Estos son los candidatos para las Elecciones Argentina 2025: todas las listas

Este domingo 26 de octubre, Argentina se prepara para una jornada electoral clave: las Elecciones legislativas nacionales. En esta contienda, se definirá la renovación de 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 butacas del Senado. La ciudadanía acudirá a las urnas para elegir a sus representantes, lo que impactará directamente en la composición del poder legislativo.

Una de las novedades más destacadas de estos comicios es la implementación del sistema de Boleta Única, que debuta a nivel nacional. En este contexto, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, los distritos electorales más importantes del país, ya tienen definidas todas las listas de candidatos que competirán en los comicios.

Buenos Aires

La boleta única definida para la provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires se eligen 35 Diputados. A continuación, todas las listas con los cinco principales candidatos de cada partido.

La Libertad Avanza

Diego Santilli

Karen Reichardt

Sebastián Pareja

Gladys Humenuk

Alejandro Carrancio

Fuerza Patria

Jorge Taiana

Jimena López

Juan Grabois

Vanesa Siley

Sergio Palazzo

Provincias Unidas

Florencio Randazzo

Margarita Stolbizer

Emilio Monzó

Danya Tavela

Alfredo Lazzaretti

Unión Federal

Fernando Gray

María Laura Guazzaroni

José Antonio Ibarra

Analía Pérez

Federico Martelli

Coalición Cívica

Juan Manuel López

Elsa Llenderozas

Lisandro Hourcade

Maricel Etchecoin Moro

Matías Yofe

FIT-U

Nicolás Del Caño

Romina Del Pla

Juan Carlos Giordano

Mónica Leticia Schlotthauer

Alejandro Bodart

Nuevos MAS

Manuela Castañeira

Juan Cruz Ramat

María Paz Álvarez

Lucas Correa

Soledad Yapura

Proyecto Sur

Ricardo Alfonsín

Lilia Estrella Marina Cassese

Gustavo Fernando López

Marina Celina Sburlatti

Hugo Adolfo Maltempo

Potencia

M. Eugenia Talerico

Ricardo Alpert

M. Sofía De Hagen

Fernando Mascetti

Flavia Acuña

Unión Liberal

Roberto Horacio Cachanosky

Griselda Mirian Romariz

Hugo Eduardo Bontempo

Patricia Marcela Heltner

Alejandro Raul Mansilla

Fte. Patriota Federal:

Alberto Samid

María Cristina Dip

Alejandro Carlos Biondini

Marisa Cecilia Scarafia

Martín Adán Iodko

Movimiento Democrático Confederal

Santiago Cúneo

Mara Ordoñez

Raúl Biaggioni

Nydia Caligiuri

Ramón Garcés

Nuevos Aires

Sixto Cristiani

Catalina Achilli

Leandro Nievas

Milagros Alfonso

Cristian Ruiz

Propuesta Federal

Fernando Burlando

Fabiana Martín

Fabián Amendola

Silvia Petroff

Javier Baños

Capital Federal

Esta es la Boleta Única de Papel (BUP) completa de las elecciones legislativas nacionales 2025 para CABA CNE

En la Ciudad de Buenos Aires, las listas donde se votan tanto Diputados como Senadores quedaron de la siguiente manera:

Unión del Centro Democrático - Ucede

Senadores: Diego Ramiro Guelar y María Luciana Minassián.

Diputados: Marcelo Eduardo Portas Dalmau, María Barrera Echavarría, Fabrizio Leandro Latrónico, Diana Iris Saraceni y Mariano Ramella.

GEN

Senadores: Facundo Francisco Manes y Carla Betina Pitiot.

Diputados: Sergio Fernando Abrevaja, Martín Santiago Borgna, Mirna Marcela Biglione y Fernando Gril.

La Izquierda en la Ciudad

Senadores: Héctor Antonio Heberling y María Belén D’Ambrosio Romero.

Diputados: Federico Winokur, Violeta Alonso, Matías Emiliano Brito, Mariana Rueda Kramer y Enrique Alejandro Leiva.

Alianza Potencia

Senadores: Juan Martín Paleo y Ana Luisa Paulesu.

Diputados: Ricardo Hipólito López Murphy, Bernarda Fait, Leopoldo Francisco Sahores y Isabel Elvira Cópito.

Hagamos Futuro

Senadores: María Marcela Campagnoli y Claudio Gabriel Cingolani.

Diputados: Hernán Leandro Reyes, María Cecilia Ferrero, Jorge Alberto Giorno, María Silvia Pace y Juan Facundo Del Gaiso.

Alianza La Libertad Avanza

Senadores: Patricia Bullrich y Agustín Aníbal Monteverde.

Diputados: Alejandro Eduardo Fargosi, Patricia Noemí Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Carlota Ajmechet y Fernando de Andreis.

Partido Federal

Senadores: Agustín Dante Rombolá y Marina Gabriela Pérez Damil.

Diputados: Daniel Andrés Lipovetzky, Isabel Ángela Figueroa, Franco Ariel Mangione, Mayra Ayelén Azpelicueta y Tomás Hoerth Alconada.

Integrar

Senadores: No presenta candidatos.

Diputados: “El Turco” García, Graciela Claudia Balestra, Víctor Daniel Amoroso, Nilda Ester Prieto y Gustavo Osman Massud.

Movimiento Plural

Senadores: Gustavo Raúl D’Elia y Mariana Soledad Funes Llaneza.

Diputados: Marcelo Daniel Peretta, Jimena Castiñeira Arce, Jorge Segundo Porcel de Peralta, Elsa Aurora Nieto y Jorge Ferri.

Fuerza Patria

Senadores: Mariano Recalde y Ana Josefina Arias.

Diputados: Itai Hagman, “Kelly” Olmos, Santiago Luis Roberto, Lucía Cámpora y Ernesto Andrés Giacomini.

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad

Senadores: Christian Castillo y Mercedes Trimarchi.

Diputados: Myriam Bregman, Gabriel Solano, Mercedes de Mendieta, Patricio Del Corro y Cele Fierro.

Ciudadanos Unidos

Senadores: Graciela Ocaña y Martín Ocampo.

Diputados: Martín Lousteau, Piera Agostina Fernández de Piccoli, Gustavo Marangoni, Jessica Soledad Barreto y Roy Cortina.

Frente Patriota Federal

Senadores: Ángel Javier Romero y Alicia María Quinodoz.

Diputados: César Biondini, Cintia Lorena Lozada, Federico Patricio Rosas, Sabrina Soledad Mansilla Coria y Daniel Alejandro Zeleneñki.

Partido Socialista Auténtico

Senadores: Francisco Moreno Guirado y Elsa Mercedes Morales.

Diputados: Mario Francisco Mazzitelli, Flor del Rocío Armas Asmad, Ariel Arnaldo Rodríguez, María Lucila Guadalupe Lancioni y Facundo Tomás Muscatello.

Partido Comunista

Senadores: Ariel Sebastián Elger Vargas y Nuria Inés Giniger.

Diputados: Antonella Bianco, Ignacio Cámpora, Cristina Adriana Ibarra, Rocco Carbone y María Luisa León.

Movimiento de Jubilados y Juventud

Senadores: Esteban Paulón y Daniela Soldano.

Diputados: Alejandro Katz, Diana Maffia, Gabriel Puricelli, María Rachid y Pedro Núñez.

Instrumento Electoral por la Unidad Popular

Senadores: No representa candidatos.

Diputados: Claudio Raúl Lozano, María Eva Koutsovitis, Jonatan Emanuel Baldiviezo, Nina Isabel Brugo Marcó y Pablo Bergel.

Córdoba

Esta es la Boleta única de Papel de Córdoba para las elecciones nacionales legislativas 2025 CNE

En la provincia de Córdoba, las listas para las elecciones legislativas con los primeros cinco candidatos a Diputados quedaron conformadas así:

Partido Libertario

Agustín Spaccesi, Julieta Ceballos, Germán Cassinerio, Graciela Giordano y Diego Settimo.

Alianza Fuerza Patria

Pablo Carro, Coti San pedro, Pablo Tissera, María Dabhar y Emanuel Rodríguez.

Alianza Ciudadanos

Héctor Baldassi, Yanina Vargas, Martín Puig, Melisa Cabrera y Pablo Mussat.

Unión Popular Federal

Mario Peral, Mariela Ramallo, Trinkette Luque, Carmen Oliva y José Sandoval.

Alianza Encuentro por la República

Aurelio García Elorrio, Ana Bastan, Juan Teruel, Noelia Perrin y Rodrigo Agrelo.

Frente Federal de Acción Solidaria

Stéfano López Chiodi, Paula Irusta, Esteban Vivas, Anahí Cabral y Marcelo Gómez Quevedo.

Política Abierta para la Integridad Social - PAIS

Edgar Bruno, Patricia González, Ruben Bustos, María Castro y Antonio Spagnolo.

Alianza Córdoba Te Quiero

Julio Lucero, Myriam Alejos, Pablo Tulián, Érica Tomatis y Gerardo Nieva Allue.

Partido Demócrata

Pablo Martelli, Paola González, Maximiliano Ledesma, María Centeno y Pablo Schüle.

Acción para el Cambio - APEC

Alfredo Keegan, Paola Rimieri, Marcelo Cordero, Lorena Gay Valdez y José Olivares.

Defendamos Córdoba

Natalia De la Sota, Marcelo Ruiz, Marta Lastra, Gustavo Rossi y Graciela Fassi.

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad

Liliana Olivero, Josué Plevich, Viki Caldera, Jorge Navarro y Soledad Díaz.

Alianza La Libertad Avanza

Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado y Enrique Lluch.

Unión Cívica Radical - UCR

Ramón Mestre, Patricia Rodríguez, Martín Lucas, Norma Ghione y Franco Jular.

Pro - Propuesta Republicana

Óscar Agost Carreño, Camila Pérez, Francisco Iser, Agustina D’amario Zulkoski y Giuseppe Bosco.

Movimiento Avanzada Socialista

Julia Di Santi, Eduardo Mulhall, Davina Maccioni, Franco Bergero y Malena Mulhall Pereyra.

Partido FE

Juan Saillen, Celeste Giacchetta, Fernando Mancinelli, Mónica Grandi y Aldo Ortega.

Alianza Provincias Unidas

Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Miguel Siciliano, Laura Jure e Ignacio García Aresca.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.