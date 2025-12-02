Las frases más destacadas de Esteban Bullrich: de su candidatura a Presidente en 2027 al origen de su nuevo libro

Esteban Bullrich fue entrevistado por Carlos Pagni en Odisea Argentina por LN+. Allí, hizo un repaso sobre su carrera profesional dentro de la política, donde ocupó una banca en la Cámara alta y fue ministro de Educación porteño y, años más tarde, de la Nación. Analizó, al mismo tiempo, la actualidad a nivel nacional.

El exsenador también presentó el libro “Una Nueva Buenos Aires, para renovar el pacto de unión nacional”, que escribió junto a Jorge Colina y Enrique Morad. Según explicaron, el libro surgió a partir de la experiencia vivida en la campaña de 2017, en la que Bullrich buscaba llegar al Senado.

Su futuro en la política

“Me quiero presentar como candidato a presidente en 2027” .

. “Creo que, aunque pierda, puedo unir a los argentinos; esa es mi misión”.

“Renuncié a los honores pero no a la lucha”.

“Obvio que María Eugenia [Sequeiros] y mis hijos tienen la última palabra, pero yo me quiero presentar” .

. “Hace tiempo que solo puedo mover mis ojos y los ojos son la puerta del alma. Por eso, la campaña sería mi alma hablándole al alma de los argentinos” .

Por eso, . “Cuando uno siente tanto que encontró su misión, no le puede escapar”.

“No sé cuánto tiempo me queda, pero sí sé qué tengo que hacer con él: amar, servir, reconciliar y sembrar esperanza. Ese es mi liderazgo, ese es mi camino, esa es mi fe”.

Su análisis de la actualidad

“La Argentina no necesita héroes de bronce, líderes infalibles, ni iluminados que prometan salvaciones instantáneas” .

. “La Argentina necesita almas grandes, hombres y mujeres que acepten la humildad como cimiento, el diálogo como método, la verdad como disciplina, la cercanía como estilo, la compasión como fuerza política y la reconciliación como horizonte”.

“Nuestro país tiene heridas antiguas que no se cierran con discursos ni con decretos, se cierran con almas que se entregan , con corazones que perdonan, con espíritus que dialogan, con líderes que sirven”.

, con corazones que perdonan, con espíritus que dialogan, con líderes que sirven”. “Esa es la misión que siento para mí, la que siento para mis hijos, la que siento para cada argentino que cree que todavía es posible construir un país más justo, más fraterno y más humano”.

El origen de su nuevo libro

“Cuando recorrí la provincia como candidato a senador, descubrí, con una claridad casi dolorosa, que Buenos Aires no era lo que muchos imaginaban desde lejos” .

. “Encontré un territorio partido en dos. Un conurbano donde la pobreza se volvió paisaje y un interior que siente que nadie lo escucha”.

"Una nueva Buenos Aires, para renovar el pacto de unión nacional" es el título del libro que Esteban Bullrich escribió junto a Enrique Morad y Jorge Colina