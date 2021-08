Escándalo en Olivos: Leandro Santoro admitió que Alberto Fernández “se equivocó”, pero consideró que el juicio político “no es razonable”

El precandidato a diputado del Frente de Todos (FdT) en la ciudad de Buenos Aires y también amigo del presidente Alberto Fernández, Leandro Santoro, se refirió esta mañana a las fotos que confirman una celebración en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta. A pesar de admitir que “estas cosas no pueden volver a suceder”, que impactan, y que el primer mandatario “se equivocó”; sostuvo que “es necesario sobreponerse y sobrepasar estos temas” y entendió como “no razonable” el juicio político que impulsan desde Juntos por el Cambio (JxC).

“Más que la foto, el acontecimiento estuvo mal, ya lo reconoció el propio Presidente. Alberto en lugar de justificar, que no lo hizo, trato de explicar qué fue lo que le sucedió. Esa explicación no reduce los daños que nos pudo haber causado, lo que nos reduce los daños es que puso la cara, es que no negó la situación”, consideró Santoro -en diálogo con Radio 10- en relación con la explicación que dio Fernández.

“Mi querida Fabiola convocó a un brindis, no debió haberse hecho y lo lamento”, se justificó el Presidente esta semana, luego de que la periodista de LN+ Guadalupe Vázquez publicara en exclusiva una fotografía del primer mandatario junto a una decena de personas que celebraron el cumpleaños de la primera dama en la residencia de Olivos, mientras que la propia gestión encabezada por Fernández había impulsado estrictas restricciones a las reuniones y a la circulación para contener el avance del coronavirus.

La foto del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos, el 14 de julio de 2020

“Pedirle el juicio político no es razonable”

“¿El Presidente se equivoca? Se equivoca. ¿Pedirle el juicio político es razonable? No, no es razonable. No funciona así. Imaginate qué tendríamos que hacer con los que tomaron deuda a 100 años”, manifestó el precandidato porteño, con un dardo a la administración del expresidente Mauricio Macri.

El planteo de Santoro fue en línea con el posteo de La Cámpora en el que se lo veía al exmandatario reunido con la entonces presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI) Christine Lagarde. “Con la mitad de la indignación mediática de estos días aplicada a otras fotos nos hubiéramos ahorrado el endeudamiento de las próximas décadas”, escribieron desde la agrupación kirchnerista.

Con la mitad de la indignación mediática de estos días aplicada a otras fotos nos hubiéramos ahorrado el endeudamiento de las próximas décadas. pic.twitter.com/ZufW2Ar8al — La Cámpora (@la_campora) August 14, 2021

“El Presidente está muy dolido”

Santoro dijo que habló con Fernández y contó cómo lo encontró. “El Presidente está muy dolido, es consciente del dolor de la gente, muy consciente, y eso le provoca un dolor muy grande a él”, comentó el precandidato, y aseguró: “Todos nos dimos cuenta que tomó consciencia, todos tomamos consciencia, de que estas cosas no pueden volver a suceder”.

En ese sentido, agregó: “Tengo confianza de que no solamente el Presidente, sino todo el FdT -la vicepresidenta, Sergio y hasta la última y el último militante- tenemos esta empatía y sensibilidad para darnos cuenta por dónde tenemos que ir. Y si se comete un error, porque todos somos humanos y el ser humano es frágil, entender que una cosa es un error en lo personal, un desvío, aunque ese error haya sido grave; y otra cosa muy distinta es una política pública, una mirada elitista, una mirada excluyente, insensible, egoísta”.

Impacto electoral: “Los problemas de la Argentina son otros”

Mientras que en el oficialismo intentan medir el impacto electoral que tendrá la trasgresión a las normas epidemiológicas que se le atribuye al Presidente, hay algunos de sus laderos que insisten con que no tendrá injerencia, y otra parte más preocupada por el impacto.

Santoro se alistó en un punto medio entre ambos grupos. “Por más de que tengas una batería de medidas felices, estas cosas impactan. Y por más de que tengas un montón de basura para tirar, la sociedad es consciente de que este es un gobierno que defiende a los sectores populares. Se entrecruzan. El impacto final lo vamos a ver con los meses, ni siquiera en las elecciones”, consideró.

A menos de un mes para las PASO -que serán el 15 de septiembre- el precandidato del FdT expresó que “los problemas de la Argentina son otros” y, en cuanto a ello, cerró: “Se entiende que haya que discutirlo, se entiende a los periodistas, que lo tengan que poner en los medios; pero también tenemos que entender como sociedad que es necesario sobreponerse y sobrepasar estos temas, porque sino parece que la democracia es solamente esto. Y si la democracia se aleja de los problemas concretos de la gente, corremos el riesgo de que pase lo que ha pasado en otros países de la región, donde se quiebra el sistema o se tensiona el sistema hacia un punto no recomendable. Se sale haciendo política”.

LA NACION