“Estoy segura de que la Justicia especuló políticamente con la muerte de Cecilia”, dijo la madre de la joven desaparecida en Chaco

La madre de Cecilia Strzyzowski aseguró esta tarde que le “llamó la atención” la declaración indagatoria de anoche de la imputada Fabiana González, asistente del matrimonio integrado por Emerenciano Sena y Marcela Acuña, ya que le pareció “extraño” que viera un bulto y saliera corriendo, y pidió prisión “perpetua” para todos los detenidos, porque “todos estaban enterados” del femicidio de su hija.

“Me llamó la atención, Fabiana dice que sale corriendo porque ve un bulto (en la casa de los Sena) y cree que es un cuerpo. Qué extraño que no haya llamado a la Policía, se quiere desvincular del tema de coparticipación o de encubrimiento, pero sale corriendo y no llama a nadie, qué raro, ¿no?”, señaló Gloria Romero al dialogar con el canal de noticias TN y agregó: “Me confirmaron que se hará la extracción para el cotejo de ADN, pero no me dijeron la fecha”.

Sobre sus dudas de la declaración, añadió: “Tienen participación todos los detenidos, tienen que tener perpetua todos, porque todos estaban enterados de todo”.

La mujer dijo: “Mi corazonada dice que Cecilia está muerta, de eso estoy segura. Ahora, si esos huesitos (los restos óseos que pertenecen a un adulto) son de ella, no sé. El dije (en forma de cruz que fue hallado calcinado) era de ella y las cositas que yo reconocí, eran de ella”.

Gloria Romero también cuestionó a los investigadores: “Para mí la Justicia fue una cosa hasta las PASO, donde alguien dijo que había que aguantarlo y metieron lo de los problemas técnicos. Después de las PASO, cambió todo. Yo estoy segura de que la Justicia especuló políticamente con la muerte de Cecilia, pero no tengo pruebas”.

“Todo avanza muy rápido ahora que está Burlando o será que Burlando produce esa fascinación. Consiguieron en una semana lo que no consiguieron en 20 días”, se preguntó la madre de la joven desaparecida el 2 de junio y sumó: “Este domingo va a ser un mes [desde la desaparición de Cecilia] y lo que no consiguieron en 20 días, los abogados lo consiguieron en una semana. ¿No les parece extraño?”

Ante la consulta, si fue contactada por el mandatario provincia, respondió: “Después de todas las boludeces que dijo, [Capitanich] tendría que tener cara para llamarme. Yo te juro que sigo esperando el llamado. Fue poco inteligente. Yo soy una persona apolítica. Si él hubiese agarrado la banderita y pedido por Cecilia, con eso me conformaba. Pero decidió atacarme. Señor Capitanich, usted fue poco inteligente. Prácticamente, dijo lo mismo que Marcela [una de las acusadas] de que le estaba plantando un muerto antes de las PASO”.

“No digo yo que Capitanich es el protector político de los Sena, lo decía mi yerno. Lo decía en todos lados” , recordó la mujer.

Por las críticas ante la politización del caso, respondió: “Un hecho policial no se puede mezclar con la política. Estoy de acuerdo, pero dos políticos son los que están involucrados en un crimen. Yo no elegí que fuera Emerenciano y Marcela los que mataran a mi hija. Sin embargo, me atacaron a mí. Me atacaron cuando estaba pidiendo que busquen a mi hija”.

