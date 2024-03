Escuchar

Luego de la ola de crímenes por parte de bandas narco que aterrorizó a la ciudad santafesina de Rosario, el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni cuestionó la estrategia del gobierno de Javier Milei para combatir al narcotráfico y brindar más seguridad. “La situación argentina no es la de El Salvador”, comparó así el exfuncionario.

“¿Qué necesidad había de mostrar una fotografía con presos al estilo Bukele?”, preguntó Zaffaroni en su columna semanal para AM750. “Lo más terrible fueron los asesinatos en Rosario, el Ejecutivo no va a meter a las Fuerzas Armadas en el problema. En lo demás no entiendo nada, dicen que la culpa la tiene el socialismo, más allá de los errores de una administración, no lo entiendo”, agregó el exjuez, refiriéndose a los reiterados cuestionamientos de la administración libertaria para con el gobierno de Alberto Fernández por el aumento del crimen organizado.

Los presos son sacados de sus celdas por miembros del GOEP Gob. de Santa Fe

Luego, lanzó una dura crítica: “La situación argentina no es la de El Salvador. Se publicaron las direcciones de los domicilios allanados, donde se supone que está comprometida una banda. ¿Estamos todos locos o estamos haciendo esto para la tribuna?”.

En ese sentido, identificó que hay caos en Rosario porque “se desarmó la Policía” por bajos salarios y delegación de funciones. “No podemos jugar para la tribuna mientras hay muertos y hablar del socialismo y zaffaronismo con liviandad. Cuidado con ‘rosarizar’ todo con el cuento de que las policías deben tener la mano libre para hacer cualquier cosa. Cuando se las descuida, no se les paga y se les deja hacer cualquier cosa, se autonomizan y las cúpulas hacen cajas”, advirtió, para luego agregar: “Cajas en las que se recauda al margen del Estado de forma piramidal y se distribuye en forma de pirámide invertida, es decir, no llega al hombre o mujer que está en la calle”.

Zaffaroni aseguró que la Policía “debe ser bien paga” y que “un comisario tiene que ganar lo mismo que un juez”. “No se puede tener servidores públicos sin pagarles. Hay que tecnificarlas, escucharlas, son quienes están en la trinchera. Pero para escucharlas, hay que respetar primero a los trabajadores. Los policías son a los que menos se les reconocen los derechos”, continuó el exjuez.

En otro tramo de la columna, habló del alto grado de reincidencia entre los delincuentes. “Dicen que no aprenden, sí que aprenden. En esas prisiones deterioradas los perejiles aprenden a ser ladrones y cosas peores. No dejemos que las policías hagan cualquier cosa, pero paguémosles lo que corresponde y respetemos los derechos de sus trabajadores y escuchemos”, explicó.

El exjuez de Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni Archivo

Asimismo, continuó cuestionando el accionar del gobierno libertario. “Rosario no se resuelve con papelitos ni proyectos insólitos de leyes, todo eso es para la tribuna. La pretensión de que la policía actúen sin controles, ¿para qué? ¿Para que haya un suicidio institucional y hayan más ‘Rosarios’?”, dijo en referencia a las propuestas del gabinete de Milei para cambiar la Ley de Seguridad Interior, entre otras cuestiones. “Espero que sea verdad la participación de las policías federales para controlar la urgencia. Pero tampoco esa es la solución definitiva. Necesitan reconstituir la policía. Esto no es un juego de policías y ladrones, esto es algo que hace la soberanía nacional”, indicó.

Finalmente, dejó una advertencia y envió un dardo al Ministerio de Seguridad y al de Defensa, que conducen Patricia Bullrich y Luis Petri. “Cuando se suicidan las Policías por culpa de los políticos, adviene el caos, aparecen la brigada, los justicieros. Y todos ellos, al igual que los de la droga, extorsión y trata, también recauda. Y la puntita del postre la pone algún inteligente del Ejecutivo que hace asumir funciones policiales a las FFAA, que cometen errores, pierden el respeto y tenemos lesionada la defensa nacional. Cuidado que este es un camino para volvernos menos Estado, menos soberanos, un Estado fracasado”, cerró.

