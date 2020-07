Para Esteban Bullrich, el accionar de Cristina Kirchner, "es un ataque a la institución del Senado, a la república y a la democracia" Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de julio de 2020 • 01:46

Esteban Bullrich protagonizó un momento de gran tensión con Cristina Kirchner durante la sesión en la que el Senado debatía el proyecto de reestructuración de la deudalocal en dólares."Cortale el micrófono", sentenció la vicepresidenta aludiendo que el senador no estaba expresándose en torno a lo que había sido aludido.

En un mano a mano con Viviana Canosa, la periodista le preguntó: "¿Cristina te censuró?". "Claramente", respondió él. Y siguió: "Apagar el micrófono a un senador... No es a mí. Yo represento a millones de bonaerenses. Con Gladys González nos votaron 4 millones de bonaerenses. No me cierra el micrófono a mí, sino a 4 millones de bonaerenses".

Según dijo, ella "no es una persona de diálogo, sino que quiere imponer sus ideas". Y sobre lo ocurrido, reflexionó: "No me lo tomo con naturalidad, es un ataque a la institución del Senado, a la república y a la democracia. Si vuelven a 'ir por todo' les va a ir igual de mal que la primera vez, es vamos 'con todos'", dijo.

Esteban Bullrich: "Cristina Kirchner le cerró el micrófono a 4 millones de bonaerenses" 16:35

Video

El tenso momento entre Esteban Bullrich y Cristina Kirchner

En el final de la sesión, Esteban Bullrich protagonizó un duro intercambio con el senador oficialista José Mayans, cuando el formoseño le recriminó su posición como presidente de la comisión de Presupuesto durante el gobierno anterior. La presidenta del Senado, que conducía el debate, terció en la disputa y llamó la atención del senador del Pro cuando consideró que se desvió de la respuesta a la crítica en la que fue aludido.

"Perdón, espere, cortale la palabra", irrumpió Cristina durante el discurso de Bullrich en el que, entre otras cosas, cuestionó que se dijera que "la pobreza era culpa del gobierno de Mauricio Macri". "Usted tiene derecho si ha sido mencionado, pero en los términos en los que ha sido mencionado, no para reiniciar un debate sobre los dichos del senador", explicó ella. "Su intervención debe estar únicamente dirigida y limitada, específicamente, a lo que usted fue aludido, no a las políticas de su gobierno, ¿entiende?".

El momento en el que Cristina Kirchner le cortó el micrófono a Esteban Bullrich 02:19

Video

En ese momento, cuando retomó la palabra Bullrich dijo: "Fui yo, personalmente, como presidente de la Comisión de Presupuesto y como ministro de Educación, firmando un acuerdo, después de 2 meses de haber asumido, con las 24 provincias...". En ese momento Cristina dijo: "Cortale el micrófono", y explicó: "No está haciendo uso del derecho que le corresponde por lo que fue aludido. No fue aludido ni como ministro de Educación ni por las políticas de Macri. Parece que no lo entiende, así que vamos a darle la palabra al senador Caserio".

Al conversar con Canosa, Bullrich dio su visión al respecto. "En el discurso de Mayans, él había acusado al gobierno de Mauricio Macri de no dialogar con la oposición, cosa que es absolutamente falsa. Yo fui ministro del gobierno, con lo cual cuando alude al gobierno me alude a mí. Cuando sos aludido podés responder, de acuerdo a las reglas del Senado".

"Quería contestar que nosotros, con el equipo, firmamos un convenio con los 24 ministros de Educación, desde el de Alicia Kirchner, que públicamente elogió el trabajo que hicimos juntos, hasta el de Gerardo Morales, para poner las dos puntas geográficas e ideológicas de la Argentina en dos meses", dijo.

Con información de agencia Télam