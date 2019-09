Esteban Castro: "No hay que festejar. Estamos hablando del hambre"

Esteban Castro Fuente: Archivo

El líder de la CTEP asegura que si gana el postulante del Frente de Todos igual saldrán a la calle a protestar

Esteban "Gringo" Castro encabeza la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular ( CTEP), una de las organizaciones sociales con mayor capacidad de movilización en las calles y presencia en casi todas las provincias del país. El secretario general de la CTEP consideró que la función de la organización es similar a la de un sindicato: movilizarse solo cuando sus reclamos están siendo desatendidos.

Junto con la Corriente Clasista Combativa, Somos-Barrios de Pie y parte del Frente Popular Darío Santillán, la CTEP integra el grupo de "los cayetanos", identificados como "dialoguistas" por su vínculo con la ministra Carolina Stanley.

-¿Cómo califica la media sanción que otorgó ayer Diputados a la ley de emergencia alimentaria?

-No hay que festejarlo como un triunfo. Porque estamos hablando del hambre. No es que se vota la ley y me voy feliz a mi casa. Al otro día vuelvo a visitar un merendero y va a volver a pasar lo mismo. Hay situaciones muy graves. Me ha pasado de ir a visitar a compañeras que están llevando adelante un comedor y que vengan madres a decir que no tienen nada para comer y que no les alcanza la comida.

-¿Esa es la problemática a resolver?

-La resolución de esto tiene que ver con que un arco muy amplio de sectores sociales y políticos han planteado la necesidad de la emergencia alimentaria sin mezquindades políticas. No se puede hacer política con el hambre. No creo en esto que plantea el Gobierno de que hay eslóganes de campaña. Una campaña basada en la emergencia alimentaria nunca te puede dar votos.

-¿Volverían a hacer una movilización similar a la de ayer cuando se vote la ley en el Senado?

-Soy partidario de que siempre haya una movilización de respaldo. Pero las actividades que vamos haciendo nosotros no dependen de lo que yo diga. Se juntan las mesas de coordinación, discutimos en asamblea y después se define.

-¿Qué opina sobre el pedido de Alberto Fernández de "evitar las calles"?

-Alberto es candidato a presidente. Puesto en el lugar de él, quizás es lo que tiene que decir. Nosotros hoy acá con un gobierno como este, lo que tenemos que garantizar es la comida para el pueblo. Estamos en la calle para hacer visible nuestro trabajo y las reivindicaciones. La reivindicación más sentida por toda la sociedad hoy es la emergencia alimentaria. Nunca hablé con Alberto, pero tendría que hablar con él para ver en qué sentido lo planteó. No sé en qué contexto lo dijo ni por qué, entonces no me animaría a definir lo que él dice. Nuestra metodología de organización, de pelea, ha sido siempre igual. Salimos a la calle porque nos faltan determinados recursos. Los conseguimos y volvemos a trabajar. Así como funciona cualquier gremio.

-¿Qué estrategia adoptarán de ahora en adelante?

-La CTEP es un sindicato de nuevo tipo. Sin un patrón visible, pero con los trabajadores organizados gremialmente. Los proyectos de ley que están en el Congreso nosotros los vamos a seguir planteando como un programa de los trabajadores de la economía popular. Necesitamos que se eleve el piso de derechos de los más pobres. Me ocupo de trabajar estrictamente lo gremial y eso me obliga a no tener compromisos con ningún sector político. Yo defendí el kirchnerismo, pero cuando había derechos que no se cumplían, les movilizaba. Porque mi rol es un rol de defensa de derechos de los más humildes. No me abrazo a ningún candidato. Puedo discutir con todos.

-¿Qué rol debería cumplir la CTEP?

-Tenemos mucha responsabilidad en garantizar la paz social y la articulación con todos los demás sectores de la sociedad: la Iglesia, la Unión Industrial Argentina, la Federación Agraria. Todos los sectores que hagan un planteo de unidad y de paz. Por eso, todas nuestras movilizaciones son en paz.