Estos son los candidatos para las Elecciones Argentina 2025: todas las listas
Las fuerzas políticas se preparan para la elección del domingo que marcará la renovación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores
Este domingo 26 de octubre, Argentina se prepara para una jornada electoral clave: las Elecciones legislativas nacionales. En esta contienda, se definirá la renovación de 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 butacas del Senado. La ciudadanía acudirá a las urnas para elegir a sus representantes, lo que impactará directamente en la composición del poder legislativo.
Una de las novedades más destacadas de estos comicios es la implementación del sistema de Boleta Única, que debuta a nivel nacional. En este contexto, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, los distritos electorales más importantes del país, ya tienen definidas todas las listas de candidatos que competirán en los comicios.
Buenos Aires
En la provincia de Buenos Aires se eligen 35 Diputados. A continuación, todas las listas con los cinco principales candidatos de cada partido.
La Libertad Avanza
- Diego Santilli
- Karen Reichardt
- Sebastián Pareja
- Gladys Humenuk
- Alejandro Carrancio
Fuerza Patria
- Jorge Taiana
- Jimena López
- Juan Grabois
- Vanesa Siley
- Sergio Palazzo
Provincias Unidas
- Florencio Randazzo
- Margarita Stolbizer
- Emilio Monzó
- Danya Tavela
- Alfredo Lazzaretti
Unión Federal
- Fernando Gray
- María Laura Guazzaroni
- José Antonio Ibarra
- Analía Pérez
- Federico Martelli
Coalición Cívica
- Juan Manuel López
- Elsa Llenderozas
- Lisandro Hourcade
- Maricel Etchecoin Moro
- Matías Yofe
FIT-U
- Nicolás Del Caño
- Romina Del Pla
- Juan Carlos Giordano
- Mónica Leticia Schlotthauer
- Alejandro Bodart
Nuevos MAS
- Manuela Castañeira
- Juan Cruz Ramat
- María Paz Álvarez
- Lucas Correa
- Soledad Yapura
Proyecto Sur
- Ricardo Alfonsín
- Lilia Estrella Marina Cassese
- Gustavo Fernando López
- Marina Celina Sburlatti
- Hugo Adolfo Maltempo
Potencia
- M. Eugenia Talerico
- Ricardo Alpert
- M. Sofía De Hagen
- Fernando Mascetti
- Flavia Acuña
Unión Liberal
- Roberto Horacio Cachanosky
- Griselda Mirian Romariz
- Hugo Eduardo Bontempo
- Patricia Marcela Heltner
- Alejandro Raul Mansilla
Fte. Patriota Federal:
- Alberto Samid
- María Cristina Dip
- Alejandro Carlos Biondini
- Marisa Cecilia Scarafia
- Martín Adán Iodko
Movimiento Democrático Confederal
- Santiago Cúneo
- Mara Ordoñez
- Raúl Biaggioni
- Nydia Caligiuri
- Ramón Garcés
Nuevos Aires
- Sixto Cristiani
- Catalina Achilli
- Leandro Nievas
- Milagros Alfonso
- Cristian Ruiz
Propuesta Federal
- Fernando Burlando
- Fabiana Martín
- Fabián Amendola
- Silvia Petroff
- Javier Baños
Capital Federal
En la Ciudad de Buenos Aires, las listas donde se votan tanto Diputados como Senadores quedaron de la siguiente manera:
Unión del Centro Democrático - Ucede
Senadores: Diego Ramiro Guelar y María Luciana Minassián.
Diputados: Marcelo Eduardo Portas Dalmau, María Barrera Echavarría, Fabrizio Leandro Latrónico, Diana Iris Saraceni y Mariano Ramella.
GEN
Senadores: Facundo Francisco Manes y Carla Betina Pitiot.
Diputados: Sergio Fernando Abrevaja, Martín Santiago Borgna, Mirna Marcela Biglione y Fernando Gril.
La Izquierda en la Ciudad
Senadores: Héctor Antonio Heberling y María Belén D’Ambrosio Romero.
Diputados: Federico Winokur, Violeta Alonso, Matías Emiliano Brito, Mariana Rueda Kramer y Enrique Alejandro Leiva.
Alianza Potencia
Senadores: Juan Martín Paleo y Ana Luisa Paulesu.
Diputados: Ricardo Hipólito López Murphy, Bernarda Fait, Leopoldo Francisco Sahores y Isabel Elvira Cópito.
Hagamos Futuro
Senadores: María Marcela Campagnoli y Claudio Gabriel Cingolani.
Diputados: Hernán Leandro Reyes, María Cecilia Ferrero, Jorge Alberto Giorno, María Silvia Pace y Juan Facundo Del Gaiso.
Alianza La Libertad Avanza
Senadores: Patricia Bullrich y Agustín Aníbal Monteverde.
Diputados: Alejandro Eduardo Fargosi, Patricia Noemí Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Carlota Ajmechet y Fernando de Andreis.
Partido Federal
Senadores: Agustín Dante Rombolá y Marina Gabriela Pérez Damil.
Diputados: Daniel Andrés Lipovetzky, Isabel Ángela Figueroa, Franco Ariel Mangione, Mayra Ayelén Azpelicueta y Tomás Hoerth Alconada.
Integrar
Senadores: No presenta candidatos.
Diputados: “El Turco” García, Graciela Claudia Balestra, Víctor Daniel Amoroso, Nilda Ester Prieto y Gustavo Osman Massud.
Movimiento Plural
Senadores: Gustavo Raúl D’Elia y Mariana Soledad Funes Llaneza.
Diputados: Marcelo Daniel Peretta, Jimena Castiñeira Arce, Jorge Segundo Porcel de Peralta, Elsa Aurora Nieto y Jorge Ferri.
Fuerza Patria
Senadores: Mariano Recalde y Ana Josefina Arias.
Diputados: Itai Hagman, “Kelly” Olmos, Santiago Luis Roberto, Lucía Cámpora y Ernesto Andrés Giacomini.
Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad
Senadores: Christian Castillo y Mercedes Trimarchi.
Diputados: Myriam Bregman, Gabriel Solano, Mercedes de Mendieta, Patricio Del Corro y Cele Fierro.
Ciudadanos Unidos
Senadores: Graciela Ocaña y Martín Ocampo.
Diputados: Martín Lousteau, Piera Agostina Fernández de Piccoli, Gustavo Marangoni, Jessica Soledad Barreto y Roy Cortina.
Frente Patriota Federal
Senadores: Ángel Javier Romero y Alicia María Quinodoz.
Diputados: César Biondini, Cintia Lorena Lozada, Federico Patricio Rosas, Sabrina Soledad Mansilla Coria y Daniel Alejandro Zeleneñki.
Partido Socialista Auténtico
Senadores: Francisco Moreno Guirado y Elsa Mercedes Morales.
Diputados: Mario Francisco Mazzitelli, Flor del Rocío Armas Asmad, Ariel Arnaldo Rodríguez, María Lucila Guadalupe Lancioni y Facundo Tomás Muscatello.
Partido Comunista
Senadores: Ariel Sebastián Elger Vargas y Nuria Inés Giniger.
Diputados: Antonella Bianco, Ignacio Cámpora, Cristina Adriana Ibarra, Rocco Carbone y María Luisa León.
Movimiento de Jubilados y Juventud
Senadores: Esteban Paulón y Daniela Soldano.
Diputados: Alejandro Katz, Diana Maffia, Gabriel Puricelli, María Rachid y Pedro Núñez.
Instrumento Electoral por la Unidad Popular
Senadores: No representa candidatos.
Diputados: Claudio Raúl Lozano, María Eva Koutsovitis, Jonatan Emanuel Baldiviezo, Nina Isabel Brugo Marcó y Pablo Bergel.
Córdoba
En la provincia de Córdoba, las listas para las elecciones legislativas con los primeros cinco candidatos a Diputados quedaron conformadas así:
Partido Libertario
Agustín Spaccesi, Julieta Ceballos, Germán Cassinerio, Graciela Giordano y Diego Settimo.
Alianza Fuerza Patria
Pablo Carro, Coti San pedro, Pablo Tissera, María Dabhar y Emanuel Rodríguez.
Alianza Ciudadanos
Héctor Baldassi, Yanina Vargas, Martín Puig, Melisa Cabrera y Pablo Mussat.
Unión Popular Federal
Mario Peral, Mariela Ramallo, Trinkette Luque, Carmen Oliva y José Sandoval.
Alianza Encuentro por la República
Aurelio García Elorrio, Ana Bastan, Juan Teruel, Noelia Perrin y Rodrigo Agrelo.
Frente Federal de Acción Solidaria
Stéfano López Chiodi, Paula Irusta, Esteban Vivas, Anahí Cabral y Marcelo Gómez Quevedo.
Política Abierta para la Integridad Social - PAIS
Edgar Bruno, Patricia González, Ruben Bustos, María Castro y Antonio Spagnolo.
Alianza Córdoba Te Quiero
Julio Lucero, Myriam Alejos, Pablo Tulián, Érica Tomatis y Gerardo Nieva Allue.
Partido Demócrata
Pablo Martelli, Paola González, Maximiliano Ledesma, María Centeno y Pablo Schüle.
Acción para el Cambio - APEC
Alfredo Keegan, Paola Rimieri, Marcelo Cordero, Lorena Gay Valdez y José Olivares.
Defendamos Córdoba
Natalia De la Sota, Marcelo Ruiz, Marta Lastra, Gustavo Rossi y Graciela Fassi.
Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad
Liliana Olivero, Josué Plevich, Viki Caldera, Jorge Navarro y Soledad Díaz.
Alianza La Libertad Avanza
Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado y Enrique Lluch.
Unión Cívica Radical - UCR
Ramón Mestre, Patricia Rodríguez, Martín Lucas, Norma Ghione y Franco Jular.
Pro - Propuesta Republicana
Óscar Agost Carreño, Camila Pérez, Francisco Iser, Agustina D’amario Zulkoski y Giuseppe Bosco.
Movimiento Avanzada Socialista
Julia Di Santi, Eduardo Mulhall, Davina Maccioni, Franco Bergero y Malena Mulhall Pereyra.
Partido FE
Juan Saillen, Celeste Giacchetta, Fernando Mancinelli, Mónica Grandi y Aldo Ortega.
Alianza Provincias Unidas
Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Miguel Siciliano, Laura Jure e Ignacio García Aresca.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
