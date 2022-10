Escándalo en Santa Fe por la difusión de un audio en el que un preso ofrece matar a un rival de los Moyano

La disputa sindical entre la conducción nacional del sindicato de Camioneros, que encabezan Hugo y Pablo Moyano, con la seccional de Santa Fe, en manos de Sergio Aladio, adquirió una nueva dimensión pública tras la difusión del audio de una llamada en la que un preso se comunica con un aliado de los Moyano y le pide “bajar una moneda” para “cagar a tiros” a Aladio .

En el mensaje, surgido de una escucha judicial legal y dado a conocer por LA NACION, un preso de la cárcel de Piñero se comunica con Juan Mateo Chulich para ofrecerle atentar contra Aladio. “Hola, tu número me lo pasó el Seba Camaño. Nosotros somos los que prendimos fuego al sindicato de Aladio. ¿Ahora vos querés que lo caguemos a tiros? Tenés que bajar la moneda amigo, bajá la moneda y lo cagamos a tiros al toque”, afirma el preso, que no fue identificado. La Justicia citó a Sebastián Camaño pero su declaración no aportó avances en la causa.

Aliado de los Moyano, Chulich creó un sindicato alternativo al de Aladio con la venia del Ministerio de Trabajo. En medio de esa disputa, la sede de Camioneros de Aladio sufrió un atentado y el dirigente denunció amenazas. El preso se presenta ante Chulich como el autor de un incendio en esa sede gremial, aunque las fechas no coincidirían. El aliado de los Moyano apenas interviene durante la llamada, aunque al final afirma: “Listo, listo”.

Baja una moneda y lo cagamos a tiros

El mensaje del escándalo

Chulich: -Hola

Preso: -Hola, ¿Juan?

Chulich: -Sí, quién habla.

Preso: -Cuchá, tu número me lo pasó el Seba Camaño.

Chulich: -Sí, quién, ¿quién habla?

Preso: -Cuchame. Nosotros somos los que prendimos fuego al sindicato de Aladio. ¿Ahora vos querés que lo caguemos a tiros? Tenés que bajar la moneda amigo, bajá la moneda y lo cagamos a tiros al toque… como la vez pasada, vos sabés que bajás la moneda y lo hacemos al toque.

Chulich: -Pero…

Preso: -Después hablá… Nos comunicamos bien, bajá la moneda y le hacemos lo que vos quieras, como siempre.

Chulich: -Listo, listo.

La disputa de Moyano con Aladio

La seccional de Santa Fe es una de las pocas que Moyano no controla. Allí manda Aladio, que es igual de duro que sus rivales y que tampoco se mide al aplicar la política del garrote. Además, el santafesino tiene proyección a gran parte del interior del país. Pero detrás de la pulseada política está la económica: Camioneros de Santa Fe está desafiliada de la Federación nacional que conduce Moyano, que perdió desde entonces los aportes de la voluminosa caja santafesina.

Aladio denunció que los Moyano presionan y amenazan a los afiliados de Camioneros para pasarse al gremio que conduce Chulich. En el marco de la denuncia de uno de los afiliados del sindicato de Aladio fue que la Justicia decidió intervenir el teléfono de Chulich: allí se descubrió la llamada del preso.

En su disputa con los Moyano, Aladio se mostró con Héctor Daer (Sanidad) referente de los “Gordos” en la conducción de la CGT, que comparte con Pablo Moyano y Carlos Acuña.

Además, el dirigente santafesino exhibe sus propios logros en el pago chico: a comienzos de año acordó con las cámaras empresarias un bono extraordinario de $500.000 para los choferes que transportan oxígeno. El beneficio es como reconocimiento a las tareas que brindaron durante el pico de la pandemia por el avance del coronavirus.

El medio millón de pesos se abonará en seis cuotas y resta que sea formalizado en el Ministerio de Trabajo provincial, según informaron fuentes gremiales. “No solo se trata de una suma importante, si no también, debe tenerse en cuenta que estos trabajadores serán beneficiados mensualmente con valores que superan el Convenio Colectivo de Trabajo”, destacó entonces Aladio en declaraciones a medios santafesino, para marcar el contraste con la conducción de los Moyano. “Es algo muy importante para nuestra actividad y sobre todo para ratificar que desde el interior se puede negociar y darle beneficios a los trabajadores”, enfatizó.