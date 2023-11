escuchar

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, contó esta mañana cómo vivió el triunfo del libertario Javier Milei, quien junto a su vice Victoria Villarruel ya tuvieron una serie de tensiones con los organismos de derechos humanos por la postura de la fórmula con respecto a la última dictadura militar en la Argentina. Entonces, de Carlotto adelantó este lunes postelectoral que pedirán un encuentro con el libertario y, con calma, enfatizó en que ungirlo en las urnas fue una decisión del pueblo dentro del sistema democrático.

“Vamos a pedir, cuando creamos propicio y prudente, una reunión con el nuevo presidente, como lo hemos hecho siempre”, confirmó la presidenta de la asociación esta mañana en Radio Futuröck. “Mañana, en la reunión de comisión, las Abuelas decidiremos pedirle más adelante una audiencia al actual presidente, como hemos hecho con todos. El único que dijo ‘no quiero recibirlas’ fue [Mauricio] Macri en su momento. Dijo: ‘No tengo tiempo, de aquí en adelante diríjanse al ministro de Justicia’. Después nos recibió. No importa. Son cosas que hay que vivirlas”, comentó al respecto.

Admitió, en tanto, que ayer domingo hubo “lágrimas y decaimiento” por la victoria del líder de La Libertad Avanza por sobre el oficialista Sergio Massa, pero enseguida marcó: “Lo de hoy es lucha, hay que seguir”. Bajo esa línea, de Carlotto expresó: “¿Estamos preocupados? Sí, y mucho. Pero la preocupación no va a borrar la fuerza del amor que tenemos por los que dieron la vida por un país mejor, ahí estaremos. Ayer llorábamos. Yo, con mis nietas sobre todo, partícipes ellas de la política, lloraban como bebés; yo no podía contenerlas. Hoy creo que no estarán llorando sino que seguirán trabajando como hasta ahora por su patria”.

Convencida de que Abuelas de Plaza de Mayo -de buena sintonía con el kirchnerismo- tiene que seguir adelante, remarcó que la clave es continuar con la búsqueda de los nietos robados durante la última dictadura cívico militar. “Es esta la misión que tenemos, que hemos corrido riesgo de vida y muerte, a mí me quisieron matar dos veces... No es que uno sea valiente, sino que uno tiene un amor enorme por esa generación diezmada por esa dictadura”, indicó.

Entonces analizó sobre el balotaje: “Felizmente llevamos la democracia más larga de nuestra historia. Esto es democracia, el pueblo votó, no estábamos de acuerdo, teníamos otra idea. Hay que ver qué produce en su discurso este nuevo presidente. Lo eligió el pueblo, la voluntad del pueblo es esa, después nosotros seguimos en nuestra tarea fundamental que es la búsqueda de los nietos, de la verdad y de la justicia. Vamos a seguir a ultranza”.

Hacia adelante, la presidenta de Abuelas consideró que el rumbo del país dependerá de con quién se rodee Milei y dio por hecho de que, si la gente no está conforme con las medidas, se manifestará. “Lo que han anunciado no es nada grato, las palabras que ha tenido este hombre no han sido nunca felices para nosotros. Si hubiera sido una buena persona… no es una persona que responda con seguridad y permanencia las cosas que dice. Dice una cosa y hace otra, ya sabemos cómo es”, consideró de Carlotto sobre Milei.

Sin embargo remarcó: “Esta es la obligación nuestra: estar permanente observando y viendo si conviene o no al país, y manifestarnos. Si cuando hay una manifestación callejera dicen que los van a reprimir con armas, ahí vamos a ver qué pasa”.

Siempre en esa postura, la titular de Abuelas insistió con aceptar lo que la gente votó y dijo que en ella “el optimismo siempre está presente”, pero advirtió: “Ellos saben, ya nos conocen. Que no nos ofendan, que no nos perturben, porque nosotros tenemos una larguísima historia de lucha, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero. Y el mundo entero está mirando a la Argentina. Que no crean que estamos en una isla y que el isleño puede hacer lo que quiere, estamos en un mundo”.

LA NACION