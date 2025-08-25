La oposición busca interpelar a Karina Milei por los presuntos audios de Spagnuolo; sigue el paro de controladores aéreos
Además, Javier Milei retoma su agenda internacional; Maduro llama a los venezolanos a alistarse ante una posible intervención de EE.UU.; Boca le ganó 2 a 0 a Banfield. Estas son las noticias de la mañana del lunes 25 de agosto de 2025
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Continúa el paro de controladores aéreos y sube la tensión en los aeropuertos. La medida de fuerza, en dos franjas horarias, impide despegues de todo tipo: fueron más de 40.000 pasajeros damnificados en las dos primeras jornadas de paro de ayer y el viernes pasado. El gremio anunció que también mañana, el jueves y el sábado repetirán la huelga en reclamo de mejoras salariales.
- La oposición busca interpelar a Karina Milei por el escándalo de los audios de presuntas coimas. Mientras la Justicia avanza sobre la investigación a raíz de las grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, que señala a Eduardo “Lule” Menem como articulador y a Karina Milei como supuesta beneficiaria, la oposición va a intentar interpelar a la Secretaria General de la Presidencia, al Jefe de Gabinete y al Ministro de Salud. Además, busca la creación de una comisión investigadora con facultades para citar funcionarios y requerir documentación a organismos públicos.
- Milei retoma su agenda internacional. El Presidente tiene previsto viajar a Estados Unidos y España el mes próximo: planea estar en Los Angeles el 4 para participar como orador de una conferencia global con empresarios y banqueros y podría sumar una reunión con Donald Trump. A mediados de mes viajará a España para participar de un encuentro convocado por el opositor Vox.
- Maduro declara un éxito total el alistamiento de sus milicias contra el “zarpazo terrorista” de Estados Unidos. El régimen llamó a la ciudadanía a prepararse ante las amenazas extranjeras. La convocatoria del régimen bolivariano se da en medio del avance de tres buques norteamericanos hacia el Caribe para combatir el narcotráfico en la región, aunque se desconoce cuándo llegarán.
- Boca le ganó a Banfield 2 a 0 y suma su segundo triunfo consecutivo. El equipo de Russo venía de cortar una racha sin ganar ante Independiente Rivadavia en Mendoza. Merentiel y Cavani fueron los autores de los goles, y Paredes la gran figura del partido. La fecha 6 del Clausura sigue hoy con 5 partidos y cierra con la visita de River a Lanús a las 21.15.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
