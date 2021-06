Esteban Bullrich: “Un emprendedor es alguien que está dispuesto a arriesgar todo”

Durante una charla dirigida a un millón de emprendedores de todo el mundo, titulada “Esteban Bullrich por los Emprendedores: Una Historia de Resiliencia”, el senador nacional contó su experiencia luego de ser diagnosticado con ELA (esclerosis lateral amiotrófica), y aportó su mirada sobre la realidad de los emprendedores y la necesidad de contar con más “creadores de empleos” que “administradores de recursos públicos”.

“Un emprendedor es alguien que esta dispuesto a arriesgar todo. En ese sentido sí me considero un emprendedor”, dijo Bullrich durante el encuentro sobre su decisión de “saltar al vacío” cuando en el año 2002 ingresó a la política para “cambiar el futuro del país”.

Explicó que, en su caso, el éxito se mide por la capacidad de transformar el país. “Primero la ciudad de Buenos Aires y luego la educación nacional. Ahora, mi nuevo objetivo basado en mi condición es unir, que haya paz, no odio. Que entendamos que somos parte de un gran proyecto y que todos tenemos que ayudar al proyecto común de la Argentina”, señaló.

Bullrich: "La gran lección de esta enfermedad es cómo hacer para multiplicar el tiempo que tengo"

Según Bullrich, “en Argentina el empresario es mal visto y eso no ayuda”, aunque cree que esta idea es el resultado de “los constructores de la grieta” que separan al trabajador y al empleador. “No puede existir un empleado si no hay un empleador”, puntualizó.

Por eso, Bullrich propuso “no hablar de empresarios, sino de creadores de empleo”, y destacó que en la actualidad los países “necesitan mucho más a los empresarios que a los políticos”. “No para hablar mal de los políticos, pero necesitamos más creadores de empleo que administradores de recursos públicos”, enfatizó.

Para el senador, es esencial vencer “la grieta”. “Si no superamos la grieta, nuestro país no tiene futuro”, destacó, y consideró que no es propia de Argentina, sino que también ocurrió en los Estados Unidos con Donald Trump y en Nicaragua con Daniel Ortega. “La grieta sirve para ganar elecciones, pero es muy mala para gobernar, porque tenés que eliminar a los que piensan diferente”, dijo.

“Creo que es posible superar la grieta, dejar atrás la confrontación. Porque en el fondo la grieta es el camino fácil. La paz es mucho más esforzada que la guerra, pero trae mucha más felicidad y progreso”, señaló, y recordó el día que la vicepresidenta Cristina Kirchner lo llamó por teléfono. “Si nos podemos tratar bien, ¿por qué nos vamos a tratar mal? Yo creo que la grieta se puede dejar atrás, estoy convencido y me voy a dedicar a eso”, dijo Bullrich, y explicó que su “nueva empresa” se llama “Constructora de puentes”. “Lo importante es tenderlos. El puente nos une, nos hace mejores”, dijo.

“El odio, la confrontación generada desde arriba, ha roto amistades, separado familias. Eso es destruir el núcleo de una sociedad. El odio penetra y carcome”, reflexionó.

“No esperemos que alguien tenga ELA o se enferme o se muera para tratarnos bien. Hay que disfrutar de la vida, buscar la paz”, dijo Bullrich, y destacó la importancia de recordar que “somos seres espirituales” y que “hay algo más grande que nosotros y que la única forma de honrar eso es con amor”.

“Yo creo que es importante, más en los momentos de oscuridad, que hay una luz interna que nos da la fuerza. Yo lo llamo Dios, cada uno lo llama como quiera”, concluyó el senador.

En abril pasado, Bullrich confirmó a través de sus redes sociales que fue diagnosticado de ELA, una enfermedad degenerativa que afecta la capacidad de hablar y moverse, y que reduce la expectativa de vida en la mayoría de los casos.

LA NACION