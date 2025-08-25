Escándalo de los audios: qué pasó este lunes con el celular de Jonathan Kovalivker

El empresario Jonathan Kovalivker, presidente de la droguería Suizo Argentina, protagonizó este lunes un movimiento clave en la causa por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis): el directivo realizó una presentación espontánea en los tribunales de Comodoro Py.

¿Qué pasó con el teléfono de Jonathan Kovalivker?

Tras permanecer sin contacto con las autoridades desde el viernes, el empresario Jonathan Kovalivker se presentó este lunes en los tribunales de Comodoro Py y entregó su teléfono. El directivo llegó a la fiscalía de Franco Picardi acompañado de su abogado, Martín Magram. La Justicia lo buscaba desde el jueves con una orden de requisa específica para secuestrar ese dispositivo.

La policía de la ciudad se llevó el celular de Jonathan Kovalivker para realizar la pesquisa ENRIQUE GARCIA MEDINA

El celular ya está en proceso para su análisis. La Policía de la Ciudad lo retiró este lunes a la tarde de la sede judicial. La tarea de apertura y extracción de datos la realizará la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), una dependencia del Ministerio Público Fiscal. Este organismo ya trabaja en la apertura de otros aparatos secuestrados en la misma causa.

Las otras medidas que se tomaron en la causa

En una medida paralela durante la misma jornada, el juez de la causa, Sebastián Casanello, solicitó el bloqueo de todas las cajas de seguridad vinculadas a los principales investigados. El magistrado envió el pedido de congelamiento al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El juez Sebastián Casanello pidió al Banco Central el congelamiento de las cajas de seguridad Agustín Marcarian - Archivo

La orden afecta a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia de Discapacidad (Andis), y a Daniel Garbellini, otro funcionario del organismo sospechado de recibir sobornos. La medida también alcanza a los empresarios de la droguería Suizo Argentina: Jonathan Kovalivker, su hermano Emmanuel y su padre, Eduardo. Casanello tomó esta decisión a pedido del fiscal Picardi con el objetivo de garantizar que no se retiren elementos que puedan servir como evidencia en el caso.

La búsqueda del empresario y el rol de la seguridad de Nordelta

La presentación de Kovalivker ocurre tras varios días de búsqueda. El viernes pasado, la policía se presentó en su domicilio en Nordelta para ejecutar un allanamiento. El empresario logró irse del barrio en su auto mientras los delegados judiciales todavía estaban en la garita de ingreso. La investigación sugiere que antes de su partida vació la caja fuerte de su dormitorio.

Ariel De Vicentis, jefe de Seguridad de Nordelta, fue acusado de encubrir al empresario Jonathan Kovalivker Enrique García Medina

Ese mismo día, su hermano Emmanuel Kovalivker fue interceptado por la policía cuando intentaba abandonar el complejo residencial. En su vehículo transportaba 266.000 dólares en efectivo y 7.000.000 de pesos, que fueron secuestrados.

En relación con la salida de Jonathan Kovalivker, el juez Casanello le tomó este lunes declaración indagatoria al jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis. Lo acusan de encubrimiento. La Justicia sospecha que avisó a Kovalivker sobre la presencia policial y así facilitó que eludiera a las autoridades. De Vicentis trabaja en la seguridad del barrio desde hace más de 11 años. El juez tiene ahora diez días hábiles para decidir si lo procesa.

Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina

El avance de la investigación sobre la Agencia de Discapacidad

La causa judicial inició hace solo cinco días. El primer objetivo de los investigadores es reunir la mayor cantidad de pruebas posibles. Por esa razón, la semana pasada el juez Casanello ordenó allanamientos en los domicilios de Spagnuolo, Garbellini y los Kovalivker. En esos procedimientos se incautaron teléfonos y computadoras de los funcionarios involucrados y de sus secretarias en la Agencia de Discapacidad.

Los audios del ex titular de Agencia de Discapacidad por supuestas coimas

La Datip tiene en su poder, además del celular entregado, otros aparatos cruciales. Entre ellos, dos teléfonos de Diego Spagnuolo, uno de Daniel Garbellini y otro de Emmanuel Kovalivker. Garbellini fue el único de los investigados que aportó la clave para desbloquear su dispositivo.

Una vez que el contenido de los teléfonos sea extraído, la Datip tiene la indicación de remitirlo de inmediato a la fiscalía. Los investigadores no pretendían detener a ninguno de los implicados durante los operativos.

