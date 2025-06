Escándalo $LIBRA | Los principales implicados en la maniobra pegaron el faltazo a la comisión investigadora

Ninguno de los principales implicados en el escándalo del caso $LIBRA que investiga la Justicia se presentó ayer, como era de prever, en la comisión investigadora creada en la Cámara de Diputados a instancias de la oposición. En su tercera reunión, este cuerpo recibió el testimonio de periodistas y expertos en criptomonedas y si bien los opositores insistieron en profundizar la investigación, el oficialismo buscó desacreditarla.

Los bloques de la oposición convocaron a Hayden Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy (ambos socios en la empresa Tech Forum), y a Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores. También al propio presidente Javier Milei quien promovió en sus redes sociales la criptomoneda $LIBRA con el propósito de “recaudar fondos para ayudar a empresas y proyectos argentinos”; tras su lanzamiento el 14 de febrero pasado su precio se disparó para luego colapsar. Milei ni siquiera respondió a la convocatoria de los legisladores, como tampoco lo hizo la secretaria general de la presidencia, su hermana Karina Milei, también citada por haber autorizado en numerosas oportunidades el ingreso de Novelli y Terrones Godoy a la Casa Rosada.

Los legisladores opositores criticaron el desplante. Es más, los dos representantes de la Coalición Cívica, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, se retiraron de la comisión, indignados porque este cuerpo, al no tener autoridades designadas por falta de acuerdo político, no tiene potestades para hacer comparecer a las personas citadas.

“En lugar de citar bajo apercibimiento, como corresponde en una comisión investigadora, se hacen exposiciones informativas, sin que los invitados declaren bajo compromiso de decir la verdad. No se está investigando nada, se está simulando”, advirtió Ferraro.

La primera expositora presencial fue Irina Hauser, periodista de Página 12, quien se refirió a la investigación judicial que lleva adelante el juzgado de María Servini y el fiscal Eduardo Taiano. Reveló, por caso, que de acuerdo a un informe de la Dirección de Lavado de activos de la Policía Federal, pocos días antes de la maniobra con el token LIBRA, Novelli se presentó junto a su madre y su hermana a la sucursal Martínez del Banco Galicia para autorizarles el ingreso a dos cajas de seguridad que había abierto. Tres días después de desatado el escándalo, el 17 de febrero, los tres regresaron al banco con una mochila y bolsos vacíos. “Se los llevaron llenos”, relató.

Sobre Hayden Davis, denunciado en la Argentina y en Estados Unidos, Hauser reiteró que el propio empresario declaró en una entrevista que “tiene 100 millones de dólares que eran de los argentinos, que tenía contacto con gente del equipo de Javier Milei y daba a entender que esperaba instrucciones para ver qué hacer con los 100 millones de dólares”.

A juicio de la periodista, Davis “deja claro que ellos se reunían en la Casa Rosada con el presidente Milei”, y amplió que “las visitas eran habilitadas por Karina Milei, pero me llamó la atención la frecuencia: fueron ocho a Casa Rosada y tres a la Quinta de Olivos, y tres coinciden con la presencia de Hayden Davis”.

A pedido del oficialismo y de sus aliados, dos expertos en criptomonedas evitaron calificar de estafa la maniobra perpetrada con la criptomoneda LIBRA.

“No me corresponde a mí decidir si (la criptomoneda $LIBRA) se trata una memecoin o si es un proyecto financiero de apoyo a pymes y no se va a poder saber mientras estén congelados los fondos”, se excusó Nicolás Pechersky, abogado y especialista en finanzas.

“Invertí en $LIBRA y no me siento estafado”, dijo, por su parte, Iñaki Apezteguia, comunicador y consejero en blockchain. Acto seguido, la diputada Sabrina Selva, de Unión por la Patria, reveló un video que el especialista había posteado en Instagram apenas estalló el escándalo. Allí Apezteguia había aconsejado a sus clientes no invertir en el token $LIBRA pues se trataba de un “lanzamiento muy apresurado” porque el sitio web y el token “habían sido creados pocas horas antes del tuit del presidente Milei”.

“En ese video usted afirmaba que la información de ese token no era robusta y seria y que el conocimiento (de ese token) se hizo a través de un tuit de Milei, lo que lo hacía sospechoso”, le recuerda Selva. Apezteguia se quedó mudo.

También hizo su aporte Martín Romeo, querellante en el caso. “No es la primera vez que Javier Milei se involucra en esquemas turbios del ecosistema cripto. Promocionó públicamente proyectos como CoinEx y VulcanFT en el pasado, en donde varios cientos de personas perdieron dinero. En todos los casos la respuesta fue la misma, que era solo una opinión. El problema con LIBRA es que lo hizo desde un lugar de figura pública con millones de seguidores y responsabilidad institucional. Respaldar públicamente sistemas fraudulentos como estos no es una opinión y es una acción que trajo consecuencias”, denunció Romeo.