe de la indagatoria de Spagnuolo y de las presuntas coimas hoy

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo se presentó el miércoles en los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria por el escándalo de presuntas coimas dentro del organismo, que se describen en audios atribuidos a él.

En ese marco, el presunto autor del material auditivo se negó a declarar en su indagatoria y no contestó preguntas del juez Sebastián Casanello ni del fiscal Franco Picardi, quien lo acusa de ser una parte central de un presunto esquema de cobros y pagos ilegales con droguerías.

El exfuncionario de la Libertad Avanza hizo, sin embargo, una serie de “aclaraciones” informales durante la audiencia que quedaron registradas en la grabación por las cuales negó todas las acusaciones.

Hoy, jueves 20 de noviembre, es el tercer día de declaraciones indagatorias en una causa que tiene 15 imputados y un empresario detenido, Pablo Atchabahian, que cumple arresto domiciliario en su casa de Mendoza.

La ronda de indagatorias comenzó con las declaraciones, en diferentes días, de Atchabahian y Miguel Ángel Calvete, el otro de los imputados que está preso. En este caso, la detención no la dispuso Casanello: Calvete fue condenado en una causa de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena. Si bien llevaba tiempo condenado, el tribunal que tiene su caso ordenó su detención el mes pasado, después de que se lo allanara en el marco de este nuevo expediente.

El fiscal había pedido las detenciones de seis acusados, pero el juez consideró que sólo era necesario avanzar contra Atchabahian, a quien llevaban semanas buscado sin éxito para requisarlo y secuestrarle su celular. Al resto, le impuso otras medidas, como la entrega de pasaportes y la obligación de presentarse periódicamente en el juzgado.

El abogado de Spagnuolo afirmó que los audios de las presuntas coimas fueron “manipulados con IA”

El abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, habló con LN+, donde afirmó que la voz de su defendido “fue manipulada con inteligencia artificial”.

Consultado acerca de cómo comprueba que los audios fueron utilizados para operar, el letrado explicó: “Se utiliza un software, que no existe en la Argentina, es de Alemania. El software compara el registro de voz del hablante con el registro de voz existente. La utilización de audio ambiente genera la posibilidad de que no se pueda distinguir si es inteligencia artificial o voz natural, por eso se utiliza el sonido ambiente para engañar al software”.

Abogado de Spagnuolo

“Cuando me preguntaron si alguien gestionaba pagos, él no gestionaba pagos -aclaró-. Esto está en la investigación del fiscal [Franco] Picardi y, seguramente, va a estar en todos los registros de la Andis si él ingresaba al sistema de pagos o licitaciones. Oralmente, él dice que no ni apareció nadie que diga que el daba estar órdenes oralmente”

Consultado acerca de la relación de Spagnuolo con Calvete, D’Alessandro sostuvo: “Hay que remitirse a la constancia de la causa. Lo conoce en una cena, en un acto de campaña y desarrollan una amistad”.

La premisa del Gobierno

Los funcionarios del Gobierno tienen como premisa básica separar del escándalo a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mencionada en los audios de Spagnuolo como presunta receptora del “3 por ciento” de la recaudación ilegal de coimas a empresarios del rubro salud.

Javier Milei y su hermana, Karina Juan Ignacio Roncoroni - EFE

El pedido de arresto de Spagnuolo

Spagnuolo fue echado “de manera preventiva” del Gobierno en agosto, cuando se conocieron los audios.

Picardi pidió su arresto, pero Casanello dijo que tanto Spagnuolo como Garbellini, están “a derecho”, presentaron abogados defensores, se les prohibió salir del país y sus patrimonios fueron congelados. El juez recordó que la regla, durante el proceso, es la libertad.

Sin embargo, como medidas adicionales, les ordenó que se presentaran el juzgado, hicieran entrega de sus documentos de viaje y asumieran el compromiso de volver a los tribunales cada quince días.

Quién es Atchabahian, el único arrestado por el caso

Atchabahian es una pieza clave para la causa. Según la fiscalía, era, en los hechos, el jefe de Daniel Garbellini, el funcionario que supuestamente manejaba desde adentro la Agencia de Discapacidad para direccionar las compras. Garbellini era, además, el hombre al que aludirían los audios adjudicados a Diego Spagnuolo, que en los papeles era el jefe de Garbellini en la Andis.

Pablo Atchabahian

“Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frizé. Me quiso meter el de Recursos Humanos, lo frizé. Pero me metió el más importante de todos. Para chorear”, dice quien presuntamente es Spagnuolo en uno de los audios que fueron la génesis de esta causa. Lule es, todo indica, Eduardo Menem, de absoluta confianza de Karina Milei; el que le “metieron”, Garbellini.

Atchabahian -que le daba órdenes a Garbellini, según la investigación de Picardi- está vinculado a diversas droguerías. Aparece como líder del “Grupo Museo”, un grupo de WhatsApp cuyos integrantes parecían estar desde 2022 a pesca de negocios en el Estado.