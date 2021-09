Esteban Bullrich: “Mauricio Macri está un escalón por encima de todos nosotros”

Esteban Bullrich no puede hablar, pero tiene ganas de decir algo. Sentado en el living de su departamento en Núñez, donde vive junto a su esposa y sus cinco hijos, hace gestos con sus manos para reclamar un momento. Se pone los anteojos, frunce el ceño y se larga a tipear. Apenas termina, toca la pantalla táctil y esboza una sonrisa. De inmediato, la tablet que manipula el senador nacional de Pro reproduce una nota de voz: “Permítanme dejar un mensaje: les pido a los argentinos que vayan a votar. No ir es rendirse. No nos rindamos” .

Desde fines de abril, Bullrich, de 52 años, emprende la batalla más difícil de su vida: pelea a diario para ralentizar el avance en su cuerpo de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Se trata de una enfermedad neurodegenerativa y progresiva, que le afecta los músculos de la boca. La ELA, que también padecieron el escritor Roberto Fontanarrosa y al científico británico Stephen Hawking, le genera problemas para hablar y alimentarse. Pero Bullrich no luce desanimado. Al contrario, se muestra de buen ánimo y con ganas de hacer política. Es más, apenas pudo regresar al país desde EE.UU., donde había quedado varado durante unos días tras someterse a un tratamiento médico, decidió involucrarse en la campaña para las PASO. Es que el exministro de Educación, quien venció a Cristina Kirchner en las legislativas de 2017, considera que estas elecciones serán “clave” para el futuro del país. “Estoy dando dos luchas: una contra la ELA y otra por mi sueño de país. No me rindo en ninguna”, escribe el senador, y golpea la mesa con su mano derecha cuando termina de correr el mensaje de audio. Una demostración de su capacidad de resiliencia.

Desde que se agravó su cuadro, Bullrich utiliza Háblalo, una app desarrollada por el argentino Mateo Salvatto, para comunicarse. Esa aplicación no solo le permite interactuar con su esposa, sus hijos y sus amigos. También se convirtió en su nueva herramienta para hacer política en sus recorridas de campaña por el vasto territorio bonaerense. Por ejemplo, el miércoles la usó en una charla con vecinos en Hurlingham. “Me siento como en la gira de despedida de Los Chalchaleros”, bromeó durante el encuentro. El video de su emotivo discurso se viralizó ayer.

Esteban Bullrich durante la entrevista con LA NACION Silvana Colombo - LA NACION

En su raid proselitista, Bullrich se autoimpuso una consigna para surfear las tensiones que atraviesan a JxC desde el cierre de listas, sobre todo en Buenos Aires. “Decidí hacer campaña por candidatos, no por una línea interna”, cuenta. Por eso, el senador se mostró esta semana junto a Joaquín De la Torre y Andrea Giorgini, postulantes de Dar el Paso , el espacio de Facundo Manes. Y también escoltó a Diego Santilli (Es Juntos) y Horacio Rodríguez Larreta, los rivales del médico en la interna cambiemita, en una caminata por Florencio Varela. El martes, irá San Isidro para apuntalar la candidatura a concejal de Ramón Lanús (Pro), otro socio de Manes en la provincia. Días atrás, había viajado a Misiones para impulsar a Martín Goerling, quien compite por una banca en el Congreso. Bullrich, repite, no piensa abandonar su cruzada.

-¿Qué percibió en estas recorridas de campaña? ¿Hay bronca con el Gobierno y decepción con JxC porque el modelo económico de Mauricio Macri fracasó?

-Veo mucha angustia y desesperanza. En parte, nos hacen responsables a nosotros. Y tienen razón [risas].

-¿Quién puede capitalizar la apatía en esta elección?

-Nadie capitaliza la desesperanza. Tiene un costo enorme para la sociedad.

Bullrich no estaba de acuerdo con las mudanzas políticas de María Eugenia Vidal y Santilli, un experimento electoral alentado por Larreta, quien jugó a fondo en la interna de Pro para fortalecer su liderazgo de cara a las presidenciales de 2023. El exministro de Educación buscó convencer a Vidal de que fuera candidata en la provincia y no regresara a la Ciudad. Intuía que de esa forma se lograría una lista única en Buenos Aires.

-¿Comprendió la decisión de Vidal de volver a la Capital?

-Entendí las razones, pero sigo pensando que tiene mucho para darle a la provincia. Ella cree que su aporte es más valioso en la ciudad. Es una gran dirigente y uno tiene que respetar las decisiones personales.

-¿Vidal puede pagar un costo por la mudanza?

-Ya veremos, pero no debería haberlo. María Eugenia sigue peleando en la primera línea por el país que soñamos.

"Ojalá Macri y Cristina sean capaces de terminar con la grieta"

A Bullrich no le gustó que Larreta, con el aval de la mayoría de intendentes de Pro, ungiera a Santilli en la provincia, sin consensuar con los referentes de JxC en el distrito. Por eso, tentado por De la Torre, a quien lo une un vínculo estrecho, llegó a explorar un acuerdo con Manes, rival de Santilli, antes del cierre de listas. Pero, finalmente, tras una conversación con Larreta, decidió quedarse en Pro.

-¿Por qué estuvo cerca de cerrar un acuerdo con Manes?

-Como dije en su momento, el cierre de listas pecó de vicios que queremos cambiar. Obviamente, voy a votar a Santilli. Pero si votara en la primera sección electoral, apoyaría a De la Torre, y en San Isidro, a Ramón Lanús.

-Cuando habla de “vicios”, ¿lo dice porque Larreta trató de imponer a Santilli en la provincia sin consultar a los referentes de JxC en el distrito?

-Quedamos en hacer la autocrítica interna post elección y voy a respetar ese compromiso. Igualmente, ya te comenté a quién quería de candidata [por Vidal]. Y se lo pude decir a todos. No los convencí [risas].

Con un mensaje conciliador, Bullrich quiere tender puentes para blindar la unidad. Le inquietan las tensiones latentes en la fuerza, pero entiende que es “sano” que las diferencias se “zanjen” en las PASO. “Las internas son parte integral de la vida de los partidos políticos. El tema es cuando se transforman en confrontaciones vacías, pero no creo que ese sea el caso de Juntos”, comenta.

-¿Cree que el votante de JxC se siente representado por la oferta electoral del espacio en la provincia y la Capital? ¿Teme una fuga de votos del núcleo duro a los libertarios?

-Creo que tenemos grandes dirigentes en las listas. La interna enriqueció el espacio.

-¿Le preocupa que la interna Manes-Santilli deje heridos?

-Sí, me preocupa. Pero, en general, veo mucha madurez en nuestra dirigencia.

-¿Se forzó la interna en la provincia? ¿Larreta vio una virtual amenaza de la UCR a su proyecto presidencial y adelantó la pelea por 2023?

-El radicalismo, que tuvo una gran interna en Buenos Aires, busca legítimamente luchar por el liderazgo de Juntos, más con el vacío que genera [en el distrito] el paso de Vidal a la Ciudad.

-¿El alcalde se equivocó en anticipar la pelea por el liderazgo de la coalición?

-Horacio entiende la importancia que tiene esta elección para nuestro país e hizo lo que hace siempre: poner todo. Aunque no coincidamos, tiene todo mi respeto. Lo conozco hace años y siempre fue claro y de frente.

-De la Torre dijo que en la interna entre Santilli y Manes se enfrentan “la billetera” contra “el corazón”. ¿Qué opina?

-[Risas] La autocrítica interna la haremos post elección.

Bullrich se toma unos segundos para reflexionar cuando tiene que responder sobre Macri. Al fundador de Pro lo define como “un gran líder”: “Él sabe que todavía tiene mucho para dar. Y sus gestos de los últimos meses muestran eso”, expresa. Enseguida, destaca que la decisión del expresidente de declararse prescindente de las pujas por el armado electoral le permitió a Pro “ordenarse internamente”.

-¿Teme que escale la tensión entre Macri y Patricia Bullrich por la interna en Córdoba?

-Creo que están a distinto nivel. Insisto: Mauricio está un escalón por encima de todos nosotros.

-¿Macri puede volver a ser candidato en 2023? Está muy activo en la campaña y hace poco algunos dirigentes lo quería en un rol más pasivo.

-Hoy, el foco es fortalecer Juntos. Y en eso estamos todos unidos.

-El expresidente afirmó que no se puede dialogar con el kirchnerismo. ¿Coincide o el país requerirá un gran acuerdo nacional después de las elecciones?

-Yo creo en los acuerdos y en que debemos dialogar sobre el futuro de nuestra sociedad. Es lamentable que cada vez que nos sentamos a hacerlo perdamos tiempo discutiendo quién es responsable de los problemas, en lugar de debatir soluciones a los mismos. Hay mucha hipocresía en eso. Todos somos responsables de haber llegado acá y debemos ser capaces de dejar atrás las diferencias y focalizarnos en enderezar el rumbo. No es Macri ni Cristina, es la Argentina. Me salió con rima [risas].

-¿Macri y Cristina son un obstáculo para que se concrete ese diálogo?

-Son dos grandes dirigentes que representan a muchos argentinos. Y también representan la grieta. Ojalá sean capaces de terminar con la grieta. Si no, esa será nuestra primera tarea y nuestro primer paso.